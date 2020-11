Veeva : La solution Veeva Link s'étend à 11 nouveaux domaines thérapeutiques

Suite à son succès rencontré en oncologie, la plateforme de données en temps réel étendue favorisera un meilleur engagement auprès des leaders scientifiques, cliniques et numériques dans divers domaines thérapeutiques

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui la disponibilité de Veeva Link pour 11 nouveaux domaines thérapeutiques parmi lesquels les infections bactériennes, la cardiologie, la dermatologie, l’endocrinologie, la gastroentérologie, l’hépatologie, la néphrologie, la neurologie, les maladies respiratoires, la rhumatologie et la virologie. Veeva Link connecte plusieurs millions d’activités scientifiques, cliniques et numériques, afin de fournir aux équipes commerciales et médicales une intelligence client en temps réel sur des individus clés par domaine thérapeutique. L’ajout de 11 nouveaux domaines thérapeutiques s’appuie sur le succès de la solution Veeva Link for Oncology, qui est aujourd’hui utilisée par 6 des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques.

« Il existe un écosystème de plus en plus complexe de décideurs en soins de santé qui façonnent la recherche et la commercialisation de spécialités médicales innovantes », a déclaré Killian Weiss, directeur général de Veeva Link. « Veeva Link fournit une intelligence client en temps réel qui permet aux acteurs des sciences de la vie de s’associer avec les dirigeants scientifiques, cliniques et numériques appropriés, afin d’améliorer la recherche et les soins apportés aux patients. »

« Nous utilisons et apprécions la solution Veeva Link for Oncology car elle fournit à nos équipes sur le terrain des renseignements sur les individus, les établissements et les développements au sein de la communauté des soins oncologiques, le tout réuni en un seul et même endroit », a ajouté Hatem Tolba, directeur de l’analyse des ventes chez Oncopeptides, Inc., société pharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies ciblées destinées aux maladies hématologiques difficiles à traiter.

Veeva Link fournit des informations en temps réel sur des individus clés, notamment les domaines d’expertise, les collaborations avec les pairs, les engagements d’allocution, l’activité sur les réseaux sociaux, ainsi que l’activité en matière d’essais cliniques. Ces informations proviennent de plus de 50 000 sources et sont actualisées en temps réel grâce à des technologies avancées et un traitement manuel. Grâce à Veeva Link, les équipes sur le terrain bénéficient désormais de renseignements rapides, complets et précis, de la planification jusqu’à l’exécution.

Les solutions Veeva Link destinées aux 11 nouveaux domaines thérapeutiques devraient être disponibles à partir du mois de mars 2021. Pour en savoir plus sur la manière dont Veeva Link délivre une intelligence client en temps réel afin de favoriser un meilleur engagement des clients, assistez à la session de l’événement Veeva Commercial & Medical Europe Summit Online, le 17 novembre 2020. Les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent accéder à cet événement en ligne. Inscrivez-vous et consultez le programme complet sur le site veeva.com/Summit.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels et le service, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, concernant notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation) dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 juillet 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201117006294/fr/