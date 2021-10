Velan : Inc. publie ses résultats financiers pour le deuximème trimestre 2021/22 et annonce une augmentation notable du chiffre d'affaires et une amélioration de ses marges pour l'un des meilleurs trimestres des dix derniers exercices, avec un résultat net¹ de 5,0 millions de dollars et un carnet de commandes² qui demeure élevé 07/10/2021 | 18:52 Envoyer par e-mail :

Faits saillants : Chiffre d’affaires trimestriel de 101,9 millions de dollars, une augmentation de 33,6 millions de dollars ou 49,1 % comparativement au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Le niveau du chiffre d’affaires de ce trimestre représente le volume des ventes le plus élevé des six derniers trimestres.

La marge brute pour le trimestre s’est chiffrée à 31,4 millions de dollars, ou 30,8 %, une augmentation de 14,3 millions de dollars ou 580 points de base comparativement au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Le pourcentage de la marge brute, qui s’est établi à 29,1 % pour le premier semestre de l’exercice, est le plus élevé des périodes récentes; cette performance est attribuable essentiellement à une hausse du volume des ventes, à la rentabilité accrue de la gamme de produits livrés et à des améliorations des marges réalisées au cours des derniers exercices dans le cadre du plan de restructuration et transformation V20.

Résultat net 1 de 5,0 millions de dollars et BAIIA 2 de 10,7 millions de dollars pour le trimestre, ce qui est nettement supérieur aux résultats de l’exercice précédent. L’amélioration est principalement attribuable à l’accroissement de la marge brute, en raison de la hausse du volume des ventes et d’une gamme de produits améliorée, malgré, une réduction notable des subventions salariales d’urgence du Canada (« SSUC »).

Solide carnet de commandes 2 de 575,8 millions de dollars à la fin du trimestre.

de 575,8 millions de dollars à la fin du trimestre. Les nouvelles affaires nettes (les « nouvelles affaires ») 2 se sont établies à 81,6 millions de dollars pour le trimestre, en baisse de 19,7 millions de dollars, ou 19,5 % comparativement au deuxième trimestre de l’exercice précèdent. Le ratio commandes/chiffres d’affaires de la Société, à 0,80 pour le trimestre, se rapporte davantage au volume des ventes amélioré qu’au trimestre plus faible sur le plan des nouvelles affaires. Le ratio commandes/chiffre d’affaires pour le semestre s’établit néanmoins au niveau positif de 1,12.

