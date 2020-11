Veeva : Une enquête européenne montre que la qualité des données relatives aux références clients joue un rôle essentiel dans l'engagement numérique

Parmi les répondants, 77 % déclarent avoir mis en place des initiatives de données pour bénéficier d’une vue complète des clients et soutenir les efforts de transformation numérique

Selon une nouvelle recherche de Veeva Systems (NYSE : VEEV), les données clients sont essentielles pour les initiatives de transformation numérique des entreprises européennes des sciences de la vie. Les conclusions de l’Enquête européenne 2020 de Veeva sur les données clients (Veeva 2020 European Customer Data Survey) ont montré que les leaders du domaine des données commerciales reconnaissent la valeur de l’harmonisation des données pour une vue à 360 degrés des clients, tandis que 77 % ont cité ladite harmonisation comme le principal moteur de l’amélioration des données clients. Ces conclusions sont particulièrement importantes à l’heure où de plus en plus d’entreprises sont en train d’adopter l’engagement numérique comme moyen principal de se connecter avec les professionnels de la santé (HCPs).

Presque tous les répondants (91 %) déclarent que les données relatives aux références clients constituent un atout stratégique à l’échelle mondiale. Compte tenu de l’importance des données clients, plus des trois quarts des répondants ont mis ou prévoient de mettre en place une initiative de qualité des données, ce qui semble indiquer un mouvement à l’échelle industrielle en vue de l’amélioration des données.

« Dans toute l’industrie, il est de plus en plus urgent d’améliorer la précision des données relatives aux références clients pour mieux soutenir les efforts de transformation numérique », a déclaré Rebecca Silver, directrice générale de Veeva OpenData. « Le fait d’avoir une vue d’ensemble complète du client est essentiel pour disposer des bonnes informations et accélérer l’engagement numérique. »

Obstacles à la qualité et à l’intégration des données

La majorité des répondants (90 %) déclarent que les équipes sur le terrain sont confrontées à des données vieillissantes et incomplètes. En fait, la plupart d’entre eux (89 %) affirment que la qualité des données clients constitue un défi de taille. Les problèmes de mauvaise qualité des données sont probablement à l’origine des programmes d’amélioration des données, et la plupart des répondants (88 %) citent l’amélioration des données comme une priorité absolue pour leur organisation.

Plus des deux tiers des répondants disent avoir des données disséminées dans plusieurs systèmes non intégrés. Ce manque d’intégration rend plus difficile l’accès aux données clients. Plus des trois quarts citent des difficultés à faire correspondre tous les canaux de données pour obtenir une vue unique de leurs interactions avec les clients. La majorité (55 %) fait état d’une insatisfaction des commerciaux qui peinent à inciter les nouveaux HCPs à s’intéresser à un accès en temps réel aux données clients.

Le besoin d’une meilleure gouvernance

Les répondants éprouvent un manque de confiance dans la capacité de leur organisation à gérer les données relatives aux références clients et à mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des données. Plus de la moitié (57 %) déclarent que leurs organisations ne disposent pas d’un modèle efficace de gouvernance des données et seulement 10 % des entreprises interrogées se déclarent tout à fait satisfaites de leur gouvernance des données.

Des données de qualité sont essentielles à la performance sur le terrain, ce qui explique pourquoi la majorité des répondants (77 %) concentrent leurs efforts sur une amélioration de l’accès aux données pour assurer une meilleure efficacité des forces de vente. Les organisations bénéficiant d’une solide gouvernance des données et ayant mis en place des initiatives visant à améliorer la gestion des données sont plus susceptibles de donner à leurs représentants un accès facile aux profils des clients et de répondre rapidement aux demandes de changement des données (71 % contre 53 %).

Autre nouvelle du jour : Veeva a également annoncé les conclusions du Rapport d’enquête 2020 de Veeva sur les données relatives aux références clients en Amérique du Nord (Veeva 2020 North America Customer Reference Data Survey Report) qui montre que des données clients précises sont essentielles aux efforts de transformation numérique. Consultez le communiqué de presse d’aujourd’hui pour en savoir plus.

L’Enquête 2020 de Veeva sur les données clients européennes a examiné l’état actuel de la qualité des données au sein des entreprises des sciences de la vie dans toute l’Europe. Les résultats rassemblent les expériences et les opinions de plus de 90 propriétaires de données commerciales et représentent tous les principaux marchés européens, la majorité des répondants étant basés en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne. Vous pouvez télécharger les résultats complets ici veeva.com/EUDataSurvey.

Informations supplémentaires

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels et le service, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, concernant notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation) dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 juillet 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

Points saillants de la recherche

Enquête 2020 de Veeva sur les données clients européennes

L’Enquête 2020 de Veeva sur les données clients européennes a examiné l’état actuel des données relatives aux références clients dans le domaine des sciences de la vie dans toute l’Europe, à travers les opinions et les expériences rapportées par les propriétaires de données commerciales. Les résultats indiquent que la qualité et l’intégration des données doivent être considérablement améliorées.

Satisfaction vis-à-vis des données clients

La plupart des répondants (89 %) ont déclaré que la qualité des données clients constituait un défi majeur pour les entreprises qu’ils soutiennent, et 41 % se sont déclarés fortement en accord avec cette affirmation.

Plus des deux tiers des répondants (68 %) déclarent que leur organisation dispose de données clients disséminées dans plusieurs systèmes.

Importance des données client et de la gouvernance des données

La majorité des répondants (91 %) ont déclaré que leur organisation considérait les données relatives aux références clients comme un atout stratégique mondial.

L’importance des données clients pour soutenir les initiatives stratégiques des sciences de la vie est bien reconnue, 88 % des répondants déclarant que celles-ci sont essentielles pour lancer de nouveaux produits ou modèles de vente.

Une minorité de répondants (10%) se déclarent tout à fait satisfaits de leur modèle de gouvernance des données.

Changement à l’échelle de l’industrie pour améliorer les données relatives aux références clients

Les organisations sont en train de changer leur approche des données clients, 78 % des répondants déclarant avoir mis ou prévoir de mettre en œuvre une initiative d’amélioration des données clients.

Parmi les principales initiatives d’amélioration des données, citons l’amélioration de l’accès aux données et de l’efficacité des forces sur le terrain (77 %), l’obtention d’une vue à 360 degrés des clients (77 %) et l’amélioration de la qualité des données pour des rapports et analyses plus précis (71 %).

