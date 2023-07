Veeram Securities Limited est une société basée en Inde, intégrée en tant que grossiste, détaillant et négociant de bijoux et d'ornements de marque. Les bijoux et ornements traditionnels en or et en argent de l'entreprise sont fabriqués avec du kundan, des pierres précieuses ou simplement de l'or ou de l'argent. Les produits de l'entreprise comprennent des bagues, des bracelets, des colliers, des chaînes d'oreilles, des boucles d'oreilles, des pendentifs, des chaînes, des mangalsutra, des zuda, des anneaux d'orteil, des bracelets de cheville et des bracelets.

Secteur Détaillant habillement et accessoires