Le montant net de la trésorerie s'est chiffré à 68,1 millions de dollars à la fin du trimestre, une augmentation de 5,2 millions de dollars depuis le début de l'exercice en cours. Yves Leduc, chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Je suis très satisfait des résultats trimestriels de la Compagnie, parmi les meilleurs des dernières années, mais je n'en suis pas étonné. Nous assistons à la convergence de nombreux facteurs positifs observés lors des trimestres précédents, dont les effets étaient prévus se concrétiser au fil du temps ou ont été ralentis par la crise économique mondiale. Commençons par notre chiffre d'affaires, qui s'est accru de près de 50 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Nos opérations italiennes sont parvenues à surmonter les enjeux de livraison du premier trimestre, nous avons réalisé des progrès significatifs dans la réduction des retards de production de nos opérations nord-américaines qui découlaient des nombreux changements apportés au cours de la première année de la pandémie, et tant nos opérations indiennes que nos opérations chinoises connaissent une année record sur le plan de la production. Par ailleurs, notre carnet de commandes est encore l'un des plus élevés des dernières années, et même si les nouvelles commandes ont été moins nombreuses durant le trimestre, elles ont surpassé les facturations du premier semestre de l'exercice. En plus, bonne nouvelle, nous voyons une reprise de nos activités nord-américaines d'entretien, de réparation et de service, les distributeurs augmentant constamment leurs stocks. Un autre aspect important de notre performance est la croissance soutenue de nos marges. La marge brute pour le trimestre et celle pour le premier semestre ont été les plus élevées depuis au moins 10 exercices, s'établissant respectivement à 30,8 % et 29,1 %, comparativement à 25 % et 24,4 % à l'exercice précédent et à 23,3 % à la fin de l'exercice 2019 au moment de l'annonce de notre plan V20. Il n'y a pas lieu de s'étonner ici non plus, étant donné que le principal objectif du plan était de relever les marges de nos opérations nord-américaines. Nous sommes en voie d'atteindre cet objectif grâce à l'élimination d'importants coûts structurels en Amérique du Nord, au transfert en Inde maintenant complété de notre production de robinetterie en acier forgé de petit diamètre et à la recherche beaucoup plus active de commandes rentables à laquelle se consacrent nos nouvelles entreprises stratégiques. À la faveur de ces améliorations et de la croissance du chiffre d'affaires, à laquelle chacune de nos divisions a contribué, notre BAIIA du semestre a augmenté de près de 10 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, malgré des subventions fédérales canadiennes moins élevées et des coûts associés à la responsabilité de produits plus élevés qu'à l'exercice précédent. En résumé, ce sont les efforts constants et la résilience des dernières années de nos employés qui nous permettent de jeter les bases d'un retour à la croissance rentable. Nous ne sommes cependant pas au bout de nos peines. En ce qui concerne le coronavirus, la pandémie mondiale est loin d'être terminée; nous demeurons vigilants et résolus à maintenir notre milieu de travail le plus sécuritaire possible pour nos employés. En attendant, les effets négatifs de la crise économique sur la chaîne logistique mondiale et le prix des métaux affectent nos opérations partout dans le monde. En bref pour stimuler la croissance dans un contexte où la demande de l'industrie est plutôt stable, il nous faudra nous concentrer sans relâche sur une exécution impeccable de notre stratégie. Nous sommes bien conscients de ces grands défis et ne tenons rien pour acquis, et progressons avec confiance. » Faits saillants financiers



Trimestres clos les



Semestres clos les (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 31 août

2021 31 août

2020 31 août

2021 31 août

2020 Chiffre d’affaires $ 101 893 $ 68 340 $ 176 422 $ 144 993 Marge brute 31 391 17 053 51 385 35 445 Marge brute % 30,8 % 25,0 % 29,1 % 24,4 % Résultat net (Perte nette)1 5 015 (5 112 ) (58 ) (6 998 ) Résultat net (Perte nette)1 par action – de base et dilué 0,23 (0,24 ) (0,00 ) (0,32 ) BAIIA2 10 657 (2 497 ) 9 716 141 BAIIA2 par action – de base et dilué 0,49 (0,12 ) 0,45 0,01 Deuxième trimestre de 2022 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au deuxième trimestre de 2021) : Le chiffre d’affaires s’est établi à 101,9 millions de dollars, une augmentation de 33,6 millions de dollars, ou 49,1 %, pour le trimestre. Le chiffre d’affaires a bénéficié de l’augmentation des livraisons de commandes liées à des projets d’envergure effectuées par les opérations nord-américaines de la Société destinées aux marchés de la pétrochimie et de l’énergie. Le chiffre d’affaires a également tiré avantage de la livraison, par les opérations italiennes de la Société, de commandes auparavant retardées. Les retards découlaient de problèmes liés à des clients et de facteurs de logistique mondiale.

Les nouvelles affaires 2 se sont établies à 81,6 millions de dollars pour le trimestre, en baisse de 19,7 millions de dollars, ou 19,5 %. Cette diminution est attribuable principalement à la baisse du nombre de commandes liées à des projets d’envergure prises en charge par les opérations françaises et nord-américaines de la Société.

La marge brute s'est établie à 31,4 millions de dollars, une augmentation de 14,3 millions de dollars, ou 84,1 %, pour le trimestre. Le pourcentage de la marge brute du trimestre, à 30,8 %, a grimpé de 580 points de base par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent. L'amélioration du pourcentage de la marge brute pour le trimestre est attribuable principalement à l'accroissement du volume des ventes, qui a permis à la Société de couvrir ses coûts indirects fixes de production de manière plus efficiente. L'augmentation des marges de la Société résulte également des activités d'amélioration mises en œuvre par la Société au cours des derniers exercices dans le cadre du plan de restructuration et de transformation V20. De plus, la marge brute de la Société a également bénéficié de mouvements favorables au niveau des écarts de changes non réalisés principalement attribuables à la fluctuation du dollar américain par rapport à l'euro et au dollar canadien pour le trimestre comparativement à l'exercice précédent. Finalement, la hausse du pourcentage de la marge brute a plus que compensé la diminution des SSUC de 1,7 million de dollars pour le trimestre par rapport à l'exercice précédent. Les subventions sont réparties entre le coût des ventes et les frais d'administration.

