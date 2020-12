Veeva : Simbec-Orion rationalise l'exécution des essais grâce aux applications cliniques Veeva

Vault CTMS et Vault eTMF offrent une visibilité complète sur les essais, permettant aux ORC de fournir des services à valeur ajoutée aux promoteurs

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui que Simbec-Orion, organisme de recherche sous contrat (ORC), à service complet, et spécialisé en pharmacologie clinique, oncologie et maladies rares, adoptait Veeva Vault CTMS et Veeva Vault eTMF pour numériser de bout en bout les données, flux de travail et documents des essais cliniques. Les applications cliniques de Veeva donneront à Simbec-Orion des informations en temps réel, sur les études dans toutes les phases, afin d’accélérer l’exécution des essais.

« Veeva fournit la base numérique pour mener des essais cliniques complexes et maintenir les études sur la bonne voie », a déclaré Jim Kendall, directeur de l’information chez Simbec-Orion.

Veeva Vault unifie les processus cliniques sur une plateforme unique, afin de rationaliser le partage d’informations avec les promoteurs, tout en garantissant la conformité aux exigences des BPC. Par exemple, les rapports de surveillance créés dans Vault CTMS peuvent être automatiquement classés dans Vault eTMF pour améliorer l’efficacité et la rapidité.

« Nos équipes bénéficieront de la transparence nécessaire pour mener des essais efficaces et prendre des décisions rapides », a souligné Narinder Virk, directeur de la gestion de projet chez Simbec-Orion. « Cela peut accélérer l’exécution et améliorer la livraison des études, tout en maintenant des données de haute qualité pour les promoteurs. »

« Les ORC adaptables comme Simbec-Orion modernisent les processus cliniques afin de fournir des services différenciés aux promoteurs », a indiqué pour sa part Rik Van Mol, vice-président de la Stratégie pour Veeva Development Cloud. « Veeva Vault favorise un mode de travail mieux connecté avec les parties prenantes, assurant ainsi une productivité et une efficacité accrues dans les essais. »

Vault CTMS et Vault eTMF font partie de la Veeva Vault Clinical Operations Suite, qui permet aux promoteurs et aux ORC de partager de façon homogène les informations et les documents sur les CTMS, l’eTMF, et le démarrage des études, pour une collaboration plus étroite et une efficacité renforcée sur tout le cycle de vie de l’étude.

Veeva a récemment annoncé qu’un nombre croissant d’entreprises simplifiaient la gestion des études de bout en bout grâce à Veeva Vault CTMS, pour une visibilité et une rapidité accrues des essais. Consultez le communiqué de presse pour en savoir plus.

À propos de Simbec-Orion

Simbec-Orion est un ORC réactif et agile, à service complet, doté d’un savoir-faire spécialisé en pharmacologie clinique, en oncologie et en maladies rares. Parfaitement structurés, nous fournissons des solutions de développement clinique à service complet, pour les développeurs de médicaments, de petite et moyenne envergure, et dirigés par une équipe de direction centralisée. En nous concentrant sur des solutions sur mesure et évolutives, nous adapterons notre style de prestation, nos communications et nos opérations aux exigences de votre projet, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs cliniques et commerciaux. Car notre objectif est le même que le vôtre ; améliorer la vie des patients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur simbecorion.com.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels et le service, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 950 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, concernant notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et incertitudes, connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation) dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 juillet 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

