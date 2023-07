Velan Inc. est un fabricant canadien de vannes industrielles. La société conçoit, fabrique et commercialise une gamme de robinets industriels destinés à des applications industrielles telles que la production d'énergie, le pétrole et le gaz, le raffinage et la pétrochimie, les produits chimiques, le gaz naturel liquide (GNL) et la cryogénie, les pâtes et papiers, les procédés géothermiques et la construction navale. Ses produits comprennent des vannes quart de tour, des vannes cryogéniques, des robinets-vannes, des robinets à soupape et des clapets anti-retour, des purgeurs de vapeur, des vannes pour acide HF, des vannes à soufflet et des vannes Velan ABV. Les services de la société comprennent la recherche et le développement, les manuels d'entretien (IOM), les pièces de rechange et les sites de service. La société a ses usines de fabrication en France, en Italie, au Portugal, en Corée, à Taiwan, en Inde et en Chine. Ses activités en Amérique du Nord comprennent environ deux usines de fabrication au Canada, ainsi qu'une usine de fabrication et un centre de distribution aux États-Unis.

Secteur Machines et équipements industriels