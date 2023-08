Le milliardaire Anil Agarwal a déclaré vendredi que la société indienne Vedanta Ltd envisageait de coter séparément tout ou partie de ses activités, qui vont des métaux et de l'exploitation minière au pétrole et au gaz, et éventuellement à la fabrication de puces.

"J'ai demandé à tous mes conseillers et à mes collaborateurs si nous pouvions avoir tous les produits (les activités de Vedanta) ou certains produits pour être indépendants", a déclaré M. Agarwal dans un message vidéo posté sur YouTube.

"Si vous possédez une action de Vedanta Ltd, vous aurez de nombreuses actions d'autres sociétés et les gens auront la possibilité d'investir dans différents domaines. Certaines entreprises internationales souhaitant investir dans un domaine particulier auront cette possibilité.

M. Agarwal a déclaré qu'il solliciterait l'avis des actionnaires sur la proposition et que la réorganisation pourrait se traduire par une amélioration des rendements et des dividendes pour les investisseurs.

Ces projets contrastent avec les tentatives de M. Agarwal de retirer Vedanta Ltd de la cote en 2020 afin d'accélérer le processus de simplification de la structure de l'entreprise, ce qui n'a pas été le cas.

n'a pas abouti

.

La société mère de Vedanta, Vedanta Resources, s'est démenée pour lever des fonds, les agences de notation ayant revu à la baisse ses perspectives, citant des risques de financement et des inquiétudes quant au respect des obligations liées à la dette.

Au début de l'année, M. Agarwal a cherché à réduire la dette du groupe, qui s'élève à 7,7 milliards de dollars, en obtenant de Hindustan Zinc, une unité de Vedanta Ltd, qu'elle achète une partie des actifs de la société mère dans le secteur du zinc, dans le cadre d'une transaction de 2,98 milliards de dollars.

Le gouvernement indien, qui détient une participation de près de 30 % dans Hindustan Zinc, s'est toutefois opposé à cette démarche.

En juin, Vedanta avait également entamé un examen stratégique de ses activités dans le domaine de l'acier et des matières premières sidérurgiques, le groupe cherchant à obtenir de l'argent de ses unités pour réduire le fardeau de sa dette.

S&P Global Ratings estime le déficit de financement de Vedanta Resources à 2 milliards de dollars jusqu'en août 2024. (Reportage de Nandan Mandayam et Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami)