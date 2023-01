Velan Inc. annonce de solides résultats financiers pour le troisième trimestre 2022-2023 avec une tendance améliorative du carnet de commandes, chiffre d'affaires et profit 11/01/2023 | 21:42 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MONTRÉAL, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour son troisième trimestre clos le 30 novembre 2022.

Faits saillants Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 95,2 millions de dollars, une augmentation vigoureuse de 10,2 millions de dollars ou 12,0 % par rapport au premier trimestre, mais une baisse de 14,7 millions de dollars ou 13,4 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La diminution du chiffre d’affaires trimestriel par rapport à l’exercice précédent est en partie attribuable au recul du taux moyen de l’euro sur le dollar américain, à une baisse des ventes de la filiale italienne de la Société découlant d’un recul des commandes comptabilisées et à un fort volume de livraison à l’exercice précédent.

La marge brute pour le trimestre s’est établie à 29,0 millions de dollars, ou 30,4 %, un gain substantiel de 5,5 millions de dollars ou 280 points de base comparativement au deuxième trimestre, mais une baisse de 35,9 millions de dollars ou 32,6 % comparativement à l’exercice précédent. Soulignons que la marge brute des neuf premiers mois de l’exercice précédent s’établissait à 30,1 %, déduction faite des subventions du gouvernement relativement à la COVID-19.

Résultat net 1 de 2,7 millions de dollars et BAIIA 2 de 6,1 millions de dollars pour le trimestre, un bond marqué compte tenu de la perte nette 1 de 3,2 millions de dollars et du BAIIA 2 de 1,4 million de dollars au trimestre précédent, mais un recul tout de même par rapport au résultat net 1 de 4,5 millions de dollars et au BAIIA 2 de 13,3 millions de dollars à l’exercice précédent. La baisse du BAIIA 2 est attribuable principalement à la diminution de la marge brute partiellement neutralisée par la diminution des frais d’administration au cours du trimestre, exposée précédemment.

de 2,7 millions de dollars et BAIIA de 6,1 millions de dollars pour le trimestre, un bond marqué compte tenu de la perte nette de 3,2 millions de dollars et du BAIIA de 1,4 million de dollars au trimestre précédent, mais un recul tout de même par rapport au résultat net de 4,5 millions de dollars et au BAIIA de 13,3 millions de dollars à l’exercice précédent. La baisse du BAIIA est attribuable principalement à la diminution de la marge brute partiellement neutralisée par la diminution des frais d’administration au cours du trimestre, exposée précédemment. Le carnet de commandes 2 demeure solide, s’établissant à 488,3 millions de dollars, une augmentation de 11 millions de dollars, ou 2,3 %, par rapport au trimestre précédent, mais un recul de 12,9 millions de dollars, ou 2,6 %, depuis le début de l’exercice. Cela dit, cette diminution est principalement attribuable à l’affaiblissement du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain et à une baisse des nouvelles affaires nettes (les « nouvelles affaires ») 2 dans le secteur en amont de l’industrie pétrolière et gazière au cours de la période de neuf mois.

demeure solide, s’établissant à 488,3 millions de dollars, une augmentation de 11 millions de dollars, ou 2,3 %, par rapport au trimestre précédent, mais un recul de 12,9 millions de dollars, ou 2,6 %, depuis le début de l’exercice. Cela dit, cette diminution est principalement attribuable à l’affaiblissement du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain et à une baisse des nouvelles affaires nettes (les « nouvelles affaires ») dans le secteur en amont de l’industrie pétrolière et gazière au cours de la période de neuf mois. La portion du carnet de commandes 2 actuel livrable dans les 12 prochains mois a légèrement progressé pour atteindre 336,2 millions de dollars par rapport à 321,9 millions de dollars pour l’exercice en cours, mais affiche un recul par rapport au résultat inscrit de 347,2 millions de dollars au début du trimestre.

actuel livrable dans les 12 prochains mois a légèrement progressé pour atteindre 336,2 millions de dollars par rapport à 321,9 millions de dollars pour l’exercice en cours, mais affiche un recul par rapport au résultat inscrit de 347,2 millions de dollars au début du trimestre. Les nouvelles affaires 2 se sont établies à 99,2 millions de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 10,7 millions de dollars ou 12,1 % par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse des nouvelles affaires 2 par rapport à l’exercice précédent est attribuable principalement à des commandes importantes dans le secteur maritime comptabilisées par les opérations nord-américaines de la Société. À 1,04, le ratio commandes/chiffre d’affaires 2 de la Société demeure favorable pour le trimestre et pour la période de neuf mois.

