Veeva Systems Inc. est un fournisseur de solutions en nuage pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. L'entreprise propose des logiciels, des données et des services de conseil dans le nuage, conçus pour répondre aux besoins de ses clients et de leurs fonctions commerciales stratégiques, de la recherche et du développement (R&D) jusqu'à la commercialisation. Les trois catégories de produits de la société : Veeva Development Cloud, Veeva Commercial Cloud et Veeva Data Cloud. Veeva Development Cloud comprend des suites d'applications pour les fonctions cliniques, réglementaires et de sécurité des entreprises des sciences de la vie, toutes construites sur la plateforme Veeva Vault. Veeva Vault Clinical fait progresser l'exécution des essais cliniques en fournissant un écosystème technologique complet et connecté. Veeva Commercial Cloud est une catégorie de produits comprenant des solutions logicielles et analytiques. Ses offres logicielles comprennent Veeva CRM, Veeva Vault PromoMats, Veeva Vault Medical et Veeva Crossix. Ses offres de données comprennent Veeva OpenData, Veeva Link et Veeva Compass.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés