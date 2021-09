CORRECTION – Velan Inc. : Avis

MONTRÉAL, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un communiqué de presse diffusé mercredi le 29 septembre 2021 par Velan Inc. (TSX: VLN), veuillez noter que la date de diffusion des résultats financiers pour le 2e trimestre dans le premier paragraphe a été modifiée pour le jeudi 7 octobre 2021 et non le mercredi 29 septembre 2021. La correction du communiqué de presse suit:

Velan Inc. (TSX: VLN) annonce aujourd’hui que le jeudi 7 octobre 2021, elle communiquera ses résultats financiers pour le 2e trimestre de l’exercice terminé le 31 août 2021.

La société tiendra une conférence téléphonique le jeudi 7 octobre 2021, à 16H00 (HNE) pour discuter de ses résultats financiers. Il suffit de composer le 1-800-768-2878, et d’entrer le code 21998213. Pour les sept (7) jours suivant l’appel conférence, il y aura à votre disposition un ‘PostView’. Les numéros de téléphone sont les suivants: 1-416-626-4100 ou 1-800-558-5253, suivi du numéro de réservation 21998213. Par la suite, vous n’avez qu’à suivre les instructions.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Yves Leduc, Chef de la direction

Tél. : 438-817-9917

ou

Benoit Alain, Directeur financier

Tél. : 514-917-6454

Téléc. : 514-748-8635

Web : www.velan.com