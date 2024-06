Veidekke ASA est une société holding basée en Norvège. Veidekke ASA est la société mère du groupe Veidekke, un entrepreneur en construction qui développe, construit et entretient des projets de construction et d'infrastructure. La structure sectorielle du groupe est la suivante Construction Norway, un entrepreneur de construction avec dans son portefeuille des complexes d'appartements et des bâtiments non résidentiels tels que des écoles, des établissements de santé, des bâtiments culturels, des immeubles de bureaux, des hôtels et des centres commerciaux ; Infrastructure Norway, un producteur d'asphalte et un entrepreneur de génie civil avec des projets dans les segments de l'entretien des routes, des chemins de fer, de la production d'énergie et des aéroports ; Construction Sweden, un entrepreneur de construction avec un portefeuille de projets de construction, y compris des écoles et des bâtiments culturels ; Infrastructure Sweden, qui a des activités dans les infrastructures, les industries extractives, l'industrie lourde, l'énergie et les installations de recyclage ; et le segment du Danemark qui est engagé dans les bâtiments commerciaux privés.

Secteur Construction et ingénierie