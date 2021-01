Velan annonce la démission de son chef de la direction financière et la nomination du chef de la direction financière par intérim

MONTRÉAL, 08 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que son chef de la direction financière, M. Rejean Ostiguy, l’a informée de sa démission de son poste pour assumer des fonctions de direction dans une entreprise privée. Velan a entamé des recherches pour lui trouver un successeur. M. Ostiguy restera en fonction jusqu’au 22 janvier, soit après la publication des résultats financiers de Velan pour le troisième trimestre.

Le rôle de chef de la direction financière par intérim sera assumé par John Ball, vice-président directeur, Finances mondiales et ex-chef de la direction financière de la Société de 2005 à mai 2020.

« Au nom de Velan, je tiens à remercier Réjean du leadership et de l’expertise dont il a fait preuve au cours des 12 derniers mois, période au cours de laquelle il a supervisé la mise en œuvre des importantes améliorations système que nous avons apportées dans le cadre de notre programme V20 », a déclaré Yves Leduc, chef de la direction de Velan. « Je tiens également à remercier John d’avoir accepté d’épauler la Société pendant la période de transition. John est un cadre supérieur très respecté qui jouit d’une connaissance exceptionnelle du secteur et de la Société, ainsi qu’un bilan remarquable depuis qu’il s’est joint à Velan en qualité de chef de la direction financière en 2005. Nous souhaitons bonne continuation à Réjean dans ce prochain chapitre de sa carrière. »

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 371,6 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte plus de 1 775 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

M. John D. Ball, Vice-président exécutif, finances mondiales

Tel.: 514-707-2542