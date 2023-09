Les actions du conglomérat indien Vedanta sont tombées à leur plus bas niveau depuis plus d'un an mercredi après que Moody's Investors Service a abaissé la note des obligations non garanties de premier rang de la société mère Vedanta Resources, citant un risque élevé de restructuration de la dette dans les mois à venir.

L'agence de notation a également exprimé des inquiétudes quant à la capacité des filiales opérationnelles de Vedanta Resources à générer des flux de trésorerie dans un "environnement de prix des matières premières en baisse".

Les actions du groupe métallurgique et pétrolier ont chuté de 6,3 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis le 6 juillet 2022, avant de réduire leurs pertes pour s'échanger à 4,8 % à 10 h 00 (heure de l'Est).

Moody's a abaissé la note des obligations non garanties de Vedanta Resources de Caa2 à Caa3, et la note de la famille de l'entreprise détenue par le milliardaire Anil Agarwal de Caa1 à Caa2, tout en maintenant une perspective négative.

Vedanta a été le principal perdant de l'indice Nifty 100, qui a baissé de 0,26 %.

Le titre est en passe de baisser pour la sixième séance consécutive - sa plus longue série de pertes depuis la fin février - si la tendance se maintient tout au long de la journée.