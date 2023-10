MONTRÉAL, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour son deuxième trimestre terminé le 31 août 2023.



Faits saillants :

Le carnet de commandes 2 demeure solide, s’établissant à 485,7 millions de dollars, une augmentation de 21,3 millions de dollars, ou 4,6 %, depuis le début de l’exercice. L’augmentation du carnet de commandes 2 est attribuable principalement au décalage des dates de livraison prévues selon le carnet de commandes 2 . La portion livrable dans les 12 prochains mois du carnet de commandes 2 s’établit à 339,4 millions de dollars.

La marge brute pour le trimestre s’est établie à 23,4 millions de dollars, ou 29,1 %, par rapport à 23,5 millions de dollars, ou 27,6 %, à l’exercice précédent. La marge brute a progressé de 8,3 millions de dollars, ou 690 points de base comparativement au premier trimestre de l’exercice en cours. La marge brute en pourcentage du trimestre est le fruit de l’amélioration du mix de produits, qui a compensé la baisse du volume des ventes et les écarts de change non réalisés défavorables comparativement à l’exercice précédent.

Perte nette 1 de 2,1 millions de dollars et BAIIA 2 de 3,0 millions de dollars pour le trimestre comparativement à une perte nette 1 de 3,7 millions de dollars et un BAIIA 2 de 1,4 million de dollars pour l’exercice précédent. La hausse du BAIIA 2 est attribuable principalement à la baisse de 2,1 millions de dollars des frais d’administration.

La Société a annoncé plus tôt aujourd’hui avoir été verbalement informés que le bureau du ministre de l’Économie Français refuse la vente de Segault S.A.S. et de Velan S.A.S. à Flowserve qui devait intervenir dans le cadre de la vente globale de Velan Inc. Par conséquent, Flowserve a informé la Société de son intention de mettre fin le 7 octobre 2023, à la convention d’arrangement.



Bruno Carbonaro, chef de la direction et président de Velan Inc., a déclaré : « Notre deuxième trimestre est en amélioration en termes de résultats par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente, alors que nous avons partiellement récupéré de certains retards rencontrés au début de l'année. Nous sommes dorénavant concentrés sur la montée en cadence du second semestre. Nous continuons de gérer nos activités avec prudence en nous concentrant particulièrement sur l’exécution de notre carnet de commandes tout en travaillant sur un portefeuille garni d’opportunités commerciales. Nous nous assurerons de bénéficier des investissements en fonds de roulement que nous avons effectués au cours de la première moitié de l'année en travaillant avec diligence sur la collecte de nos créances et la réduction de nos inventaires au cours du second semestre. Nos opérations commerciales nord-américaines explorent des marchés nouveaux et émergents tandis que nous continuons également d’observer une croissance des activités nucléaires en France. Enfin, le conseil d’administration, la famille Velan et Flowserve sont très déçus de l’issue des démarches et de la décision des autorités françaises. Le conseil d’administration tient à remercier les dirigeants, l’équipe de direction, l’équipe d’intégration et tous les employés de Velan et les intervenants externes qui ont fait tout leur possible et ont travaillé sans relâche pour soutenir la transaction et la concrétiser. Le conseil d’administration et la haute direction sont très confiants en un avenir solide pour Velan. Nous reprendrons maintenant nos activités en tant qu’entreprise indépendante, libre de tout engagement et de toute autre restriction que comprenaient la convention d’arrangement. »

Faits saillants financiers :

Trimestres clos les

Semestres clos les

(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 31 août

2023 31 août

2022 31 août

2023 31 août

2022 Chiffre d’affaires 80 318 $ 85 054 $ 147 977 $ 160 059 $ Marge brute 23 385 23 482 38 437 43 555 Marge brute % 29,1 % 27,6 % 26,0 % 27,2 % Perte nette1 (2 120) (3 676) (10 404) (11 028) Perte nette1 par action – de base et dilué (0,10) (0,17) (0,48) (0,51) BAIIA2 2 960 1 365 (839) (1 513) BAIIA2 par action – de base et dilué 0,14 0,06 (0,04) (0,07)



Deuxième trimestre de 2024(à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au deuxième trimestre de 2023) :

Le chiffre d’affaires s’est établi à 80,3 millions de dollars pour le trimestre, un recul de 4,7 millions de dollars, ou 5,6 %, comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette baisse pour le trimestre est attribuable principalement à une diminution des livraisons de commandes importantes des opérations italiennes de la Société en raison de la réduction du nombre de ce type de commandes enregistré à l’exercice précédent. La baisse des ventes pour le trimestre découle également de retards de livraison causés par des problèmes de préparation des clients. Sinon, la diminution du chiffre d’affaires a été compensée en partie par l’effet positif du renforcement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur les ventes chiffré à 2,1 millions de dollars pour le trimestre par rapport à l’exercice précédent. Enfin, le chiffre d’affaires pour le trimestre a également été influencé positivement par des réévaluations favorables de la provision pour garantie d’exécution et du couru pour rabais sur quantité de la Société.

