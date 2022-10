Velan Inc. publie ses résultats financiers pour le deuximème trimestre 2022/23 illustrant une amélioration par rapport à son premier trimestre 14/10/2022 | 18:47 Envoyer par e-mail :

MONTRÉAL, 14 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour son deuxième trimestre terminé le 31 août 2022.

Faits saillants : Malgré la volatilité persistante des facteurs macroéconomiques autour du monde, la Société a su améliorer son rendement par rapport au premier trimestre grâce à une gestion prudente des activités, tout en négociant divers obstacles au chapitre de la logistique, de l’exploitation et de leurs conséquences sur les livraisons.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 85,1 millions de dollars, une augmentation de 10,1 millions de dollars ou 13,4 % comparativement au premier trimestre, mais une baisse de 16,8 millions de dollars ou 16,5 % comparativement au deuxième trimestre de l’exercice précédent. La diminution du chiffre d’affaires pour le trimestre comparativement à l’exercice précédent est en partie attribuable au recul constant du taux moyen de l’euro sur le dollar américain, à des livraisons plus importantes au cours de l’exercice précédent découlant d’un contrat majeur et du calendrier de livraison des commandes du trimestre en cours.

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours, la Société a expédié une commande importante qui devait arriver à destination avant la fin du trimestre. À cause de retards logistiques, la réception finale de cette livraison aura plutôt lieu au troisième trimestre. L’impact de ce retard sur le chiffre d’affaires s’élève à 10,9 millions de dollars.

La marge brute pour le trimestre s’est établie à 23,5 millions de dollars, ou 27,6 %, un gain de 3,4 millions de dollars ou 80 points de base comparativement au premier trimestre, mais une baisse de 31,4 millions de dollars ou 30,8 % comparativement à l’exercice précédent. La baisse de la marge brute en pourcentage pour le trimestre est attribuable principalement à la diminution du volume des ventes, qui a eu un impact sur l’absorption des coûts indirects fixes de production. Ce recul s’explique aussi par un mix défavorable des affaires livrés sur le trimestre. Enfin, la marge brute a été inférieure de 0,5 million de dollars comparativement à l’année dernière puisque la Société n’a pas reçu de fonds du programme de subventions salariales d’urgence du Canada (« SSUC »).

Perte nette1 de 3,7 millions de dollars et un BAIIA2 de 1,4 million de dollars pour le trimestre comparativement à un bénéfice net1 de 5,0 millions de dollars et un BAIIA2 de 10,7 millions de dollars pour l’exercice précédent. La baisse du BAIIA2 est attribuable principalement à la diminution de la marge brute et à l’augmentation des frais d’administration au cours du trimestre, exposées précédemment.

Le carnet de commandes 2 demeure solide, s'établissant à 477,6 millions de dollars, une diminution de 23,6 millions de dollars, ou 4,7 %, depuis le début de l'exercice qui est principalement attribuable à l'affaiblissement du taux de change de l'euro par rapport au dollar américain et à une baisse des nouvelles affaires nettes (« nouvelles affaires ») 2 dans le secteur de l'amont pétrolier et gazier au cours du semestre. La portion du carnet de commandes 2 actuel livrable dans les 12 prochains mois a augmenté à 347,2 millions de dollars principalement en raison de retards de livraison au cours du trimestre.

Les nouvelles affaires 2 se sont établies à 73,5 millions de dollars pour le trimestre, soit une diminution de 8,1 millions de dollars ou 9,9 % par rapport à l'exercice précédent. La diminution des nouvelles affaires 2 par rapport à l'exercice précédent est attribuable principalement aux incertitudes géopolitiques actuelles, qui ont entraîné un ralentissement des octrois de projets. Néanmoins, la Société continue de constater l'existence d'une forte activité commerciale. À 1,04, le ratio commandes/chiffre d'affaires 2 de la Société demeure favorable pour le semestre.

se sont établies à 73,5 millions de dollars pour le trimestre, soit une diminution de 8,1 millions de dollars ou 9,9 % par rapport à l’exercice précédent. La diminution des nouvelles affaires par rapport à l’exercice précédent est attribuable principalement aux incertitudes géopolitiques actuelles, qui ont entraîné un ralentissement des octrois de projets. Néanmoins, la Société continue de constater l’existence d’une forte activité commerciale. À 1,04, le ratio commandes/chiffre d’affaires de la Société demeure favorable pour le semestre. Le montant net de la trésorerie de la Société s’élève à 29,7 millions de dollars à la fin du trimestre, une diminution de 23,7 millions de dollars depuis le début de l’exercice en cours. La diminution du montant net de la trésorerie pour le trimestre est attribuable principalement au BAIIA2 plus faible pour le trimestre, combiné à des variations négatives des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. La trésorerie disponible reste solide avec une encaisse et des facilités disponibles s’élevant à 137,8 millions de dollars, ce qui a permis le remboursement d’une dette à long terme de 2,6 millions de dollars dans le trimestre.

