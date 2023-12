Aliments Vegano Inc. a annoncé que M. Ryan Hounjet a été nommé administrateur indépendant de la société, avec effet immédiat. Ryan Hounjet est un entrepreneur expérimenté et un conseiller en marchés financiers qui s'est spécialisé dans la création d'entreprises, le développement d'entreprises, les relations avec les investisseurs et le financement d'entreprises sur les marchés publics canadiens et américains. M. Hounjet a travaillé au sein de l'équipe des services bancaires commerciaux de la Banque Scotia de 2019 à 2022, se spécialisant dans les prêts commerciaux et fournissant des solutions de capital complexes adaptées aux besoins de ses clients tout en établissant des relations profondes et de confiance.

M. Hounjet est ensuite passé aux marchés publics avec Univest Securities (Canada) au début de 2022 pour aider à lancer et à développer leur bureau de Vancouver. Par l'intermédiaire d'Univest, M. Hounjet a conseillé diverses sociétés privées sur des solutions de marché des capitaux et a fourni des conseils sur les cotations publiques à la fois sur la Bourse canadienne des valeurs mobilières et sur le Nasdaq. Ryan est fier de sa formation continue.

Il est titulaire d'une licence en biochimie de l'Université de la Colombie-Britannique et détient le titre d'analyste financier agréé.