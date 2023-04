Hausse des actions de Vela qui envisage de vendre sa participation dans l'AZD1656 pour 4,0 millions de livres sterling

(Alliance News) - Vela Technologies PLC a annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord d'option de vente pour le droit de vendre sa participation commerciale dans l'AZD1656, une application de Covid.

La société a déclaré qu'elle pourrait le vendre pour 4,0 millions de livres sterling. L'option est accordée par Conduit Pharmaceuticals Ltd, une société biopharmaceutique spécialisée en phase clinique qui se concentre sur les besoins médicaux non satisfaits dans les domaines des maladies auto-immunes et de la stérilité masculine idiopathique.

Les actions de Vela ont grimpé de 49 % à 0,024 pence chacune à Londres à la suite de l'annonce faite jeudi après-midi.

James Normand, directeur exécutif de Vela, a déclaré : "Vela est heureuse d'avoir obtenu, grâce à cette transaction avec Conduit Pharmaceuticals, la possibilité de convertir un actif illiquide en actions d'une société cotée en bourse. Si la fusion entre Conduit et Murphy aboutit et que l'option est exercée, Vela sera alors en mesure de monétiser son investissement dans St George Street Capital, après quoi elle aura l'intention de redéployer ce produit en espèces conformément à sa politique d'investissement".

Vela Technologies est une société d'investissement basée à Bingley, en Angleterre, qui se concentre sur les investissements technologiques disruptifs à long terme à un stade précoce et avant l'introduction en bourse.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

