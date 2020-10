Veeva : Des entreprises de premier plan accélèrent les essais cliniques avec Veeva Vault CDMS

Les entreprises de sciences de la vie modernisent la gestion des données cliniques avec Veeva, y compris une deuxième société pharmaceutique classée parmi les top 20

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui qu’un nombre croissant d’entreprises adoptaient Veeva Vault CDMS pour gérer leurs données cliniques. Davantage d’entreprises de biotechnologie émergentes et d'entreprises mondiales, y compris une deuxième entreprise pharmaceutique classée parmi les top 20, modernisent leur gestion des données cliniques grâce à Vault CDMS et lancent plus rapidement leurs études. Vault CDMS a été utilisé dans plus de 100 essais, pour des études dans toutes les phases et dans des domaines thérapeutiques diversifiés.

Vault CDMS est une application dans le cloud moderne qui combine EDC, codage, nettoyage des données, et génération de rapports. Les clients développent des bases de données d’étude en moins de quatre semaines et effectuent des modifications en milieu d’étude sans aucun temps d’indisponibilité pour exécuter les essais qu’ils veulent sans aucune limitation technologique.

Les nouvelles capacités innovantes telles que la configuration des règles pour les vérifications de contrôle et la mise à jour des gammes de référence à travers toutes les études réduisent les processus manuels et fournissent des façons plus rapides et plus précises de développer et de gérer les données d’essai. Les entreprises peuvent désormais accélérer les développements de bases de données d’essai, améliorer l’efficacité pour les équipes d’étude, et accroître la cohérence de la gestion des données parmi tous les fournisseurs ORC.

« Veeva Vault CDMS aide les organisations à suivre la cadence de la complexité des essais cliniques d’aujourd’hui », a déclaré Henry Levy, directeur général de Vault CDMS, solutions pour sites et patients chez Veeva. « Les entreprises se normalisent autour de la suite de gestion des données cliniques de Veeva pour une approche radicalement nouvelle du développement des études et du nettoyage des données. »

À l’occasion du prochain événement Veeva R&D & Quality Summit les 13 et 14 octobre 2020, des organisations de premier plan discuteront de la façon dont l’adoption de Vault CDMS leur permet de développer et de nettoyer les études plus rapidement et plus efficacement. Parmi ces organisations, citons :

Eli Lilly and Company , qui modernise son infrastructure de gestion des données pour agréger toutes les données d’étude pour un nettoyage et une transformation centralisés des données.

, qui modernise son infrastructure de gestion des données pour agréger toutes les données d’étude pour un nettoyage et une transformation centralisés des données. Alcon , qui prend en charge des démarrages d’étude rapide essentiels pour les cycles de développement rapides des dispositifs médicaux.

, qui prend en charge des démarrages d’étude rapide essentiels pour les cycles de développement rapides des dispositifs médicaux. Parker Institute of Cancer Immunotherapy, qui traite les exigences des études extrêmement complexes que les systèmes traditionnels ont du mal à prendre en charge.

Vault CDMS fait partie de Veeva Vault Clinical Suite, première plateforme cloud du secteur qui unifie la gestion des données cliniques et les opérations cliniques. Plus de 300 entreprises utilisent les applications cliniques Veeva, y compris 45 promoteurs qui utilisent Veeva Vault EDC.

Le Veeva R&D & Quality Summit est un événement en ligne ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous et consultez le programme sur le site veeva.com/Summit.

Pour en savoir plus sur Veeva Vault, rendez-vous sur : veeva.com/VaultCMDS

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels, et les services, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201012005857/fr/