Le résultat net1 pour le trimestre s’est établi à 5,0 millions de dollars, ou 0,23 $ par action, comparativement à une perte nette1 de 5,1 millions de dollars, ou 0,24 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA2 pour le trimestre s’est établi à 10,7 millions de dollars, ou 0,49 $ par action, comparativement à un montant négatif de 2,5 millions de dollars, ou 0,12 $ par action, à l’exercice précédent. L’amélioration du BAIIA2 au cours du trimestre est attribuable principalement à une marge brute améliorée pour les raisons mentionnées précédemment, l’absence de frais de restructuration et de transformation pendant l’exercice en cours, qui s’étaient élevés à 1,7 million de dollars au trimestre précédent et à une réduction de 1,4 million de dollars des autres charges pour le trimestre imputable principalement à l’engagement de frais de remise en état du terrain d’une ancienne usine au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Ces améliorations ont cependant été neutralisées partiellement par l’augmentation de 4,3 millions de dollars, ou 21,8 %, pour le trimestre des frais d’administration, attribuable principalement à une diminution de 1,4 million de dollars pour le trimestre des SSUC reçues par la Société par rapport à l’exercice précédent, une hausse des commissions sur ventes pour les deux périodes découlant de l’augmentation du volume des ventes et à l’augmentation générale des frais d’administration qui avaient été considérablement réduits lorsque la pandémie mondiale a éclaté à l’exercice précédent. L’amélioration du résultat net1 de la Société pour le trimestre est principales attribuables aux mêmes facteurs que ceux-expliqués ci-dessus combiné à un mouvement défavorable de l’impôt sur le résultat. Six premiers mois de l’exercice de 2022 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport aux six premiers mois de l’exercice 2021) : Le chiffre d’affaires s’est établi à 176,4 millions de dollars, une augmentation de 31,4 millions de dollars, ou 21,7 %, pour le semestre. Le chiffre d’affaires a bénéficié de l’augmentation des livraisons de commandes liées à des projets d’envergure effectuées par les opérations nord-américaines de la Société destinées aux marchés de la pétrochimie et de l’énergie. Au cours du semestre, les opérations françaises de la Société ont pu améliorer leur volume des ventes grâce à leur bonne performance au premier trimestre de l’exercice en cours. Enfin, les ventes liées à des activités ERR pour le semestre ont subi l’incidence négative de la persistance des conditions de marché défavorables occasionnées par la pandémie mondiale provoquée par le nouveau coronavirus (la « COVID-19 »), conditions qui ont eu un impact considérable sur les nouvelles affaires des réseaux de distribution de la Société à l’exercice précédent. La diminution des nouvelles affaires des réseaux de distribution vers la fin de l’exercice précédent s’est traduite par la baisse des livraisons de ce type de commandes au cours du premier trimestre de l’exercice considéré.

Les nouvelles affaires 2 ont atteint 197,9 millions de dollars pour le semestre, en hausse de 19,9 millions de dollars, ou 11,2 %. L’augmentation est attribuable principalement à des commandes liées à des projets d’envergure prises en charge par les opérations italiennes et nord-américaines de la Société, notamment sur les marchés maritime et pétrolier et gazier. L’augmentation résulte également du nombre plus élevé de commandes liées à des activités ERR prises en charge par les opérations nord-américaines de la Société. La Société est encouragée par la reprise de ses nouvelles affaires liées à des activités ERR, qui ont été plombées par la pandémie mondiale à la fin de l’exercice précédent, et qui en définitive ont eu un effet défavorable sur le chiffre d’affaires de l’exercice en cours, comme il est expliqué au paragraphe qui suit. L’augmentation des nouvelles affaires pour le semestre a été partiellement neutralisée par une diminution du nombre de commandes de projets d’envergure prises en charge par les opérations françaises de la Société.

