Veeva : Reckitt Benckiser harmonise ses opérations sur les applications Veeva Commercial Cloud afin de promouvoir l'excellence numérique à l'échelle mondiale

Veeva CRM et Vault PromoMats fournissent des capacités d’engagement numérique et de gestion des actifs numériques afin de favoriser une expérience client personnalisée sur l’ensemble des canaux

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui que RB (Reckitt Benckiser), fournisseur leader de produits d’hygiène, de santé et de nutrition grand public, utilise Veeva CRM et Veeva Vault PromoMats pour accélérer sa transformation numérique mondiale. Grâce à Veeva CRM et Vault PromoMats, RB regroupe engagement multicanal et contenus pour faire progresser sa stratégie commerciale et encourager l’excellence numérique à travers le monde.

« Veeva CRM et Veeva Vault PromoMats nous permettent de renforcer nos relations avec les médecins et professionnels médicaux, en délivrant la meilleure expérience client sur les canaux numériques », a déclaré Nick Cheesman, vice-président principal informatique, santé, nutrition, eRB et Chine élargie chez RB. « Nous disposons désormais des bases commerciales et technologiques pour permettre un engagement numérique auprès des professionnels de santé et médicaux, qui s’est accéléré pendant la pandémie. »

RB a remplacé des systèmes multiples par Veeva CRM afin d’harmoniser ses opérations sur une application unique destinée aux contenus numériques, à l’engagement ainsi qu’à l’exécution. La visibilité complète sur les interactions avec les professionnels de santé (PS) fournit aux équipes de terrain des renseignements en temps réel qui favorisent un engagement sur mesure plus intelligent sur les canaux numériques.

Vault PromoMats combine gestion des actifs numériques et analyses médicales, légales et réglementaires, afin d’améliorer la réutilisation globale des contenus, tout en maintenant la conformité, depuis la création jusqu’à la distribution sur de multiples canaux. L’intégration fluide avec Veeva CRM permet à RB de délivrer rapidement des contenus approuvés et conformes, afin que les représentants puissent interagir avec les PS de manière pertinente et opportune.

« RB ouvre la voie au numérique afin de mieux offrir aux clients là où ils se trouvent les informations et les produits dont ils ont besoin », a déclaré Rohan Poole, directeur de la stratégie commerciale chez Veeva. « Le modèle d’engagement numérique avancé de RB lui permet de générer une efficacité supérieure sur le terrain, et de délivrer aux professionnels de santé une expérience personnalisée via les canaux numériques. »

Visionnez les contenus exclusifs de l’événement Veeva Commercial & Medical Summit Online, Europe pour découvrir comment Veeva aide plusieurs sociétés de sciences de la vie de premier plan à atteindre l’excellence numérique dans le domaine commercial. Inscrivez-vous pour accéder aux sessions à la demande sur veeva.com/Summit.

À propos de RB

RB* poursuit sa mission visant à protéger, soigner et accompagner, dans une quête sans relâche d’un monde plus propre et plus sain. Nous luttons pour faire en sorte que l’accès aux produits d’hygiène, de bien-être et d’alimentation de la plus haute qualité soit un droit, et non un privilège, pour tous.

RB est fière de compter dans les foyers de plus de 190 pays une gamme de marques reconnues de produits du quotidien. Celles-ci incluent Enfamil, Nutramigen, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Dettol, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite, Air Wick et bien plus encore. 20 millions de produits RB sont achetés quotidiennement par les consommateurs à l’échelle mondiale.

La passion de RB consiste à privilégier les consommateurs et les individus, à rechercher de nouvelles opportunités, à s’efforcer d’atteindre l’excellence dans tout ce que nous entreprenons, ainsi qu’à bâtir une réussite commune aux côtés de l’ensemble de nos partenaires, tandis que, dans le monde entier, nos plus de 42 000 collaborateurs diversifiés et talentueux sont décidés à toujours prendre les bonnes décisions.

*RB est le nom commercial du groupe de sociétés Reckitt Benckiser

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 950 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

