MONTRÉAL, 05 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (« Velan » ou la « Société ») (TSX : VLN) annonce aujourd’hui que son conseil d’administration a nommé M. James Mannebach au poste de chef de la direction de Velan. M. Mannebach, président du conseil d’administration de Velan, occupait le poste de chef de la direction par intérim.

« Nous sommes d’avis que la nomination de M. Mannebach au poste de chef de la direction est dans l’intérêt de Velan. M. Mannebach a démontré qu’il possède toutes les qualités requises pour guider la Société vers les prochaines étapes de son évolution », a fait savoir M. Tom Velan, président du conseil d’administration de Société Holding Velan Ltée, actionnaire de contrôle de Velan.

« Je suis très heureux d’annoncer la concrétisation de mon poste par intérim au sein de l’équipe, puisque j’assumerai désormais les fonctions de chef de la direction de Velan », a affirmé M. Mannebach. « M’appuyant sur mes observations au cours des cinq années durant lesquelles j’ai siégé au conseil d’administration, les derniers mois ont achevé de me convaincre du potentiel de cette formidable société. J’aimerais remercier la famille Velan de la confiance qu’elle m’accorde. Je suis impatient de collaborer avec nos différentes équipes aux quatre coins du monde alors que nous écrirons ensemble le prochain chapitre de l’histoire de la société. »

À propos de M. James Mannebach

M. Mannebach est administrateur de Velan depuis 2018 et président du conseil d’administration de la Société depuis 2020. M. Mannebach, B. Sc. en administration des affaires, MBA, CPA, est associé directeur de Blackbird Group LLC, société de gestion et de capital-investissement. Avant 2024, il était chef de la direction de Power-Sonic Corporation, important fournisseur mondial d’électricité et de solutions de stockage d’énergie. Avant mars 2009, il était président et chef de la direction des activités de mécanique de précision du groupe IMI PLC, société d’ingénierie mondiale spécialisée dans les technologies de contrôle des fluides et du mouvement. Avant septembre 2004, M. Mannebach était vice-président du groupe de technologie industrielle de Roper Technologies, fournisseur mondial de premier plan de systèmes de contrôle de procédés, de dosage des fluides et de pompage. Avant 2003, M. Mannebach était au service d’Emerson à titre de dirigeant, et travaillait au sein du groupe de contrôle des procédés de cette société, qui se spécialise dans la gestion des procédés, dans les vannes de régulation et dans les solutions de contrôle et de dosage des fluides; M. Mannebach a également occupé des postes au sein de la haute direction de Fisher Controls, de Rosemont et de Micro Motion. Avant 1988, M. Mannebach a commencé sa carrière professionnelle chez Deloitte, société mondiale offrant des services de comptabilité, de fiscalité et de conseils.

À propos de Velan Inc.

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. est l’un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle. Velan Inc. est une société ouverte sous contrôle familial qui emploie environ 1 650 personnes et exploite des usines dans 9 pays. Les actions de Velan Inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent constituer de l’information prospective ou des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris, sans limitation, les déclarations concernant les plans futurs de Velan et d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits importants. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l’usage de termes à valeur prospective, comme « s’attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « continuer » ou des termes au même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au futur, au conditionnel ou à la forme négative.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur nos attentes, nos projections, nos estimations et nos hypothèses actuelles. Ces déclarations ne sont que des prédictions, et non des garanties. Ces déclarations prospectives sont assujetties à de nombreuses incertitudes et de nombreux risques qui sont difficiles à prévoir. Ces incertitudes et ces risques sont exposés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Si un ou plusieurs de ces risques et incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes à l’information prospective devaient se révéler inexactes, les résultats réels pourraient être très différents de ceux dont il est indiqué aux présentes qu’ils sont attendus, prévus, estimés ou projetés.

Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure à l’information et aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur les renseignements dont nous disposions à la date des présentes, et nous n’avons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives.



