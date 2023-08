DALLAS et MONTRÉAL, 31 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flowserve Corporation (NYSE : FLS) et Velan Inc. (« Velan ») (TSX : VLN) ont annoncé aujourd’hui qu’elles ont reporté la date butoir (la « Date butoir ») de la convention d’arrangement intervenue en date du 9 février 2023 entre Velan, 14714750 Canada Inc. (l’« Acquéreur ») et Flowserve US Inc., dans sa version modifiée par la première modification de la convention d’arrangement datée du 27 mars 2023 (la « Convention d’arrangement »). Conformément à la définition de la Date butoir donnée dans la Convention d’arrangement, étant donné que les Approbations réglementaires (au sens attribué à ce terme dans la Convention d’arrangement) n’ont pas encore toutes été obtenues, Velan et l’Acquéreur se sont donné réciproquement un avis écrit selon lequel chacune souhaite reporter la Date butoir de 30 jours additionnels, soit jusqu’au 7 octobre 2023.



Flowserve Corp. est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de services en mouvement et régulation des fluides. Active dans plus de 50 pays, la société produit des pompes, des joints et des robinets techniques et industriels, et offre une gamme de services connexes de gestion des débits. On trouvera plus de renseignements à propos de Flowserve sur le site Web de la société, au www.flowserve.com.

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. est l’un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle. Velan Inc. est une société ouverte sous contrôle familial qui emploie environ 1 650 personnes et exploite des usines dans 9 pays. Les actions de Velan Inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

