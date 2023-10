Vegano Foods Inc. a annoncé que M. Kelly Abbott a été nommé administrateur indépendant de la société, avec effet immédiat. M. Abbott a plus de 15 ans d'expérience dans l'entreprenariat et a fondé plusieurs entreprises de tailles et de secteurs différents. M. Abbott a une grande expérience des marchés publics et a contribué à l'obtention de millions de dollars en capital dans des entreprises privées et publiques.

M. Abbott est actuellement PDG et président de Pegmatite One Lithium and Gold Corp. L'expertise de M. Abbott porte sur le marketing, la stratégie d'entreprise, le capital-risque et le développement commercial. Auparavant, il a supervisé le développement de diverses entreprises privées et publiques dans les secteurs de l'exploitation minière et des ressources, de la technologie, du cannabis et des psychédéliques.