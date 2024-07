Vela Technologies PLC - investisseur technologique en phase de démarrage - conclut un accord de prêt convertible non garanti transférable avec Hamak Gold Ltd, une société d'exploration et de développement aurifère basée au Liberia. Hamak émettra à Vela 300 000 GBP d'obligations de prêt convertibles non garanties de Hamak, à un taux d'intérêt de 10 % par an, remboursables en juillet 2026. Les intérêts courus seront payés à l'échéance ou à la conversion. Les obligations peuvent être converties, avec les intérêts courus, en actions Hamak avec une décote de 25 % par rapport au prix de l'action pondéré en fonction du volume cinq jours avant la conversion, ou à 3,00 pence par action, selon le montant le plus bas. Dans le cadre de l'accord, Vela émettra 2,42 milliards d'actions pour Hamak au prix de 0,012 pence chacune, soit une prime de 7,6 % sur le cours de l'action Vela au 16 juillet. Vela ne pourra pas présenter d'avis de conversion pendant les six mois suivant la signature de l'accord. Hamak remboursera 75 000 GBP d'obligations par le biais de paiements mensuels en espèces compris entre 10 000 et 25 000 GBP, le premier paiement étant dû le 31 juillet.

"L'investissement dans les obligations d'emprunt a été réalisé par Vela conformément à la catégorie des investissements opportunistes de la politique d'investissement déclarée de la société. L'investissement ne répond pas aux critères de base de la politique d'investissement de la société, qui est axée sur le secteur des technologies de rupture, mais, conformément aux contraintes de cette catégorie d'investissement, il représente moins de 5 % de la valeur nette d'inventaire de la société et est destiné à être détenu à court terme uniquement", explique Vela.

Karl Smithson, directeur exécutif de Hamak, ajoute : "Cet accord d'investissement permet à Hamak de réaliser une transaction susceptible d'accroître la valeur des actionnaires de la société.

Cours actuel de l'action Vela : 0,010 pence

Variation sur 12 mois : stable

Cours actuel de l'action Hamak : 1,06 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 88

