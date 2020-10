Veeva : Les nouvelles applications du Veeva Clinical Network connectent les promoteurs, les sites et les patients pour accélérer les essais cliniques

Veeva Site Connect et Veeva eConsent font progresser la transition de l’industrie vers des essais cliniques sans papier et axés sur le patient

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui les deux premières applications fondées sur le Veeva Clinical Network, la seule solution de l’industrie qui lie promoteurs, sites de recherche clinique et patients pour des essais sans papier et axés sur le patient. Veeva Site Connect connecte les promoteurs et les sites de recherche clinique pour permettre un échange d’informations sans papier sur toute la durée d’un essai. Grâce à Veeva eConsent, les chercheurs cliniques peuvent numériser le processus de consentement avec les patients et les comités d’examen, tout en offrant une transparence totale pour les promoteurs.

« Les processus papier et manuels ralentissent l’exécution de l’essai et affectent l’expérience du patient », a déclaré Jim Reilly, vice-président de Veeva Vault R&D. « En réunissant la communauté croissante des sites de recherche qui utilisent Veeva SiteVault avec les nombreux promoteurs qui exploitent la Veeva Vault Clinical Suite, nous visons à accélérer la transition vers des essais cliniques sans papier et axés sur le patient. Veeva Clinical Network permettra d’exécuter plus rapidement les études et facilitera la participation aux essais pour les patients. »

Veeva Site Connect est désormais disponible pour automatiser le partage des informations

Veeva Site Connect convertit le partage des informations entre les sites et les promoteurs réalisés par des transferts manuels basés sur le papier en un échange numérique automatisé. En reliant les opérations sur site sur Veeva SiteVault avec les opérations de promoteurs sur Vault Clinical, les processus clés des essais cliniques sont plus efficaces, ce qui inclut l’échange des documents de démarrage, la distribution des lettres de sécurité, les lettres de paiement sur site, et les transferts de conclusion d’étude. L’automatisation de l’échange des informations améliore l’engagement et la satisfaction des sites, tout en permettant à ces derniers de se concentrer davantage sur les soins aux patients.

« La gestion manuelle des informations sur l’essai et une visibilité limitée sur les documents clés de l’étude entraînent un grand nombre de doublons des efforts fournis par les promoteurs et les sites », a déclaré Peter Sallstig, directeur mondial de la division développement, vice-président principal et gérant de Santen, une entreprise spécialisée consacrée à l’ophtalmologie avec des produits touchant aujourd’hui des patients dans plus de 60 pays. « Veeva Site Connect nous permet de lier automatiquement le contenu entre Veeva Vault eTMF et Veeva SiteVault pour une gestion des documents en temps réel, une collaboration plus efficace, et une meilleure exécution. »

Veeva Site Connect est disponible aujourd’hui, et compte parmi ses premiers utilisateurs une société pharmaceutique parmi les 20 plus grandes, une société d’appareils médicaux parmi les 10 plus importantes, et un hôpital de recherche de premier plan.

Veeva eConsent va faciliter la participation des patients aux essais cliniques

Veeva eConsent est une solution gratuite pour les sites et les patients qui transforme le processus de consentement actuel basé sur le papier en un processus de création, d’approbation, et d’échange numérique. Les sites peuvent utiliser Veeva eConsent pour élaborer sur mesure des consentements fournis par les promoteurs en conformité avec les exigences de leurs comités d’éthique. Le consentement approuvé est ensuite envoyé sur l’appareil mobile d’un patient pour que celui-ci consente, tout en offrant aux promoteurs une visibilité pleine et entière pendant tout le processus.

« Le processus de consentement éclairé des essais cliniques est depuis toujours basé sur le papier et est inefficace », a déclaré Jill Janssen, directeur au centre médical universitaire Vanderbilt. « Veeva eConsent réduit les tâches administratives complexes et chronophages pour améliorer la conformité et l’expérience du patient. »

Veeva eConsent devrait être disponible début 2021. Découvrez-en davantage sur Veeva eConsent et Veeva Site Connect dans le cadre du prochain événement Veeva R&D and Quality Summit, qui aura lieu les 13 et 14 octobre 2020. Les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent accéder à cet événement en ligne. Inscrivez-vous et consultez les plus récentes informations concernant le programme, sur veeva.com/Summit.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels et le service, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation) dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 juillet 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

