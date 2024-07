Vedanta Limited est le 1er producteur indien de métaux non-ferreux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - aluminium (32,1%) ; - zinc (25,8%) ; - cuivre (11,8%) ; - minerais de fer (3,2%) ; - autres (5,5%). Le solde du CA (21,6%) concerne les activités de production d'énergie, et d'exploration de pétrole et de gaz. La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (65,1%), Chine (4,2%), Malaisie (5,4%), Emirats Arabes Unis (1,1%) et autres (24,2%).

Secteur Sociétés minières intégrées