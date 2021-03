Veeva : Une nouvelle étude révèle qu'un nombre croissant d'Organismes de recherche sous contrat (ORC) prennent des mesures pour répondre au besoin urgent d'essais cliniques plus rapides

Une transformation majeure est en cours avec 90 % des ORC qui unifient leurs opérations cliniques

La COVID-19 stimule les progrès dans le démarrage, la collaboration, et l’exécution des études

Les Organismes de recherche sous contrat (ORC) réalisent des progrès considérables pour moderniser et accélérer les essais cliniques, d’après le dernier Sondage sur les opérations cliniques unifiées, de Veeva : Rapport annuel des ORC. La COVID-19 a rendu beaucoup plus urgent le besoin d’enregistrer des résultats plus rapidement et avec une plus grande précision que jamais auparavant. Les découvertes de Veeva Systems (NYSE : VEEV) révèlent que les ORC ont pris des mesures décisives pour rationaliser l’exécution des essais en adoptant de nouvelles stratégies et technologies numériques qui éliminent la compartimentation des informations, remplacent les processus manuels et permettent une collaboration sur un même essai.

Presque tous les ORC interrogés (90 %) ont des initiatives majeures en cours visant l’unification des opérations cliniques, un pilier pour une recherche plus rapide et plus efficace. Les efforts d’unification se sont étendus au-delà des systèmes et des processus internes des ORC. La rationalisation de la collaboration et du partage des informations avec les sites de recherche et les promoteurs a régulièrement été citée par les ORC comme l’un des domaines de priorité absolue en général, et un catalyseur clé des efforts de modernisation en cours.

Outre les progrès mesurables de bout en bout, le rapport révèle également que les ORC procèdent à des optimisations dans chaque domaine clinique. La collaboration et la technologie sur mesure sont une préoccupation centrale des ORC, pour traiter le retard dans le démarrage des études, l’une des premières causes de ralentissement des essais. La gestion des dossiers permanents d’essai clinique (Trial Master File, TMF), une composante essentielle de l’échange d’informations, laisse également espérer des avancées, la plupart des ORC utilisant désormais des applications d’e-TMF avec des capacités numériques et de collaboration avancées (70 %, en hausse de 49 points de pourcentage depuis 2014). Les Systèmes de gestion d’essais cliniques (Clinical Trial Management System, CTMS) constituent un autre domaine dans lequel les ORC évoluent vers des solutions modernes afin d’améliorer la conformité aux normes, la visibilité dans le statut de l’essai, et la surveillance.

« Le secteur a engagé des innovations avec une vitesse sans précédent, dans le cadre de sa réponse à la pandémie ; et concernant l’avenir, l’opportunité nous est donnée de retenir les leçons apprises, pour entraîner des améliorations à long terme, propices à l’accélération de la recherche clinique », a déclaré Jim Reilly, vice-président, Vault R&D, chez Veeva Systems. « Il est encourageant de voir les progrès réalisés par les ORC pour permettre l’évolution vers un paysage clinique unifié qui peut aider à en faire une réalité. »

Le sondage sur les opérations cliniques unifiées, de Veeva : Un Rapport annuel des ORC examine les progrès réalisés par les ORC vers la modernisation des opérations cliniques, en recueillant les expériences et les opinions de personnes travaillant dans des ORC à travers le monde. La recherche annuelle examine en détail les catalyseurs, les obstacles, et les avantages d’un modèle d’exploitation clinique unifié, du point de vue d’un ORC. Elle suit également les progrès du secteur pour unifier les systèmes et les processus des essais cliniques, et augmenter l’engagement des parties prenantes tout au long de l’exécution de l’étude. Le rapport complet est disponible en ligne à l’adresse veeva.com/CROReport.

