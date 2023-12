L'entreprise indienne Vedanta Ltd a déclaré lundi un deuxième dividende intérimaire de 11 roupies par action pour l'exercice 2024, ce qui représente 40,89 milliards de roupies (environ 492 millions de dollars).

Ce dividende intervient alors que la société mère Vedanta Resources, basée au Royaume-Uni, est confrontée à de multiples dégradations de sa notation en raison d'inquiétudes liées à des dettes impayées, notamment un paiement de 4,5 milliards de dollars dû pour l'exercice 2025, et à des négociations visant à prolonger les échéances de certains de ses emprunts obligataires.

Vedanta Resources détient une participation de 63,7 % dans Vedanta Ltd et sera le principal bénéficiaire de la distribution de dividendes.

Il s'agit du deuxième dividende versé à Vedanta Resources par des sociétés indiennes en décembre. Hindustan Zinc, dans laquelle Vedanta Ltd détient une participation de 64,9 %, a également déclaré un deuxième dividende intérimaire le 6 décembre, d'un montant de 25,35 milliards de roupies.

Le président du groupe, Anil Agarwal, a déclaré à CNBC-TV18 en octobre que Vedanta avait prévu des financements d'environ 1 milliard de dollars en janvier et de 500 à 600 millions de dollars en août pour payer les dettes.

Le groupe a fait plusieurs offres pour réduire sa dette, notamment une tentative infructueuse de privatisation de Vedanta Ltd en 2020 et un accord pour le rachat par Hindustan Zinc de certains actifs de Vedanta Ltd dans le secteur du zinc, qui a été contesté par le gouvernement indien.

En septembre, Vedanta Ltd a lancé une vaste réforme, divisant le conglomérat de métaux et de pétrole en six entreprises distinctes.

Les actions de Vedanta Ltd ont clôturé en hausse de 1,4 % lundi. Elles ont chuté de plus de 15 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 83,0529 roupies indiennes)