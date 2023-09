Veeco Instruments Inc. est un fabricant d'équipements de traitement des semi-conducteurs. Les technologies de recuit laser, de faisceau d'ions, de dépôt chimique en phase vapeur (CVD), de dépôt chimique organique en phase vapeur (MOCVD), de gravure et de nettoyage d'une seule plaquette et de lithographie jouent un rôle essentiel dans la fabrication et l'emballage de dispositifs semi-conducteurs avancés. Les produits de la société comprennent les systèmes de recuit au laser, les systèmes à faisceaux d'ions et les systèmes de gravure, les systèmes de dépôt chimique en phase vapeur métal-organique, la lithographie d'emballage avancée, le traitement humide d'une seule plaquette, les systèmes d'épitaxie par faisceaux moléculaires, les systèmes de dépôt par couche atomique et autres. Ses autres systèmes de dépôt comprennent le dépôt physique en phase vapeur, le dépôt de carbone en forme de diamant et les systèmes de dépôt chimique en phase vapeur. Ses systèmes d'équipement de traitement sont utilisés dans la production d'une gamme de composants microélectroniques, y compris la logique, la mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM), les dispositifs photoniques, l'électronique de puissance et d'autres dispositifs à semi-conducteurs.