se sont établies à 99,2 millions de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 10,7 millions de dollars ou 12,1 % par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse des nouvelles affaires par rapport à l’exercice précédent est attribuable principalement à des commandes importantes dans le secteur maritime comptabilisées par les opérations nord-américaines de la Société. À 1,04, le ratio commandes/chiffre d’affaires de la Société demeure favorable pour le trimestre et pour la période de neuf mois. Le montant net de la trésorerie de la Société s’est chiffré à 29,3 millions de dollars à la fin du trimestre, une diminution de 24,2 millions de dollars depuis le début de l’exercice en cours. La diminution du montant net de la trésorerie pour l’exercice est attribuable principalement à l’affaiblissement du résultat net 1 , combiné à des variations négatives des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et au remboursement de la dette à long terme. La trésorerie disponible reste solide avec une encaisse et des facilités disponibles s’élevant à 137,6 millions de dollars. Le montant net de la trésorerie de la Société est demeuré stable par rapport au trimestre précédent de l’exercice en cours.

, combiné à des variations négatives des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et au remboursement de la dette à long terme. La trésorerie disponible reste solide avec une encaisse et des facilités disponibles s’élevant à 137,6 millions de dollars. Le montant net de la trésorerie de la Société est demeuré stable par rapport au trimestre précédent de l’exercice en cours. La Société poursuit sa progression en tenant compte de la volatilité sur les marchés et dans l’économie, en gérant son flux de production pour remplir son carnet de commandes2 et en s’assurant un grand volume de nouvelles affaires2 dans la majorité de ses secteurs d’activité. Pour citer Bruno Carbonaro, président et chef de la direction de Velan Inc. : « Nous sommes heureux de voir nos résultats financiers commencés à témoigner du travail acharné de nos équipes depuis le début de l’exercice. Malgré la volatilité persistante des facteurs macroéconomiques autour du monde, nous avons su améliorer notre rendement d’un trimestre à l’autre grâce à une planification et une exécution réfléchie relativement aux aspects économiques, de logistique, de chaîne d’approvisionnement et d’exploitation de nos activités. En témoignent l’accélération des expéditions et livraisons, nos marges élevées et notre bénéfice net. La confiance de nos clients augmente, comme le montre la hausse des nouvelles affaires inscrites au cours du trimestre, ce qui nous ouvre grand la voie pour améliorer notre rendement opérationnel et financier pour tous les intéressés. » Faits saillants financiers Périodes de trois mois

closes les Périodes de neuf mois

closes les (en milliers) 30 novembre 2022 30 novembre 2021 30 novembre 2022 30 novembre 2021 Chiffre d’affaires 95 229 $ 109 971 $ 255 288 $ 286 393 $ Marge brute 28 965 35 861 72 520 87 246 Marge brute % 30,4 % 32,6 % 28,4 % 30,5 % Résultat net (perte nette)1 2 739 4 507 (8 289) 4 449 Résultat net (perte nette)1 par action – de base et dilué 0,13 0,21 (0,38) 0,21 BAIIA2 6 136 13 291 4 623 23 007 BAIIA2 par action – de base et dilué 0,28 0,62 0,21 1,07 Troisième trimestre de 2023 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2022): Carnet de commandes Le carnet de commandes 2 total a diminué de 12,9 millions de dollars, ou 2,6 %, depuis le début de l’exercice pour s’établir à 488,3 millions de dollars à la fin du trimestre. La réduction du carnet de commandes 2 est attribuable principalement à l’affaiblissement du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain depuis le début de l’exercice, qui représente 22,2 millions de dollars pour la période de neuf mois.





total a diminué de 12,9 millions de dollars, ou 2,6 %, depuis le début de l’exercice pour s’établir à 488,3 millions de dollars à la fin du trimestre. La réduction du carnet de commandes est attribuable principalement à l’affaiblissement du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain depuis le début de l’exercice, qui représente 22,2 millions de dollars pour la période de neuf mois. Cette diminution depuis le début de l’exercice a été compensée en partie par un ratio commandes/chiffre d’affaires2 positif de 1,04, les nouvelles affaires2 ayant surpassé les ventes.

