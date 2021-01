Veeva : devient la première société cotée en bourse à devenir une société reconnue d'intérêt public

La société aligne sa charte juridique avec sa vision à long terme et son engagement en faveur de l’ensemble des parties prenantes, notamment ses clients, employés et actionnaires

La proposition est votée avec une écrasante majorité, à l’heure où Veeva bénéficie d’un large soutien en tant que leader du capitalisme participatif

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé que dans le cadre d’un vote avec une écrasante majorité, 99 % des actionnaires votants soutenaient la proposition de la société consistant à devenir une société reconnue d’intérêt public (public benefit corporation, PBC), y compris la majorité des plus grands actionnaires de Veeva. Grâce à l’approbation des actionnaires, Veeva deviendra une société reconnue d’intérêt public le 1er février 2021, faisant d’elle la première et la plus grande société cotée en bourse à se convertir en PBC.

En tant que PBC, Veeva demeurera une société à but lucratif mais sera juridiquement responsable de concilier les intérêts de multiples parties prenantes, notamment les clients, employés, partenaires et actionnaires. La société modifiera également son certificat de constitution pour inclure un objectif d’intérêt public « afin de contribuer à ce que les industries qu’elle dessert soient davantage productives et créent des opportunités d’emploi de haute qualité. »

En tant que partenaire technologique clé du secteur des sciences de la vie, Veeva s’engage en faveur de la mission de ses clients, qui consiste à faire progresser la santé humaine et le bien-être. Cette démarche permet d’aligner la charte juridique de Veeva avec cette mission plus large ainsi qu’avec les valeurs clés de la société, à savoir faire les bons choix et favoriser la réussite des clients et des employés.

« Nous avons toujours exercé nos activités dans l’intérêt de nos clients, employés, communautés et partenaires », a déclaré Peter Gassner, fondateur et PDG de Veeva Systems. « Nous sommes ravis de franchir cette étape importante consistant à l’inclure dans notre charte juridique, afin que nous puissions garantir la responsabilité de Veeva vis-à-vis de toutes les parties prenantes pour les décennies à venir. »

La proposition de Veeva portant sur la déclassification de son conseil d’administration a également obtenu une approbation quasi-unanime de la part des actionnaires.

Déclarations des parties prenantes de Veeva :

« Veeva est notre partenaire depuis de nombreuses années, et la société est profondément attachée à la réussite de Dicerna, ainsi qu’à notre mission consistant à développer des traitements innovants pour les patients qui en ont besoin », a déclaré Rob Ciappenelli, directeur commercial chez Dicerna Pharmaceuticals, Inc. « Nous sommes impatients de délivrer des solutions innovantes aux communautés de patients grâce au soutien continu de Veeva. »

« Je suis fière de faire partie d’une société dont l’objectif est plus large, et qui ne s’intéresse pas qu’à l’argent », a déclaré Sayaka So, responsable ingénierie chez Veeva Systems. « En tant que société reconnue d’intérêt public, je sais que mes contributions engendreront un impact positif sur le monde. »

« La conversion de Veeva en tant que PBC, et ses rapports annuels concernant sa mission, incitent les sociétés américaines cotées en bourse à mettre en application leur mission d’entreprise », a déclaré Timothy Youmans, directeur d’EOS North America chez Federated Hermes. « Il s’agit du parfait exemple d’un conseil d’administration d’une société cotée en bourse qui aligne une mission incluant les parties prenantes avec la gouvernance d’entreprise en faveur de la valeur à long terme et de l’intérêt de la société. »

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 950 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, notamment des déclarations relatives à l’impact ainsi qu’aux bénéfices attendus de la conversion de Veeva en tant que société reconnue d’intérêt public du Delaware. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les attentes actuelles, la performance historique ainsi que sur les estimations et plans actuels de Veeva, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Les déclarations prévisionnelles sont soumises à des incertitudes et risques connus et inconnus, susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels, y compris les réactions potentiellement négatives liées à notre conversion en tant que société reconnue d’intérêt public du Delaware. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’impacter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation », dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 octobre 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