Bruno Carbonaro, chef de la direction et président de Velan Inc., a déclaré : « Alors que la volatilité macroéconomique se poursuit à travers le monde, nous avons réussi à améliorer notre performance comparativement à notre premier trimestre en gérant prudemment nos activités tout en faisant face à des turbulences au niveau de la logistique, et des opérations. Nous ne sommes néanmoins pas satisfaits de nos résultats du deuxième trimestre et croyons que notre succès au second semestre de l’exercice reposera sur l’efficacité de nos usines, où des améliorations continues mèneront à une performance durable, et sur une solide performance au niveau de la prise de commandes, notamment liés à certains projets clés qui nous permettront de maintenir notre solide carnet de commandes. Il est important de noter que la diminution du carnet de commandes au cours de l’exercice est largement liée à la conversion de devises, alors que notre ratio de prises de commandes sur facturations est positif depuis le début de l’exercice. Enfin, nous croyons que notre succès sera possible grâce à nos employés hautement qualifiés qui ont continué à faire preuve d’une grande discipline et d’un fort niveau d’engagement. » Faits saillants financiers :



Trimestres clos les



Semestres clos les (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 31 août 2022 31 août 2021 31 août 2022 31 août 2021 Chiffre d’affaires 85 054$ 101 893$ 160 059$ 176 422$ Marge brute 23 482 31 391 43 555 51 385 Marge brute % 27,6% 30,8% 27,2% 29,1% Résultat net (Perte nette)1 (3 676) 5 015 (11 028) (58) Résultat net (Perte nette)1 par action – de base et dilué (0,17) 0,23 (0,51) (0,00) BAIIA2 1 365 10 657 (1 513) 9 716 BAIIA2 par action – de base et dilué 0,06 0,49 (0,07) 0,45 Deuxième trimestre de 2023 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au deuxième trimestre de 2022) : Le chiffre d’affaires s’est établi à 85,1 millions de dollars pour le trimestre, un recul de 16,8 millions de dollars, ou 16,5 %, comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’effet de l’affaiblissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain se chiffre à 6,0 millions de dollars pour le trimestre par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent. La baisse du chiffre d’affaires pour le trimestre s’explique en partie par la livraison de commandes importantes par les opérations italiennes de la Société destinées au secteur de l’amont pétrolier et gazier lors de l’exercice précédent. Elle est également attribuable au calendrier de livraison des commandes en cours, qui a été impacté par la baisse des nouvelles affaires 2 inscrite au deuxième semestre de l’exercice précédent. La Société est toujours aux prises, au trimestre en cours, avec des retards dans la chaîne d’approvisionnement et des problèmes liés à sa clientèle, ce qui a impacté le chiffre d’affaires.

Les nouvelles affaires 2 pour le trimestre se sont établies à 73,5 millions de dollars, en baisse de 8,1 millions de dollars, ou 9,9 %, par rapport à l'exercice précédent. L'effet de l'affaiblissement du taux moyen de l'euro par rapport au dollar américain sur les nouvelles affaires 2 des opérations européennes de la Société se chiffre à 4,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre par rapport à l'exercice précédent. De plus, la diminution trimestrielle est attribuable principalement au recul des commandes enregistrées par les opérations italiennes et allemandes de la Société. La baisse pour le trimestre s'explique également par la cession de la fonderie de la Société en Corée à la fin de l'exercice précédent. La fonderie coréenne a reçu 1,5 million de dollars de nouvelles affaires 2 au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Enfin, le recul au trimestre a été partiellement compensé par l'augmentation des nouvelles affaires 2 liées à des activités ERR par rapport à l'exercice précédent.

