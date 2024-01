Veerhealth Care Limited est une société basée en Inde, qui exerce des activités de commerce, de fabrication et de commercialisation de médicaments ayurvédiques issus de la recherche. La société opère par le biais du segment des produits pharmaceutiques ayurvédiques. Elle est également engagée dans la fabrication de produits de soins bucco-dentaires. Ses catégories de produits comprennent les soins de la peau, les soins du corps, les soins capillaires, les parfums, les soins de santé, les soins buccaux, les cadeaux, les combos et les accessoires. Ses produits de soins de la peau comprennent des crèmes, des baumes à lèvres, des lotions hydratantes, des packs pour le visage et de l'eau de rose. Ses produits de soins corporels comprennent des nettoyants pour le corps, des nettoyants pour le visage, des nettoyants pour les mains et des savons. Ses produits de soins capillaires comprennent des huiles pour cheveux, des shampooings et des revitalisants. Ses parfums comprennent des brumes pour le corps. Ses produits de soins de santé comprennent de l'huile antidouleur, des comprimés, des sirops et des désinfectants. Ses produits de soins bucco-dentaires comprennent des dentifrices. Les produits cadeaux de la société sont Blue Boom, Blush Pink, Hello Beautiful et Lush White. Elle propose divers combos, tels que Haircare Regime et Bath Ritual, entre autres.

Secteur Produits pharmaceutiques