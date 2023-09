L'entreprise indienne Vedanta Ltd est sur le point de conclure un accord pour scinder ses activités en plusieurs entités cotées en bourse dans le cadre d'un plan de restructuration plus large, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

La société a informé ses prêteurs de la restructuration et pourrait annoncer les plans dans les prochains jours, a déclaré le rapport, ajoutant que les activités comprenant l'aluminium, le pétrole et le gaz, le fer et l'acier seront cotées en tant qu'entités distinctes.

La scission pourrait aider la société mère de Vedanta, Vedanta Resources, à gérer son endettement, selon le rapport de Bloomberg, qui ajoute que Vedanta Resources restera la société holding des nouvelles unités.

Vedanta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport en dehors des heures de bureau.

Le président de Vedanta, Anil Agarwal, a déclaré le mois dernier que la société envisageait de coter séparément tout ou partie de ses activités, qui vont des métaux et de l'exploitation minière au pétrole et au gaz.

Ces projets contrastent avec les tentatives de M. Agarwal de retirer Vedanta Ltd de la cote en 2020 afin d'accélérer le processus de simplification de la structure de l'entreprise, qui ont échoué.

Vedanta Resources s'est efforcée de lever des fonds en raison de l'abaissement de ses notations et de ses inquiétudes quant au respect de ses obligations en matière d'endettement.

Au début de l'année, M. Agarwal a cherché à réduire la dette de 7,7 milliards de dollars du groupe en obtenant de Hindustan Zinc Ltd, une unité de Vedanta Ltd, qu'elle achète une partie des actifs en zinc de la société mère dans le cadre d'une transaction de 2,98 milliards de dollars.

Le gouvernement indien, qui détient une participation de près de 30 % dans Hindustan Zinc, s'est toutefois opposé à cette démarche.