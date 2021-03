Veeva : TFS HealthScience normalise ses opérations sur Veeva Vault Clinical Operations Suite afin d'accélérer le développement clinique

Veeva Vault unifie les documents et les processus cliniques afin d’améliorer la collaboration et la rapidité d’exécution

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que TFS HealthScience avait choisi Veeva Vault Clinical Operations Suite pour la gestion d’études de bout en bout sur une plateforme cloud unique. L’ORC mondiale prend des mesures pour moderniser davantage ses opérations d’étude, en adoptant l’intégralité de la suite logicielle pour améliorer l'efficacité et la rapidité des essais. TFS HealthScience proposera désormais à ses clients biopharmaceutiques des technologies et des services leaders du secteur afin de réaliser des études plus économiques et plus conformes.

« La Veeva Vault Clinical Operations Suite fournit les bases de notre future croissance à l’heure où nous développons nos offres de services à l’échelle mondiale », a déclaré Dr Bassem Saleh, PDG de TFS HealthScience. « Le regroupement des opérations d’étude rationalise les processus, en nous permettant de maximiser la valeur pour les promoteurs, tout en accélérant la délivrance de traitements pour les patients. »

TFS HealthScience fournit à ses clients des solutions personnalisées de manière stratégique, axées sur la promotion de l’excellence et de l’innovation afin de réduire la complexité des essais. En tablant sur son succès avec Veeva Vault eTMF pour maintenir son état de préparation aux inspections, la société utilisera Veeva Vault Study Startup pour mettre en place rapidement des études, Veeva Vault CTMS pour maintenir le cap des études, et Veeva Vault Payments pour simplifier les paiements aux centres partenaires mondiaux. Grâce à un environnement clinique connecté et agile, TFS HealthScience centralisera la gouvernance et la supervision des études afin de partager facilement des informations avec les promoteurs.

« Grâce à Veeva Vault, nous bénéficions désormais d’une visibilité complète sur les progrès et les écarts des études, ce qui nous permet de prendre des décisions plus judicieuses et plus informées et de veiller à ce que les études répondent à leurs objectifs », a déclaré Young Shon, directeur des systèmes d'information chez TFS HealthScience. « Notre partenariat avec Veeva est crucial dans le cadre du programme de transformation numérique de TFS et de notre élan stratégique vers des approches sans papier axées sur les patients. »

« TFS HealthScience transforme les opérations cliniques afin de travailler plus efficacement et de mieux servir les promoteurs », a déclaré Pinar Benet, directrice principale de la stratégie, Vault Clinical Operations, chez Veeva Systems. « Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure ensemble en direction d’essais unifiés et connectés afin d’accélérer la recherche clinique. »

La Vault Clinical Operations Suite permet aux promoteurs et aux ORC de partager en toute facilité des informations et des documents sur les CTMS, l’eTMF, le démarrage des études et les paiements pour une meilleure collaboration et une efficacité renforcée sur tout le cycle de vie des études.

Le sondage Veeva sur les opérations cliniques unifiées : Le rapport annuel sur les ORC de Veeva indique que les ORC telles que TFS HealthScience s’orientent vers la rationalisation de l’exécution des essais en adoptant de nouvelles stratégies et technologies numériques qui éliminent les silos de données et les processus manuels. Découvrez comment les ORC modernisent leurs opérations cliniques pour accélérer les essais dans le rapport complet, disponible en ligne sur veeva.com/CROReport.

À propos de TFS HealthScience

TFS HealthScience est une organisation de recherche sous contrat (ORC) mondiale qui soutient les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques tout au long de leur parcours de développement clinique. En partenariat avec nos clients, nous créons des équipes axées sur les solutions qui travaillent pour améliorer la santé à l'avenir. Regroupant près de 700 professionnels, TFS délivre des services de recherche clinique personnalisés dans plus de 40 pays et soutient ses clients en leur fournissant des solutions complètes via trois solides modèles d'affaires : services de développement clinique (CDS), qui fournit un support multiservice à tous les stades du processus de développement clinique ; solutions de ressources stratégiques (SRS), qui fournit des services d'internalisation experte et de recrutement ciblé ; et services fonctionnels (FSP), qui fournit aux clients des solutions stratégiques de gestion des effectifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tfscro.com

À propos de Veeva Systems

Veeva est le chef de file mondial des logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 975 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société reconnue d’intérêt public, Veeva s’engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu’elle dessert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, concernant notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et incertitudes, connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles de produire un impact sur les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation », dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 octobre 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investors, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient modifier les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

