Vedanta Resources, la société mère de Vedanta Ltd, a vendu une participation d'une valeur de plus de 17,37 milliards de roupies (209 millions de dollars) dans l'entreprise minière indienne, selon des données boursières publiées jeudi.

Finsider International, qui fait partie du groupe Vedanta Resources dirigé par le milliardaire Anil Agarwal, a vendu plus de 65,5 millions d'actions de Vedanta Ltd à 265,14 roupies l'unité, selon les données.

Cela représente une décote de 5,2 % par rapport au prix de clôture de Vedanta Ltd mercredi. L'action a terminé en baisse de 4,2 % à 267,95 roupies jeudi.

La société britannique Vedanta Resources détient une participation de 63,72 % dans Vedanta Ltd par l'intermédiaire de ses six filiales au 31 décembre 2023, selon les données de la bourse.

Vedanta Resources envisage de vendre une participation d'une valeur d'un milliard de dollars dans Vedanta Ltd à la société d'investissement GQG Partners, a rapporté mercredi la chaîne de télévision ET Now.

On ne sait pas encore à qui Finsider International a vendu les actions. Vedanta Ltd et Vedanta Resources n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Accablée d'une dette de 6,4 milliards de dollars, dont un paiement de 4,5 milliards de dollars à effectuer d'ici à l'exercice 2025, Vedanta Resources a tenté d'assainir ses finances, notamment par une récente restructuration de sa dette.

Le président du groupe, M. Agarwal, a fait plusieurs tentatives pour réduire la dette, notamment par l'intermédiaire de Vedanta Ltd. Il a tenté en vain de privatiser l'entreprise en 2020 et son dernier projet déclaré était de diviser l'entreprise en six. (1 $ = 83,0321 roupies indiennes) (Reportage de Varun Vyas à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)