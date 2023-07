Veer Global Infraconstruction Limited est une société immobilière basée en Inde. La société opère sur plusieurs segments, notamment les projets résidentiels, les propriétés commerciales et de détail, les agglomérations intégrées et les places commerciales. Ses activités commerciales présentent divers aspects du secteur de la construction, tels que l'identification de l'emplacement, l'acquisition, la planification du projet, la conception et le développement. Les projets achevés de la société comprennent Sai Villa, Parasnath Township, Veer Splendor-Phase I, Veer-2 et Veer-1. Ses projets en cours comprennent Veer-11, Veer Splendor-Phase II, Veer-10, Veer-4 et D WING-Veer-2. La société exerce ses activités dans plusieurs villes, dont Mumbai, Vasai, Virar Umroli, Boisar et Shahada.

Secteur Développement et opérations immobilières