pour le trimestre se sont établies à 73,5 millions de dollars, en baisse de 8,1 millions de dollars, ou 9,9 %, par rapport à l’exercice précédent. L’effet de l’affaiblissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur les nouvelles affaires des opérations européennes de la Société se chiffre à 4,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre par rapport à l’exercice précédent. De plus, la diminution trimestrielle est attribuable principalement au recul des commandes enregistrées par les opérations italiennes et allemandes de la Société. La baisse pour le trimestre s’explique également par la cession de la fonderie de la Société en Corée à la fin de l’exercice précédent. La fonderie coréenne a reçu 1,5 million de dollars de nouvelles affaires au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Enfin, le recul au trimestre a été partiellement compensé par l’augmentation des nouvelles affaires liées à des activités ERR par rapport à l’exercice précédent. La marge brute du trimestre s’est établie à 23,5 millions de dollars, en baisse de 7,9 millions de dollars, ou 25,2 %. La marge brute en pourcentage du trimestre, à 27,6 %, a perdu 320 points de base par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent. La baisse de la marge brute en pourcentage pour le trimestre est attribuable principalement à la diminution du volume des ventes, qui a eu un impact sur l’absorption des coûts indirects fixes de production. Ce recul de la marge brute en pourcentage découle également, pour le trimestre, de la livraison d’un mix défavorable. De plus, la marge brute trimestrielle de la Société a souffert de mouvements défavorables des changes, comparativement aux mouvements similaires de l’exercice précédent, constitués principalement d’écarts de change non réalisés liés à la fluctuation du dollar américain par rapport à l’euro et au dollar canadien. La marge brute de l’exercice précédent a bénéficié de SSUC de 0,5 million de dollars pour le trimestre, alors que la Société n’y était pas admissible pour le trimestre en cours. Les subventions ont été réparties entre le coût des ventes et les frais d’administration. Si on ne tient pas compte des SSUC, la marge brute en pourcentage du trimestre précédent s’établit à 30,2 %.

Les frais d’administration pour le trimestre se sont élevés à 24,7 millions de dollars, en hausse de 0,7 million de dollars, ou 2,9%. L’augmentation des frais d’administration pour ces deux périodes s’explique surtout par la réévaluation de la provision pour règlements judiciaires à long terme de la Société. L’augmentation est également due à la hausse des frais d’expédition découlant des problèmes que connaît la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale, problèmes qui se répercutent sur les frais de transport et les délais de livraison. Les frais d’administration pour l’exercice précédent ont bénéficié de SSUC de 0,5 million de dollars pour le trimestre, alors que la Société n’y était pas admissible pour le trimestre en cours. Les subventions ont été réparties entre le coût des ventes et les frais d’administration. L’augmentation pour le trimestre a été compensée en partie par la diminution des commissions de vente à la livraison d’importantes commandes au cours du trimestre et par la diminution générale du reste des frais administration.

La perte nette1 s’est établie à 3,7 millions de dollars, ou 0,17 $ par action, comparativement à un résultat net1 de 5,0 millions de dollars, ou 0,23 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA2 pour le trimestre s’est établi à 1,4 million de dollars, ou 0,06 $ par action, comparativement à 10,7 millions de dollars, ou 0,49 $ par action, à l’exercice précédent. Les variations défavorables du BAIIA2 sont attribuables principalement à la diminution de la marge brute et à l’augmentation des charges administratives, exposées précédemment, au cours du trimestre. Une partie de l’effet sur le BAIIA2 de l’affaiblissement du taux de change de l’euro par rapport au dollar américain a été couverte par la Société. La variation négative du résultat de la Société est attribuable principalement aux mêmes facteurs que mentionnés précédemment partiellement compensés par une variation favorable des charges financières et de l’impôt sur le résultat pour le trimestre.

Six premiers mois de l'exercice de 2023 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport aux six premiers mois de l'exercice 2022) : Le chiffre d'affaires pour le semestre s'est élevé à 160,1 millions de dollars, en baisse de 16,3 millions de dollars, ou 9,3 %, par rapport à l'exercice précédent. L'effet de l'affaiblissement du taux moyen de l'euro par rapport au dollar américain se chiffre à 10,5 millions de dollars pour le semestre, par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. La baisse du chiffre d'affaires pour le semestre est également attribuable au calendrier de livraison des commandes en cours, qui a été impacté par la baisse des nouvelles affaires 2 inscrite au deuxième semestre de l'exercice précédent. La Société est toujours aux prises avec des retards dans la chaîne d'approvisionnement et des problèmes liés à sa clientèle, ce qui a impacté le chiffre d'affaires du semestre.

