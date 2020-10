Veeva : Bavarian Nordic adopte Veeva CRM et Veeva Vault PromoMats pour le lancement numérique des nouveaux vaccins

Veeva fournit à la société de biotechnologie les bases commerciales pour son engagement numérique et pour offrir un contenu conforme aux professionnels de santé

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui que Bavarian Nordic allait adopter les solutions multicanal Veeva CRM et Veeva Vault PromoMats pour le lancement numérique des nouveaux produits aux États-Unis et en Europe, y compris en Allemagne, en Suisse, dans les pays scandinaves et les pays baltes. Spécialisée dans les vaccins pour les maladies infectieuses, la société avait besoin de solutions commerciales avancées pour soutenir sa stratégie de priorité au numérique. Veeva réunit l’engagement multicanal et le contenu conforme pour permettre à la société de biotechnologie innovante de mener les bonnes interactions avec les professionnels de santé (Healthcare professionals, HCP) sur les bons canaux.

« Veeva nous aide à rendre opérationnels les capacités et canaux numériques nouveaux rapidement pour respecter un calendrier de lancement exigeant et soutenir nos plans de croissance mondiale », a déclaré Robin Kirkby, vice-président des opérations commerciales chez Bavarian Nordic. « Nous avons désormais les bases commerciales en place pour l’engagement numérique et pour offrir rapidement les vaccins aux patients qui en ont besoin. »

La solution multicanal Veeva CRM permet à Bavarian Nordic d’exploiter des canaux numériques tels que les réunions à distance, les événements virtuels, et de communiquer par e-mail avec les HCP lorsque l’accès en personne reste limité. L’intégration homogène avec Vault PromoMats permet aux équipes de terrain de fournir les actifs approuvés sur tous les canaux, y compris en face à face, par email et sur le Web. Avec des informations pertinentes et une vue complète de ses clients et du contenu, Bavarian Nordic peut rapidement traiter les besoins commerciaux en évolution et mener un engagement opportun et pertinent avec les HCP.

« La capacité à engager le client avec le bon contenu sur le bon canal au bon moment est un élément essentiel de l’excellence numérique dans le rapport commercial », a déclaré Jan van den Burg, vice-président de la stratégie commerciale chez Veeva. « Les entreprises innovantes comme Bavarian Nordic accélèrent leurs efforts de transformation numérique pour offrir une expérience client homogène sur tous les canaux. »

Dans le cadre de la solution multicanal Veeva CRM, Bavarian Nordic met en œuvre Veeva CRM, Veeva CLM, Veeva CRM Engage Meeting, Veeva CRM Approved Email, Veeva CRM Events Management et Veeva CRM MyInsights. Avec Vault PromoMats, Bavarian Nordic peut combiner la gestion des actifs numériques et les analyses médicales, légales et réglementaires, afin d’améliorer la réutilisation mondiale du matériel promotionnel, tout en maintenant la conformité, depuis la création du contenu jusqu’à la distribution.

Découvrez comment les solutions commerciales Veeva sont à la base de l’excellence numérique lors du Sommet commercial et médical Veeva en ligne pour l’Europe, à venir les 17 et 18 novembre 2020. Les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent accéder à cet événement en ligne. Inscrivez-vous et consultez les plus récentes informations concernant le programme sur veeva.com/Summit.

Informations supplémentaires

Connectez-vous avec Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

Aimez Veeva sur Facebook : facebook.com/veevasystems

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels et le service, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, concernant notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation) dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 juillet 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

® 2020 Veeva Systems Inc. Tous droits réservés. Veeva et le logo de Veeva sont des marques commerciales appartenant à Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. est propriétaire de toutes les autres marques commerciales, enregistrées ou non.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201028006300/fr/