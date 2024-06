Veg of Lund AB (publ) est une société basée en Suède qui est principalement engagée dans l'industrie alimentaire et des boissons. La société propose des boissons nutritives, rassasiantes et sans allergènes à base de plantes. Son offre se compose de trois saveurs qui contiennent un mélange de pomme de terre, d'huile de colza et de jus de pomme, ainsi que de myrtille, de framboise ou d'argousier. Les produits de la société sont exempts de sucre ajouté, de lactose, de gluten et de soja. Veg of Lund développe des aliments à base de plantes qui répondent à des méthodes brevetées pour développer de nouvelles catégories d'aliments sur le marché en forte croissance des aliments à base de plantes. Les produits climato-intelligents de Veg of Lund sont vendus dans des magasins en Suède, en Grande-Bretagne et en Irlande sous la marque DUG.

Secteur Transformation des aliments