Puisque les nouvelles affaires ont surpassé le chiffre d'affaires pendant le semestre considéré, le ratio commandes/chiffre d'affaires 2 de la Société s'est établi à un niveau de 1,12 pour la période. De plus, le carnet de commandes 2 total a augmenté de 13,3 millions de dollars, ou 2,4 %, depuis le début de l'exercice, pour s'établir à 575,8 millions de dollars au 31 août 2021.

de la Société s’est établi à un niveau de 1,12 pour la période. De plus, le carnet de commandes total a augmenté de 13,3 millions de dollars, ou 2,4 %, depuis le début de l’exercice, pour s’établir à 575,8 millions de dollars au 31 août 2021. La marge brute s’est établie à 51,4 millions de dollars, une augmentation de 15,9 millions de dollars, ou 45,0 %, pour le semestre. Le pourcentage de la marge brute du semestre, à 29,1 %, représente une augmentation de 470 points de base par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent et est la plus élevée des périodes récentes. L’amélioration du pourcentage de la marge brute est attribuable principalement à l’accroissement du volume des ventes, qui a permis à la Société de couvrir ses coûts indirects fixes de production de manière plus efficiente. L’augmentation des marges de la Société résulte également des activités d’amélioration mises en œuvre par la Société au cours des derniers exercices dans le cadre du plan de restructuration et de transformation V20. De plus, la marge brute de la Société a également bénéficié de mouvements favorables au niveau des écarts de changes non réalisés principalement attribuables à la fluctuation du dollar américain par rapport à l’euro et au dollar canadien pour le semestre comparativement à l’exercice précédent. Finalement, la hausse du pourcentage de la marge brute a plus que compensé la diminution des SSUC de 3,1 millions de dollars pour le semestre par rapport à l’exercice précédent. Les subventions sont réparties entre le coût des ventes et les frais d’administration.

Le perte nette1 s’est chiffré à 0,1 millions de dollars, ou 0,00 $ par action, pour le semestre, comparativement à une perte nette1 de 7,0 millions de dollars, ou 0,32 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA2 s’est chiffré à 9,7 millions de dollars, ou 0,45 $ par action, pour le semestre, comparativement à 0,1 million de dollars, ou 0,01 $ par action, à l’exercice précédent. L’amélioration du BAIIA2 au cours du semestre est attribuable principalement à une marge brute améliorée en raison surtout de l’augmentation du volume des ventes, mais également d’une gamme de produits et des marges considérablement améliorées découlant des efforts ciblés de la Société dans le cadre de son plan V20, décrit précédemment. La marge brute de la Société a également bénéficié de mouvements favorables au niveau des écarts de changes non réalisée pour le semestre comparativement à l’exercice précédent. L’amélioration est également attribuable à l’absence de frais de restructuration et de transformation pendant l’exercice en cours, qui s’étaient élevés à 2,9 millions de dollars au semestre précédent et à une réduction de 1,4 million de dollars des autres charges pour le trimestre et pour le semestre imputable principalement à l’engagement de frais de remise en état du terrain d’une ancienne usine au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Ces améliorations ont cependant été neutralisées partiellement par l’augmentation de 10,4 millions de dollars, ou 27,8 %, pour le semestre, des frais d’administration, attribuable principalement à une diminution de 2,5 millions de dollars pour le semestre des SSUC reçues par la Société par rapport à l’exercice précédent, une hausse des commissions sur ventes découlant de l’augmentation du volume des ventes lors de la période, de l’augmentation générale des frais d’administration qui avaient été considérablement réduits lorsque la pandémie mondiale a éclaté à l’exercice précédent et d’une augmentation de 1,4 million de dollars pour le semestre des frais constatés à l’égard des poursuites relatives à l’amiante en instance dont la Société fait l’objet. La réduction de la perte nette1 de la Société pour le semestre est principales attribuables aux mêmes facteurs que ceux-expliqués ci-dessus combiné à un mouvement défavorable de l’impôt sur le résultat.