Les nouvelles affaires 2 pour le semestre se sont établies à 166,9 millions de dollars, en baisse de 31,0 millions de dollars, ou 15,7 %, par rapport à l'exercice précédent. L'effet de l'affaiblissement du taux moyen de l'euro par rapport au dollar américain sur les nouvelles affaires 2 des opérations européennes de la Société se chiffre à 7,8 millions de dollars pour le semestre, par rapport à l'exercice précédent. De plus, la diminution semestrielle est attribuable principalement à la baisse des commandes enregistrées dans le secteur de l'amont pétrolier et du gazier et dans le secteur maritime par les opérations italiennes et nord-américaines de la Société. Les incertitudes géopolitiques actuelles ont provoqué un ralentissement des octrois de projets, de sorte que les nouvelles affaires 2 de la Société sont moins élevées pour le semestre considéré. Néanmoins, la Société continue de constater l'existence d'une forte activité commerciale. La baisse pour le semestre s'explique également par la cession de la fonderie de la Société en Corée à la fin de l'exercice précédent. La fonderie coréenne a inscrit 4,3 millions de dollars de nouvelles affaires 2 pour le semestre correspondant de l'exercice précédent.

Le carnet de commandes 2 total a diminué de 23,6 millions de dollars, ou 4,7 %, depuis le début de l'exercice, pour s'établir à 477,6 millions de dollars à la fin du trimestre. La réduction du carnet de commandes 2 est attribuable principalement à l'affaiblissement du taux de change de l'euro par rapport au dollar américain depuis le début de l'exercice, qui représente 30,5 millions de dollars pour le semestre. Cette diminution depuis le début de l'exercice a été compensée en partie par un ratio commandes/chiffre d'affaires 2 positif de 1,04, les nouvelles affaires 2 ayant surpassé les ventes du semestre.

total a diminué de 23,6 millions de dollars, ou 4,7 %, depuis le début de l’exercice, pour s’établir à 477,6 millions de dollars à la fin du trimestre. La réduction du carnet de commandes est attribuable principalement à l’affaiblissement du taux de change de l’euro par rapport au dollar américain depuis le début de l’exercice, qui représente 30,5 millions de dollars pour le semestre. Cette diminution depuis le début de l’exercice a été compensée en partie par un ratio commandes/chiffre d’affaires positif de 1,04, les nouvelles affaires ayant surpassé les ventes du semestre. La marge brute du semestre s’est établie à 43,6 millions de dollars, en baisse de 7,8 millions de dollars, ou 15,2 %. La marge brute en pourcentage pour le premier semestre s’est chiffée à 27,2 %, ce qui représente une baisse de 190 points de base par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. La baisse de la marge brute en pourcentage pour le semestre est attribuable principalement à la diminution du volume des ventes, qui a eu un impact sur l’absorption des coûts indirects fixes de production. Ce recul de la marge brute en pourcentage découle également, pour le semestre, de la livraison d’un mix défavorable. De plus, la marge brute semestrielle de la Société a profité de mouvements favorables de changes, comparativement aux mouvements similaires de l’exercice précédent, constitués principalement d’écarts de change non réalisés liés à la fluctuation du dollar américain par rapport à l’euro et au dollar canadien. La marge brute de l’exercice précédent a bénéficié de SSUC de 1,1 million de dollars pour le semestre alors que la Société n’y est pas admissible pour l’exercice en cours. Les subventions ont été réparties entre le coût des ventes et les frais d’administration. Si on ne tient pas compte des SSUC, la marge brute en pourcentage du semestre précédent s’établit à 28,5 %.

Les frais d’administration pour le semestre se sont élevés à 50,5 millions de dollars, une hausse de 2,7 millions de dollars, ou 5,7%. L’augmentation des frais d’administration pour le semestre s’explique surtout par la réévaluation de la provision pour règlements judiciaires à long terme de la Société. L’augmentation est également due à la hausse des frais d’expédition découlant des problèmes que connaît la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale, problèmes qui se répercutent sur les frais de transport et les délais de livraison. Les frais d’administration pour l’exercice précédent ont bénéficié de SSUC de 0,9 million de dollars pour le semestre, alors que la Société n’y était pas admissible pour le semestre en cours. Les subventions ont été réparties entre le coût des ventes et les frais d’administration. L’augmentation pour le semestre a été compensée en partie par la diminution des commissions de vente à la livraison d’importantes commandes au cours de l’exercice.

