MONTRÉAL, 08 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan (TSX : VLN) et Bruce Power ont signé une entente de 50 millions de dollars pour fournir des vannes et du soutien aux vannes au cours des 10 prochaines années. Alors que Bruce Power et Velan travaillent en collaboration sur les plans d'exécution et si toutes les options et les nouveaux projets sont confirmés, la valeur de l'accord peut atteindre jusqu'à 100 millions de dollars.



Velan, une société canadienne qui est un leader mondial dans le domaine de la robinetterie, fournira des vannes nucléaires et non nucléaires, ainsi que des services techniques et de remise à neuf, alors que Bruce Power poursuit ses projets de gestion des actifs et de prolongation de la durée de vie pour fonctionner jusqu'en 2064 et au-delà.

"Nous sommes heureux de nous associer à Velan pour notre programme de vannes, qui nous aidera à continuer à produire de l'énergie propre et fiable pour la population de l'Ontario pour les décennies à venir ", a déclaré David Furr, vice-président de la chaîne d'approvisionnement de Bruce Power. "Cet accord stratégique permet la planification des matériaux et de la capacité pour nos projets et est bénéfique pour la gestion des coûts pour les deux entreprises."

Le programme de prolongement de la durée de vie de Bruce Power est la plus grande initiative de l'Ontario en matière d'énergie propre et l'un des plus grands projets d'infrastructure du secteur privé au Canada, financé par des investisseurs du secteur privé. Bruce Power génère entre 9 et 12 milliards de dollars d'activité économique directe et indirecte au Canada grâce à ses activités et à son programme de prolongement de la durée de vie, créant ainsi des dizaines de milliers d'emplois et favorisant le développement économique.

"Ce contrat à long terme représente une étape clé de la stratégie de croissance de Velan dans le domaine de l'énergie nucléaire ", a déclaré Laurent Pefferkorn, vice-président exécutif des ventes de Velan. "Au fil des ans, Bruce Power et Velan ont établi un partenariat très fructueux pour répondre aux besoins énergétiques de l'Ontario. "Ce dernier accord renforce non seulement notre alliance, mais il offre également à notre société la visibilité à long terme nécessaire pour réaliser de futurs investissements."

À propos de Velan Inc.

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. est l'un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle. Velan Inc. est une société publique sous contrôle familial qui emploie environ 1 650 personnes et exploite des usines de production dans 9 pays. Velan Inc. est une société publique dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

À propos de Bruce Power

Bruce Power est une compagnie d'électricité basée dans le comté de Bruce, sur le territoire de la nation Saugeen Ojibway, en Ontario. Nous sommes alimentés par notre personnel. Nos 4 200 employés sont à la base de nos réalisations et sont fiers du rôle qu'ils jouent en fournissant en toute sécurité une énergie nucléaire propre et fiable aux familles et aux entreprises de toute la province, ainsi que des isotopes médicaux anticancéreux dans le monde entier. Bruce Power a travaillé dur pour s'implanter solidement en Ontario et s'est engagée à protéger l'environnement et à soutenir les communautés dans lesquelles nous vivons. Fondée en 2001, Bruce Power est un partenariat canadien entre TC Energy, OMERS, le Syndicat des travailleurs de l'électricité et la Society of United Professionals. Pour en savoir plus, consultez le site www.brucepower.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok et YouTube.

