(Alliance News) - Les actions de Tribe Technology PLC ont commencé à être négociées sur le marché AIM de Londres mardi, après que le fabricant d'équipement minier ait levé 4,6 millions de livres sterling lors de son introduction en bourse.

Tribe a levé 4,5 millions de livres sterling grâce à un placement institutionnel et à une souscription d'actions nouvelles, et 100 000 livres sterling supplémentaires grâce à une souscription de détail. Allenby Capital Ltd a agi en tant que conseiller désigné et courtier unique pour l'introduction en bourse.

Au prix d'offre de 10 pence, Tribe est devenue une société publique avec une capitalisation boursière de 22,2 millions de livres sterling.

Les actions de Tribe étaient cotées à 10,67 pence à midi mardi.

Tribe développe et fabrique des équipements miniers autonomes, destinés à réduire les coûts et à améliorer la sécurité des plates-formes de forage à circulation inverse. La société pense que le marché des produits de forage "intelligents" représentera 23,05 milliards USD d'ici 2028.

Vela Technologies PLC, société cotée à l'AIM, détient une participation de 1,4 % dans Tribe. Elle a investi 250 000 GBP dans un tour de table de préfinancement en mai, recevant ses 3,1 millions d'actions à 8 pence chacune.