Dividende A la fin de l’exercice financier 2020, le conseil d’administration a jugé approprié de suspendre le dividende trimestriel. La décision demeure inchangée et sera révisé trimestriellement. Conférence téléphonique Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre qui aura lieu mercredi, le 7 octobre 2021, à 16 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-768-2878, code d’accès 21998213. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d’accès 21998213. À propos de Velan Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 302,1 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie près de 1 700 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN. Énoncé d’exonération Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante. Bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») Trimestres clos les Semestres clos les



(en milliers, sauf les montants par action) 31 août

2021

$ 31 août

2020

$ 31 août

2021

$ 31 août

2020

$ Résultat net (Perte nette)1 5 015 (5 112 ) (58 ) (6 998 ) Ajustements au titre des éléments suivants: Amortissement des immobilisations corporelles 2 394 2 450 4 808 4 975 Amortissement des immobilisations incorporelles 451 626 1 009 1 194 Charges financières, montant net 526 44 1 055 362 Impôt sur le résultat 2 271 (505 ) 2 902 608 BAIIA 10 657 (2 497 ) 9 716 141 BAIIA par action - De base et dilué 0,49 (0,12 ) 0,45 0,01 Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s’obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. Définitions des mesures financières supplémentaires Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s’entendent des commandes fermes, net des annulations, enregistrées par la Société au cours d’une période. Les nouvelles affaires varient en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société sera confrontée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes. Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. 1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Voir les explications ci-haut.



Velan Inc. États de la situation financière consolidés (non audité) (en milliers de dollars américains) Aux 31 août

2021 28 février

2021 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 76 448 74 688 Placements à court terme 1 703 285 Créances d'exploitation 126 075 135 373 Impôt sur le résultat à recouvrer 3 590 3 798 Stocks 240 225 204 161 Acomptes et charges payées d’avance 9 969 8 670 Actifs dérivés 74 196 458 084 427 171 Actifs non courants Immobilisations corporelles 91 826 96 327 Immobilisations incorporelles et goodwill 16 890 17 319 Impôt sur le résultat à recouvrer 5 927 5 927 Impôt sur le résultat différé 32 397 33 140 Autres actifs 854 949 147 894 153 662 Total des actifs 605 978 580 833 Passifs Passifs courants Dette bancaire 8 317 11 735 Dettes d'exploitation et charges à payer 101 856 90 840 Impôt sur le résultat à payer 1 479 1 609 Acomptes de clients 79 738 62 083 Provisions 27 241 29 515 Passifs dérivés 9 303 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 595 1 578 Partie à court terme de la dette à long terme 8 711 9 902 228 946 207 565 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 12 197 12 649 Dette à long terme 56 522 48 189 Impôt sur le résultat à payer 1 244 1 410 Impôt sur le résultat différé 2 405 2 545 Autres passifs 8 235 8 254 80 603 73 047 Total des passifs 309 549 280 612 Total des capitaux propres 296 429 300 221 Total des passifs et des capitaux propres 605 978 580 833



Velan Inc. États des résultats consolidés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois

closes les Périodes de six mois

closes les 31 août

2021 31 août

2020 31 août

2021 31 août

2020 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 101 893 68 340 176 422 144 993 Coût des ventes 70 502 51 287 125 037 109 548 Marge brute 31 391 17 053 51 385 35 445 Frais d’administration 23 977 19 687 47 756 37 354 Frais de restructuration et transformation - 1 723 - 2 899 Autres charges (produits) (79 ) 1 369 42 1 393 Résultat d'exploitation 7 493 (5 726 ) 3 587 (6 201 ) Produits financiers 118 298 290 414 Charges financières (644 ) (342 ) (1 345 ) (776 ) Charges financières, montant net (526 ) (44 ) (1 055 ) (362 ) Résultat avant impôt 6 967 (5 770 ) 2 532 (6 563 ) Charge (produit) d'impôt sur le résultat 2 271 (505 ) 2 902 608 Résultat net de la période 4 696 (5 265 ) (370 ) (7 171 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 5 015 (5 112 ) (58 ) (6 998 ) Participation ne donnant pas le contrôle (319 ) (153 ) (312 ) (173 ) Résultat net de la période 4 696 (5 265 ) (370 ) (7 171 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué 0,23 (0,24 ) (0,00 ) (0,32 ) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21 585 635 21 585 635 21 585 635 21 585 635