Nouvelles affaires Les nouvelles affaires 2 pour le trimestre se sont établies à 99,2 millions de dollars, en hausse de 10,7 millions de dollars, ou 12,1 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les nouvelles affaires 2 pour la période de neuf mois se sont établies à 266,1 millions de dollars, en baisse de 20,3 millions de dollars, ou 7,1 %, par rapport à l’exercice précédent.





pour le trimestre se sont établies à 99,2 millions de dollars, en hausse de 10,7 millions de dollars, ou 12,1 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les nouvelles affaires pour la période de neuf mois se sont établies à 266,1 millions de dollars, en baisse de 20,3 millions de dollars, ou 7,1 %, par rapport à l’exercice précédent. L’affaiblissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur les nouvelles affaires 2 des opérations européennes de la Société se chiffre à 5,1 millions de dollars pour le troisième trimestre et à 13,1 millions de dollars pour la période de neuf mois, par rapport à l’exercice précédent. De plus, la diminution des nouvelles affaires 2 pour la période de neuf mois est attribuable principalement au recul des commandes enregistrées par les opérations italiennes et portugaises de la Société. La diminution pour la période de neuf mois a été compensée en partie par de nombreuses nouvelles affaires 2 obtenues ce trimestre par les opérations nord-américaines de la Société, qui ont comptabilisé d’importantes commandes dans le secteur maritime.





des opérations européennes de la Société se chiffre à 5,1 millions de dollars pour le troisième trimestre et à 13,1 millions de dollars pour la période de neuf mois, par rapport à l’exercice précédent. De plus, la diminution des nouvelles affaires pour la période de neuf mois est attribuable principalement au recul des commandes enregistrées par les opérations italiennes et portugaises de la Société. La diminution pour la période de neuf mois a été compensée en partie par de nombreuses nouvelles affaires obtenues ce trimestre par les opérations nord-américaines de la Société, qui ont comptabilisé d’importantes commandes dans le secteur maritime. La baisse pour les deux périodes s’explique également par la cession de la fonderie de la Société en Corée à la fin de l’exercice précédent. La fonderie coréenne a inscrit 1,2 million de dollars en nouvelles affaires2 au deuxième trimestre de l’exercice précédent et 5,5 millions de dollars pour la période de neuf mois correspondante de ce même exercice.

Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires s’est établi à 95,2 millions de dollars pour le trimestre, un recul de 14,7 millions de dollars, ou 13,4 %, comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires pour la période de neuf mois s’est élevé à 255,3 millions de dollars, en baisse de 31,1 millions de dollars, ou 10,9 %, par rapport à l’exercice précédent.





L’effet de l’affaiblissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain se chiffre à 4,9 millions de dollars pour le trimestre et à 15,9 millions de dollars pour la période de neuf mois, par rapport au troisième trimestre et à la période de neuf mois correspondante de l’exercice précédent.





La baisse du chiffre d’affaires des deux périodes s’explique également par la livraison de commandes importantes par les opérations italiennes de la Société destinées au secteur en amont de l’industrie pétrolière et gazière à l’exercice précédent, combinée à un recul des nouvelles affaires dû à l’effet du calendrier.





Enfin, le recul au trimestre a été partiellement compensé par la comptabilisation d’une commande de 10,9 millions de dollars qui ne pouvait être comptabilisée plus tôt en raison de retards logistiques.

Marge brute La marge brute du trimestre s’est établie à 29,0 millions de dollars, en baisse de 6,9 millions de dollars, ou 19,2 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge brute de la période de neuf mois s’est établie à 72,5 millions de dollars, en baisse de 14,7 millions de dollars, ou 16,9 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le pourcentage de la marge brute du trimestre, à 30,4 %, a perdu 220 points de base par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent, tandis que le pourcentage de la marge brute pour la période de neuf mois, à 28,4 %, reculait de 210 points de base par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.





La marge brute de l’exercice précédent a bénéficié de subventions liées à la COVID-19, à hauteur de 1,1 million de dollars pour la période de neuf mois, ce qui s’est traduit, une fois la subvention abolie, par une marge brute de 30,1 % pour la période de neuf mois.