La perte nette1 pour le semestre s’est chiffrée à 11,0 millions de dollars, ou 0,51 $ par action, comparativement à 0,1 million de dollars, ou 0,00 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA2 s’est chiffré à un montant négatif de 1,5 million de dollars, ou 0,07 $ par action, pour le semestre, comparativement à 9,7 millions de dollars, ou 0,45 $ par action, pour l’exercice précédent. Les variations défavorables du BAIIA1 sont attribuables principalement à la diminution de la marge brute et à l’augmentation des charges administratives, exposées précédemment, au cours de l’exercice. Une partie de l’effet sur le BAIIA2 de l’affaiblissement du taux de change de l’euro par rapport au dollar américain a été couverte par la Société. La variation négative du résultat de la Société est attribuable principalement aux mêmes facteurs que ceux exposés précédemment combinés à des variations défavorables de l’impôt sur le résultat, partiellement compensées par une variation favorable des charges financières. Dividende Aucun dividende ne sera déclaré pour le trimestre en cours. La Société réexaminera la déclaration de dividendes au cours des trimestres suivants. Conférence téléphonique Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre qui aura lieu vendredi, le 14 octobre 2022, à 16 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-908-1236, code d’accès 22020915. Dans le but de soutenir la discussion, du contenu en direct sera présenter aux participants pour la durée de l’appel au lien suivant : https://cc.callinfo.com/r/1f133bi14afpj&eom. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d’accès 22020915. À propos de Velan Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 411,2 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie approximativement 1 650 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN. Énoncé d’exonération Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante. Bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») Trimestres clos les

Semestres clos les

(en milliers, sauf les montants par action) 31 août

2022

$ 31 août

2021

$ 31 août

2022

$ 31 août

2021

$ Résultat net (Perte nette)1 (3 676 ) 5 015 (11 028 ) (58 ) Ajustements au titre des éléments suivants: Amortissement des immobilisations corporelles 2 023 2 394 4 184 4 808 Amortissement des immobilisations incorporelles 556 451 1 124 1 009 Charges financières, montant net 378 526 614 1 055 Impôt sur le résultat 2 084 2 271 3 593 2 902 BAIIA 1 365 10 657 (1 513 ) 9 716 BAIIA par action - De base et dilué 0,06 0,49 (0,07 ) 0,45 Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s’obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. Définitions des mesures financières supplémentaires Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s’entendent des commandes fermes, net des annulations, enregistrées par la Société au cours d’une période. Les nouvelles affaires varient en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société sera confrontée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes. Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. _________________________________

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Voir les explications ci-haut. États de la situation financière consolidés (en milliers de dollars américains) Aux 31 août, 28 février, 2022 2022 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 32,938 54,015 Placements à court terme 9,097 8,726 Créances d'exploitation 109,106 115,834 Impôt sur le résultat à recouvrer 5,570 2,955 Stocks 216,666 223,198 Acomptes et charges payées d’avance 6,078 6,877 Actifs dérivés 694 553 380,149 412,158 Actifs non courants Immobilisations corporelles 68,403 73,906 Immobilisations incorporelles et goodwill 15,605 16,693 Impôt sur le résultat différé 3,665 4,774 Autres actifs 699 897 88,372 96,270 Total des actifs 468,521 508,428 Passifs Passifs courants Dette bancaire 3,213 550 Dettes d'exploitation et charges à payer 69,517 80,503 Impôt sur le résultat à payer 1,985 3,806 Acomptes de clients 47,306 41,344 Provisions 15,204 18,444 Passifs dérivés 284 560 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1,274 1,360 Partie à court terme de la dette à long terme 7,744 8,111 146,527 154,678 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 9,536 11,073 Dette à long terme 21,980 22,927 Impôt sur le résultat à payer 1,079 1,244 Impôt sur le résultat différé 4,178 4,025 Acomptes de clients 23,547 30,139 Provisions 16,204 13,101 Autres passifs 5,056 5,731 81,580 88,240 Total des passifs 228,107 242,918 Total des capitaux propres 240,414 265,510 Total des passifs et des capitaux propres 468,521 508,428



États des résultats consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes les

Périodes de six mois closes les

31 août, 31 août, 31 août, 31 août, 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 85,054 101,893 160,059 176,422 Coût des ventes 61,572 70,502 116,504 125,037 Marge brute 23,482 31,391 43,555 51,385 Frais d’administration 24,678 23,977 50,490 47,756 Autres charges (produits) 7 (79 ) (134 ) 42 Résultat d'exploitation (1,203 ) 7,493 (6,801 ) 3,587 Produits financiers 78 118 168 290 Charges financières (456 ) (644 ) (782 ) (1,345 ) Charges financières, montant net (378 ) (526 ) (614 ) (1,055 ) Résultat avant impôt (1,581 ) 6,967 (7,415 ) 2,532 Charge d'impôt sur le résultat 2,084 2,271 3,593 2,902 Résultat net de la période (3,665 ) 4,696 (11,008 ) (370 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (3,676 ) 5,015 (11,028 ) (58 ) Participation ne donnant pas le contrôle 11 (319 ) 20 (312 ) Résultat net de la période (3,665 ) 4,696 (11,008 ) (370 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué 0,17 0,23 (0,51 ) (0,00 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne - - 0,02 - et action à droit de vote multiple (- $ CA) (- $ CA) (0,03 $ CA) (- $ CA) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21,585,635 21,585,635 21,585,635 21,585,635