Velan Inc. États du résultat global consolidés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les Périodes de six mois

closes les 31 août

2021 31 août

2020 31 août

2021 31 août

2020 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période 4 696 (5 265 ) (370 ) (7 171 ) Autres éléments du résultat global Écart de conversion sur des établissements à l’étranger dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie de présentation (dollar américain) (4 817 ) 9 903 (3 422 ) 10 809 Résultat global (121 ) 4 638 (3 792 ) 3 638 Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 254 4 707 (3 448 ) 3 777 Participation ne donnant pas le contrôle (375 ) (69 ) (344 ) (139 ) Résultat global (121 ) 4 638 (3 792 ) 3 638 Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.



Velan Inc. États des variations des capitaux propres consolidés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote

subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social Surplus

d'apport Cumul des

autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total Participation

ne donnant

pas le contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 29 février 2020 72 695 6 260 (34 047 ) 236 269 281 177 3 684 284 861 Résultat net de la période - - - (6 998 ) (6 998 ) (173 ) (7 171 ) Autres éléments du résultat global - - 10 775 - 10 775 34 10 809 Solde au 31 août 2020 72 695 6 260 (23 272 ) 229 271 284 954 3 545 288 499 Solde au 28 février 2021 72,695 6,260 (21,007 ) 239,136 297,084 3,137 300,221 Résultat net de la période - - - (58 ) (58 ) (312 ) (370 ) Autres éléments du résultat global - - (3 390 ) - (3 390 ) (32 ) (3 422 ) Solde au 31 août 2021 72 695 6 260 (24 397 ) 239 078 293 636 2 793 296 429



Velan Inc. États des flux de trésorerie consolidés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les Périodes de six mois

closes les 31 août

2021 31 août

2020 31 août

2021 31 août

2020 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période 4 696 (5 265 ) ( 370 ) (7 171 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 3 645 633 6 057 5 259 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (6 808 ) 4 492 (3 259 ) 21 015 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 1 533 (140 ) 2 428 19 103 Activités d'investissement Placements à court terme (1 232 ) 610 (1 418 ) (527 ) Entrées d'immobilisations corporelles (1 830 ) (1 405 ) (3 569 ) (3 936 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (522 ) (266 ) (810 ) (523 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles - 989 3 132 1 029 Variation nette des autres actifs (15 ) (467 ) (27 ) (489 ) Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (3 599 ) (539 ) (2 692 ) (4 446 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple - - - (482 ) Emprunts bancaires à court terme - (395 ) - (1 377 ) Variation nette de la facilité de crédit renouvelable (3 378 ) - 6 248 - Augmentation de la dette à long terme 5 889 14 305 5 889 14 305 Remboursement de la dette à long terme (1 379 ) (1 299 ) (4 546 ) (2 058 ) Remboursement des obligations locatives à long terme (444 ) (425 ) (857 ) (856 ) Entrées de trésorerie liées aux activités de financement 688 12 186 6 734 9 532 Incidence des écarts de change sur la trésorerie (1 728 ) 4 218 (1 292 ) 5 166 Variation nette de la trésorerie au cours de la période (3 106 ) 15 725 5 178 29 355 Trésorerie, montant net, au début de la période 71 237 44 640 62 953 31 010 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 68 131 60 365 68 131 60 365 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 76 448 86 894 76 448 86 894 Dette bancaire (8 317 ) (26 529 ) (8 317 ) (26 529 ) Trésorerie, montant net, à la fin de la période 68 131 60 365 68 131 60 365 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (484 ) (115 ) (834 ) (463 ) Impôt sur le résultat reçu (payé) (463 ) (1 954 ) (1 584 ) (2 509 ) Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Yves Leduc, Chef de la direction

Tél. : 438-817-9917

ou

Benoit Alain, Directeur financier

Tél. : 514-917-6454