La baisse du pourcentage de la marge brute pour les deux périodes est attribuable principalement à la diminution du volume des ventes, qui a nui à la capacité de la Société à couvrir ses coûts indirects fixes de production. Ce recul s’explique aussi par l’effet négatif de la gamme des produits livrés. De plus, la marge brute trimestrielle de la Société a souffert de mouvements défavorables des changes, comparativement aux mouvements similaires de l’exercice précédent, constitués principalement d’écarts de change non réalisés liés à la fluctuation du dollar américain par rapport à l’euro et au dollar canadien. Ces mouvements ont été favorables durant la période de neuf mois.

Charges administratives Les charges administratives pour le trimestre se sont établies à 25,4 millions de dollars, en baisse de 1,0 million de dollars, ou 3,8 %. Les charges administratives pour la période de neuf mois se sont élevées à 75,9 millions de dollars, en hausse de 1,7 million de dollars, ou 2,3%. Les charges administratives pour les deux périodes ont subi l’effet négatif de la hausse des provisions à long terme relatives à l’amiante et des frais d’expédition découlant des problèmes que connaît la chaîne d’approvisionnement mondiale, problèmes qui se répercutent sur les frais de transport et les délais de livraison.





Les frais d’administration pour l’exercice précédent ont bénéficié de SSUC de 0,9 million de dollars pour la période de neuf mois. Les variations pour les deux périodes ont été positives en raison de la diminution des commissions de vente à la livraison d’importantes commandes et de la diminution générale des charges administratives résiduelles.

BAIIA2 Le BAIIA 2 pour le trimestre s’est établi à 6,1 millions de dollars, ou 0,28 $ par action, comparativement à 13,3 millions de dollars, ou 0,62 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA 2 pour la période de neuf mois s’est chiffré à 4,6 millions de dollars, ou 0,21 $ par action, comparativement à 23,0 millions de dollars, ou 1,07 $ par action, à l’exercice précédent. Les variations défavorables du BAIIA 2 sont attribuables principalement à la diminution de la marge brute et à l’augmentation des charges administratives pour la période de neuf mois, exposées précédemment, au cours des deux périodes.





pour le trimestre s’est établi à 6,1 millions de dollars, ou 0,28 $ par action, comparativement à 13,3 millions de dollars, ou 0,62 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA pour la période de neuf mois s’est chiffré à 4,6 millions de dollars, ou 0,21 $ par action, comparativement à 23,0 millions de dollars, ou 1,07 $ par action, à l’exercice précédent. Les variations défavorables du BAIIA sont attribuables principalement à la diminution de la marge brute et à l’augmentation des charges administratives pour la période de neuf mois, exposées précédemment, au cours des deux périodes. La baisse du BAIIA2 au cours du trimestre a été partiellement neutralisée par la diminution des charges administratives. Une partie de l’effet sur le BAIIA2 de l’affaiblissement du taux au comptant de l’euro par rapport au dollar américain a été couverte par la Société.

Résultat net (perte nette) Le résultat net 1 s’est chiffré à un montant de 2,7 millions de dollars ou 0,13 $ par action, comparativement à 4,5 millions de dollars ou 0,21 $ par action pour l’exercice précédent. La perte nette pour la période de neuf mois s’élève à 8,3 millions de dollars ou 0,38 $ par action comparativement à un résultat net 1 de 4,4 millions de dollars ou 0,21 $ par action pour l’exercice précédent.





s’est chiffré à un montant de 2,7 millions de dollars ou 0,13 $ par action, comparativement à 4,5 millions de dollars ou 0,21 $ par action pour l’exercice précédent. La perte nette pour la période de neuf mois s’élève à 8,3 millions de dollars ou 0,38 $ par action comparativement à un résultat net de 4,4 millions de dollars ou 0,21 $ par action pour l’exercice précédent. La variation négative du résultat de la Société est attribuable principalement aux mêmes facteurs que ceux qui sont exposés sous la rubrique concernant le BAIIA, partiellement compensée par une variation favorable de l’impôt sur le résultat et des charges administratives pour les deux périodes.

Dividende Aucun dividende ne sera déclaré pour le trimestre en cours. La Société réexaminera la déclaration de dividendes au cours des trimestres suivants. Conférence téléphonique La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes le jeudi 12 janvier, 2023 at 11:00 A.M. (HNE) pour discuter des résultats. Vous pouvez accéder à l’appel en composant le 1-800-954-0599 et en indiquant le numéro de réservation 22024886. Le matériel qui sera référencé lors de la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant l’événement sur le site Web de la société dans la section Relations avec les investisseurs (https://www.velan.com/fr/company/investor_relations). La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253 code d’accès 22024886. À propos de Velan Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 411,2 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie 1 664 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN. Énoncé d’exonération Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.



Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante. Périodes de trois mois

closes les Périodes de neuf mois

closes les (en milliers, sauf les montants par action) 30 novembre, 2022

$ 30 novembre, 2021

$ 30 novembre, 2022

$ 30 novembre, 2021

$ Résultat net1 6,136 4,507 (8,289) 4,449 Ajustements au titre des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 2,086 2,382 6,270 7,190 Amortissement des immobilisations incorporelles 540 556 1,664 1,565 Charges financières, montant net 422 619 1,036 1,674 Impôt sur le résultat 349 5,227 3,942 8,129 BAIIA 6,136 13,291 4,623 23,007 BAIIA par action - De base et dilué 0.28 0.62 0.21 1.07 Bénéfice net avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de l’impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s’obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. Définitions des mesures financières supplémentaires Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s’entendent des commandes fermes, nettes des annulations, enregistrées par la Société au cours d’une période déterminée. Les nouvelles affaires sont assujetties aux effets des fluctuations des taux de change au cours d’une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes à l’égard du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie à réaliser. Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de change au cours d’une période. La mesure fournit une indication des difficultés opérationnelles que la Société devra résoudre et donne une idée des attentes à l’égard du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie à réaliser. Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. ___________________________

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple. 2 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Voir l’explication ci-dessus.

États de la situation financière consolidés (en milliers de dollars américains) Aux 30 novembre 28 février 2022 2022 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 31 354 54 015 Placements à court terme 9 410 8 726 Créances d'exploitation 114 247 115 834 Impôt sur le résultat à recouvrer 7 389 2 955 Stocks 217 697 223 198 Acomptes et charges payées d’avance 7 348 6 877 Actifs dérivés 341 553 387 786 412 158 Actifs non courants Immobilisations corporelles 68 548 73 906 Immobilisations incorporelles et goodwill 15 604 16 693 Impôt sur le résultat différé 4 581 4 774 Autres actifs 652 897 89 385 96 270 Total des actifs 477 171 508 428 Passifs Passifs courants Dette bancaire 2 043 550 Dettes d'exploitation et charges à payer 78 812 80 503 Impôt sur le résultat à payer 1 784 3 806 Acomptes de clients 40 782 41 344 Provisions 14 941 18 444 Passifs dérivés 302 560 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 221 1 360 Partie à court terme de la dette à long terme 13 333 8 111 153 218 154 678 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 9 673 11 073 Dette à long terme 20 970 22 927 Impôt sur le résultat à payer 1 079 1 244 Impôt sur le résultat différé 4 074 4 025 Acomptes de clients 19 593 30 139 Provisions 16 626 13 101 Autres passifs 5 576 5 731 77 591 88 240 Total des passifs 230 809 242 918 Total des capitaux propres 246 362 265 510 Total des passifs et des capitaux propres 477 171 508 428

États des résultats consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois

closes les Périodes de neuf mois

closes les 30 novembre 30 novembre 30 novembre 30 novembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 95 229 109 971 255 288 286 393 Coût des ventes 66 264 74 110 182 768 199 147 Marge brute 28 965 35 861 72 520 87 246 Frais d’administration 25 428 26 436 75 918 74 192 Autres charges (produits) 2 (579) (132) (537) Résultat d'exploitation 3 535 10 004 (3 266) 13 591 Produits financiers 59 77 227 367 Charges financières (479) (696) $ (1 261,00) (2 041) Charges financières, montant net (420) (619) (1 034) (1 674) Résultat avant impôt 3 115 9 385 (4 300) 11 917 Charge d'impôt sur le résultat 350 5 227 3 943 8 129 Résultat net de la période 2 765 4 158 (8 243) 3 788 Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 2 739 4 507 (8 289) 4 449 Participation ne donnant pas le contrôle 26 (349) 46 (661) Résultat net de la période 2 765 4 158 (8 243) 3 788 Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué 0,13 0,21 (0,38) 0,21 Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne - - 0,02 - et action à droit de vote multiple (- $ CA) (- $ CA) (0,03 $ CA) (- $ CA) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21 585 635 21 585 635 21 585 635 21 585 635





États du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les Périodes de neuf mois

closes les 30 novembre 30 novembre 30 novembre 30 novembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période 2 765 4 158 (8 243) 3 788 Autres éléments du résultat global Conversion de devises étrangères 3 183 (6 080) (10 408) (9 502) Résultat global 5 948 (1 922) (18 651) (5 714) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 5 922 (1 559) (18 697) (5 007) Participation ne donnant pas le contrôle 26 (363) 46 (707) Résultat global 5 948 (1 922) (18 651) (5 714) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.

