Veeva : Les dirigeants du numérique des sociétés Almirall et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne interviendront à l'occasion du Sommet en ligne de Veeva, Europe

Les cadres discuteront de l’impact de la transformation numérique sur les modèles commerciaux et de l’amélioration de l’accès à la santé à travers le monde

Plusieurs sociétés leaders aborderont la combinaison de l’engagement multicanal, des données, des contenus et des analyses pour faire progresser l’excellence numérique dans le domaine commercial

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui que le Dr Francesca Domenech Wuttke, directrice du numérique chez Almirall, et Alessandro de Luca, directeur des services informatiques de la division Santé de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, seraient les principaux intervenants du Sommet médical et commercial en ligne de Veeva 2020, Europe. Dans le cadre d’une discussion informelle, le Dr Wuttke et M. de Luca partageront leurs connaissances sur les initiatives de transformation numérique à l’échelle de l’entreprise, afin d’introduire plus rapidement des nouveaux médicaments sur le marché et d’aider un plus grand nombre de patients.

Cet événement annuel inclut plus de 80 sessions en direct et à la demande aux côtés de dirigeants commerciaux, qui aborderont l’accélération de nouveaux modèles d’engagement numérique dans le secteur des sciences de la vie. Les intervenants partageront la manière dont ils rationalisent les processus commerciaux du pré-lancement jusqu’à l’exécution, ainsi que la manière dont ils déploient rapidement des stratégies numériques afin d’entrer en contact avec les professionnels de santé. Les principales sessions incluent la participation des entreprises suivantes :

Alexion Pharmaceuticals , qui discutera de la transformation mondiale de ses données visant à fournir aux représentants sur le terrain les informations dont ils ont besoin pour favoriser une meilleure expérience client.

, qui discutera de la transformation mondiale de ses données visant à fournir aux représentants sur le terrain les informations dont ils ont besoin pour favoriser une meilleure expérience client. Boehringer Ingelheim , qui soulignera le rôle crucial des contenus dans le cadre du modèle d’exploitation commerciale, ainsi que d’un engagement numérique efficace auprès des médecins.

, qui soulignera le rôle crucial des contenus dans le cadre du modèle d’exploitation commerciale, ainsi que d’un engagement numérique efficace auprès des médecins. Lundbeck Italy , qui présentera sa transformation rapide vers le numérique, ainsi que l’impact positif d’un modèle d’engagement hybride sur l’exécution commerciale.

, qui présentera sa transformation rapide vers le numérique, ainsi que l’impact positif d’un modèle d’engagement hybride sur l’exécution commerciale. Shionogi, qui partagera la manière dont une fondation de données adaptée a permis son expansion rapide dans de nouveaux domaines thérapeutiques, ainsi que sur de nouveaux marchés mondiaux.

Les sponsors Platine du Sommet médical et commercial en ligne de Veeva 2020, Europe sont Accenture, Adobe, Aktana, et Salesforce. Les sponsors Or sont Amazon Web Services, Base Life Sciences, Deloitte, ec4u, LPW Training, Microsoft, Qlik, RMH Media, Trustrack, et USACD. Les sponsors Bronze sont Across Health, Anthill, Aqurance, Bright Affect, Connectmedica, Eagle Productivity, GlobalVision, HCL Technologies, Maquetting, Pharma Advisors, Pulse Digital, Purple Agency, PWC, Riva, SunTseu, SYCOR, Viseven, et ZS Associates.

Plus de 3 000 professionnels issus de plus de 250 entreprises des sciences de la vie se réuniront à l’occasion du Sommet médical et commercial en ligne de Veeva, Europe, les 17 et 18 novembre 2020. Seuls les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent accéder à cet événement en ligne. Inscrivez-vous et consultez le programme sur le site veeva.com/Summit.

Informations supplémentaires

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, concernant notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation) dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 juillet 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