États du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les

Périodes de six mois closes les

31 août, 31 août, 31 août, 31 août, 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période (3,665 ) 4,696 (11,008 ) (370 ) Autres éléments du résultat global Conversion de devises étrangères (7,760 ) (4,817 ) (13,591 ) (3,422 ) Résultat global (11,425 ) (121 ) (24,599 ) (3,792 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (11,437 ) 254 (24,619 ) (3,448 ) Participation ne donnant pas le contrôle 12 (375 ) 20 (344 ) Résultat global (11,425 ) (121 ) (24,599 ) (3,792 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.

États des variations des capitaux propres consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social Suplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total Participation ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Solde au 28 février 2021 72,695 6,260 (21,007 ) 239,136 297,084 3,137 300,221 Résultat net de la période - - - (58 ) (58 ) (312 ) (370 ) Autres éléments du résultat global - - (3,390 ) - (3,390 ) (32 ) (3,422 ) Résultat global - - (3,390 ) (58 ) (3,448 ) (344 ) (3,792 ) Solde au 31 août 2021 72,695 6,260 (24,397 ) 239,078 293,636 2,793 296,429 Solde au 28 février 2022 72,695 6,260 (32,223 ) 218,092 264,824 686 265,510 Résultat net de la période - - - (11,028 ) (11,028 ) 20 (11,008 ) Autres éléments du résultat global - - (13,591 ) - (13,591 ) - (13,591 ) Résultat global - - (13,591 ) (11,028 ) (24,619 ) 20 (24,599 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (366 ) (366 ) - (366 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (131 ) (131 ) - (131 ) Solde au 31 août 2022 72,695 6,260 (45,814 ) 206,567 239,708 706 240,414

États des flux de trésorerie consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les



Périodes de six mois closes les



31 août, 31 août, 31 août, 31 août, 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (3,665 ) 4,696 (11,008 ) (370 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 6,072 3,645 4,317 6,057 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (13,931 ) (6,808 ) (7,898 ) (3,259 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation (11,524 ) 1,533 (14,589 ) 2,428 Activités d'investissement Placements à court terme 107 (1,232 ) (1,181 ) (1,418 ) Entrées d'immobilisations corporelles (616 ) (1,830 ) (1,536 ) (3,569 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (1,200 ) (522 ) (1,209 ) (810 ) Proceeds on disposal of property, plant and equipment 24 - 40 3,132 Variation nette des autres actifs 14 (15 ) 28 (27 ) Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (1,671 ) (3,599 ) (3,858 ) (2,692 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple (497 ) - (497 ) - Variation nette de la facilité de crédit renouvelable 16 (3,378 ) 16 6,248 Augmentation de la dette à long terme - 5,889 2,160 5,889 Remboursement de la dette à long terme (2,108 ) (1,379 ) (2,677 ) (4,546 ) Remboursement des obligations locatives à long terme (362 ) (444 ) (732 ) (857 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (2,951 ) 688 (1,730 ) 6,734 Incidence des écarts de change sur la trésorerie (1,781 ) (1,728 ) (3,563 ) (1,292 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période (17,927 ) (3,106 ) (23,740 ) 5,178 Trésorerie, montant net, au début de la période 47,652 71,237 53,465 62,953 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 29,725 68,131 29,725 68,131 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 32,938 76,448 32,938 76,448 Dette bancaire (3,213 ) (8,317 ) (3,213 ) (8,317 ) Trésorerie, montant net, à la fin de la période 29,725 68,131 29,725 68,131 Informations supplémentaires Intérêts payés 15 (484 ) (208 ) (834 ) Impôt sur le résultat payé (2,180 ) (463 ) (3,997 ) (1,584 ) Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Bruno Carbonaro, Chef de la direction et Président

Tél. : 438-817-7593

ou

Rishi Sharma, Chef de la direction financière

Tél. : 438-817-4430



