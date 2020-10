Veeva : fait équipe avec l'industrie des sciences de la vie pour proposer à l'ensemble du secteur une source de coordonnées, informations et services clés provenant des sociétés et des marques

MyVeeva for Doctors permet aux PS d'accéder facilement aux personnels et ressources dont ils ont besoin pour mieux soigner les patients

Plusieurs sociétés de premier plan, parmi lesquelles Boehringer Ingelheim, GSK, Pfizer, Sanofi et Sobi, comptent parmi les premiers adopteurs précoces

Afin d'aider les professionnels de santé (PS) à obtenir plus rapidement certaines ressources liées aux fournisseurs et aux patients, Veeva Systems (NYSE : VEEV), en partenariat avec l'industrie, lance MyVeeva for Doctors, une application mobile permettant aux PS de se connecter facilement avec les sciences de la vie. MyVeeva confère aux PS les coordonnées, informations et services clés dont ils ont besoin provenant des sociétés et des marques pharmaceutiques et biotechnologiques – le tout réuni en un seul et même endroit. Plusieurs sociétés de premier plan, parmi lesquelles Boehringer Ingelheim, GSK, Pfizer, Sanofi et Sobi, comptent parmi les premiers adopteurs précoces de MyVeeva for Doctors.

« Le fait d'exploiter pleinement la puissance de l'accès digital nous permet d’offrir aux PS une valeur supérieure, ce qui les aide à transformer la vie des patients qu'ils soignent », a déclaré Marz Abdulrahman, directeur exécutif des solutions d'entreprise pour les clients chez Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. « Les solutions digitales telles que MyVeeva for Doctors permettent à BI de faciliter la sécurisation des ressources des patients, ainsi que de connecter les PS aux personnels avec lesquels une collaboration est nécessaire, le tout depuis un seul et même endroit. »

« Notre société étant spécialisée dans les maladies rares, il est crcial de réduire les délais requis pour identifier et soigner les patients », a déclaré Megan Sullivan, vice-présidente et responsable de l'innovation commerciale chez Sobi Inc. « Le fait de conférer aux médecins un outil pratique et rapide leur permettant de nous joindre en ligne ou sur une application mobile peur rendre le numérique plus pratique et plus utile pour les médecins. Sobi vise à simplifier l'expérience digitale des professionnels de la santé sur MyVeeva for Doctors, afin qu'ils puissent prodiguer de meilleurs soins à leurs patients. »

Les capacités de recherche avancées de MyVeeva for Doctors permettent de simplifier la recherche d’une personne, d’un médicament ou d’une société, et de joindre directement les bons interlocuteurs, qu'ils soient représentants, agents médicaux de liaison, ou encore spécialistes du remboursement, via une messagerie en temps réel répondant à la conformité, ou via des réunions en ligne. Les PS peuvent rapidement obtenir des informations et des ressources relatives aux patients, ou solliciter des services de type échantillons de produits, tickets modérateurs, et dispenses de frais. Sur MyVeeva, les sociétés peuvent également consulter les sites Web et ressources des marques, des entreprises, ou autres, afin d'obtenir plus rapidement des informations supplémentaires.

« Lorsqu’on facilite le contact avec les interlocuteurs et ressources pertinents, les professionnels de santé auront plus souvent tendance à s'y connecter et à interagir avec eux », a déclaré Peter Gassner, fondateur et PDG de Veeva. « Veeva fait équipe avec l'industrie pour proposer l'application MyVeeva for Doctors, afin que les PS puissent obtenir ce dont ils ont besoin pour mieux soigner leurs patients, le tout depuis un seul et unique lieu pratique. »

MyVeeva for Doctors est disponible pour les adopteurs précoces sur certains marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Brésil, la Colombie et l'Australie, que devraient rejoindre plusieurs autres pays en 2021. Pour découvrir comment MyVeeva for Doctors facilite pour les médecins l'obtention des informations dont ils ont besoin, rendez-vous au Sommet médical et commercial Veeva en ligne, pour l'Europe, les 17 et 18 novembre. Seuls les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent accéder à cet événement. Inscrivez-vous à l’événement virtuel sur veeva.com/Summit.

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur MyVeeva for Doctors, rendez-vous sur : www.myveeva.com

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

Aimez Veeva sur Facebook : facebook.com/veevasystems

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels et le service, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, concernant notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation) dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 juillet 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

® 2020 Veeva Systems Inc. Tous droits réservés. Veeva et le logo de Veeva sont des marques commerciales appartenant à Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. est propriétaire de toutes les autres marques commerciales, enregistrées ou non.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201027006129/fr/