États des variations des capitaux propres consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social Suplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total Participation ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Solde au 28 février 2021 72 695 6 260 (21 007) 239 136 297 084 3 137 300 221 Résultat net de la période - - - 4 449 4 449 (661) 3 788 Autres éléments du résultat global - - (9 456) - (9 456) (46) (9 502) Résultat global - - (9 456) 4 449 (5 007) (707) (5 714) Solde au 30 novembre 2021 72 695 6 260 (30 463) 243 585 292 077 2 430 294 507 Solde au 28 février 2022 72 695 6 260 (32 223) 218 092 264 824 686 265 510 Résultat net de la période - - - (8 289) (8 289) 46 (8 243) Autres éléments du résultat global - - (10 408) - (10 408) - (10 408) Résultat global - - (10 408) (8 289) (18 697) 46 (18 651) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (366) (366) - (366) Actions à droit de vote subalterne - - - (131) (131) - (131) Solde au 30 novembre 2022 72 695 6 260 (42 631) 209 306 245 630 732 246 362



États des flux de trésorerie consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les Périodes de neuf mois

closes les 30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 30 novembre, 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période 2 765 4 158 (8 243) 3 788 Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation (1 558) 4 918 2 759 10 975 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (4 585) (1 512) (12 483) (4 771) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation (3 378) 7 564 (17 967) 9 992 Activités d'investissement Placements à court terme 64 (268) (1 117) (1 686) Entrées d'immobilisations corporelles (1 449) (1 379) (2 985) (4 948) Entrées d'immobilisations incorporelles (107) (520) (1 316) (1 330) Proceeds on disposal of property, plant and equipment 4 10 597 44 13 729 Variation nette des autres actifs 2 2 30 (25) Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (1 486) 8 432 (5 344) 5 740 Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple - - (497) - Variation nette de la facilité de crédit renouvelable 5 357 (11 872) 5 373 (5 624) Augmentation de la dette à long terme - - 2 160 5 889 Remboursement de la dette à long terme (1 038) (1 522) (3 715) (6 068) Remboursement des obligations locatives à long terme (359) (427) (1 091) (1 284) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 3 960 (13 786) 2 230 (7 052) Incidence des écarts de change sur la trésorerie 490 (2 360) (3 073) (3 652) Variation nette de la trésorerie au cours de la période (414) (2 294) (24 154) 2 884 Trésorerie, montant net, au début de la période 29 725 68 131 53 465 62 953 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 29 311 65 837 29 311 65 837 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 31 354 66 687 31 354 66 687 Dette bancaire (2 043) (850) (2 043) (850) Trésorerie, montant net, à la fin de la période 29 311 65 837 29 311 65 837 Informations supplémentaires Intérêts payés (242) (526) (450) (1 360) Impôt sur le résultat payé (2 802) (1 782) (6 799) (3 366) Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Bruno Carbonaro, Chef de la direction et Président

Tél. : 438-817-7593

ou

Rishi Sharma, Chef de la direction financière

Tél. : 438-817-4430

Toute l'actualité sur VELAN INC. 21:42 Velan Inc. annonce de solides résultats financiers pour le troisième trimestre 2022-202.. GL 2022 Velan Inc. : Avis GL 2022 Transcript : Velan Inc., Q2 2023 Earnings Call, Oct 14, 2022 CI 2022 Velan annonce une perte nette de 0,17 $ par action au deuxième trimestre 2023 MT 2022 Velan Inc. publie ses résultats financiers pour le deuximème trimestre 2022/23 illustra.. GL 2022 Velan Inc. publie ses résultats financiers pour le deuximème trimestre 2022/23 illustra.. GL 2022 Velan Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le.. CI 2022 Velan Inc. : Avis GL 2022 Velan Inc. Elit Peter Velan comme administrateur CI 2022 Transcript : Velan Inc., Q1 2023 Earnings Call, Jul 08, 2022 CI