Les nouvelles affaires 2 pour le trimestre se sont établies à 71,5 millions de dollars, en baisse de 2,0 millions de dollars, ou 2,7 %, par rapport à l’exercice précédent. La diminution pour le trimestre est attribuable principalement à la baisse des commandes enregistrées par les opérations nord-américaines de la Société. La baisse des nouvelles affaires 2 des opérations nord-américaines pour le trimestre est attribuable en partie à la réduction des commandes de distributeurs liées aux activités ERR découlant notamment d’une hausse des commandes de réapprovisionnement à l’exercice précédent ainsi qu’au ralentissement observé à l’heure actuelle dans certains des marchés couverts. Notons également que ce recul pour le trimestre résulte aussi de la baisse des commandes enregistrées dans le secteur des procédés et minier par rapport à l’exercice précédent. La baisse des nouvelles affaires 2 pour le trimestre a été partiellement compensée par l’augmentation des nouvelles affaires 2 dans le secteur pétrolier et gazier inscrites par les opérations italiennes de la Société. Enfin, le recul des nouvelles affaires 2 a aussi été compensé par le raffermissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur les nouvelles affaires 2 des opérations européennes de la Société, ce qui s’est traduit par un gain de 2,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre par rapport à l’exercice précédent.

Les frais d’administration pour le trimestre se sont élevés à 22,6 millions de dollars, une diminution de 2,1 millions de dollars, ou 8,5%. La baisse des frais d’administration pour le trimestre est attribuable principalement à l’inscription au dernier trimestre de l’exercice précédent d’une provision relative à l’amiante fondée sur la valeur des règlements potentiels à l’égard de réclamations futures inconnues. Les charges liées aux règlements se sont chiffrées à 3,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023. La baisse des frais d’administration pour le trimestre s’explique aussi par la réduction des frais d’expédition, qui se sont stabilisés, et des frais de commissions sur vente, à la suite de la baisse du volume des ventes. Enfin, la baisse pour le trimestre a été partiellement neutralisée par une augmentation généralisée des frais d’administration.

La perte nette1 s’établit à 2,1 millions de dollars, ou 0,10 $ par action, comparativement à une perte nette1 de 3,7 millions de dollars, ou 0,17 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA2 pour le trimestre s’est chiffré à 3,0 millions de dollars, ou 0,14 $ par action, comparativement à 1,4 million de dollars, ou 0,06 $ par action, à l’exercice précédent. La variation favorable du BAIIA2 est principalement attribuable à la diminution des frais d’administration, exposée précédemment, partiellement compensée par une augmentation des autres charges. La variation positive du résultat de la Société est attribuable principalement aux mêmes facteurs que mentionnés précédemment combinée à une variation favorable de la charge d’impôt sur le résultat et à une variation défavorable des charges financières.

Six premiers mois de l’exercice de 2024(à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport aux six premiers mois de l’exercice 2023) :

Le chiffre d’affaires pour le semestre s’est élevé à 148,0 millions de dollars, en baisse de 12,1 millions de dollars, ou 7,5 %, par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse pour le semestre est attribuable principalement à une diminution des livraisons de commandes importantes des opérations italiennes de la Société en raison de la réduction du nombre de ce type de commandes enregistré à l’exercice précédent. La baisse des ventes pour le semestre provenait de l’accélération des livraisons au quatrième trimestre de l’exercice précédent résultant des demandes des clients et de l’accélération de la production de la Société. Le recul du chiffre d’affaires du semestre a été en partie compensé par le rebond des livraisons par les opérations nord-américaines de la Société. Il a aussi été compensé en partie par l’effet positif du renforcement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur les ventes chiffré à 2,1 millions de dollars pour le semestre, par rapport à l’exercice précédent. Enfin, le chiffre d’affaires pour le semestre a également été influencé positivement par des réévaluations favorables de la provision pour garantie d’exécution et du couru pour rabais sur quantité de la Société.

Les nouvelles affaires 2 pour le semestre se sont établies à 163,4 millions de dollars, en baisse de 3,6 millions de dollars, ou 2,1 %, par rapport à l’exercice précédent. La diminution pour le semestre est attribuable principalement à la baisse des commandes enregistrées par les opérations nord-américaines de la Société. La baisse des nouvelles affaires 2 des opérations nord-américaines sur le semestre est attribuable en partie à la réduction des commandes de distributeurs liées aux activités ERR découlant notamment d’une hausse des commandes de réapprovisionnement à l’exercice précédent ainsi qu’au ralentissement observé à l’heure actuelle dans certains des marchés couverts. Notons également que ce recul pour le semestre résulte aussi de la baisse des commandes enregistrées dans le secteur des procédés par rapport à l’exercice précédent. La baisse des nouvelles affaires 2 pour le semestre a été partiellement compensée par l’augmentation des nouvelles affaires 2 dans le secteur pétrolier et gazier inscrites par les opérations italiennes de la Société et la hausse des commandes dans le secteur nucléaire inscrites par les opérations françaises de la Société. Enfin, le recul des nouvelles affaires 2 a aussi été compensé par le raffermissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur les nouvelles affaires 2 des opérations européennes de la Société, ce qui s’est traduit par un gain de 2,7 millions de dollars pour le semestre, par rapport à l’exercice précédent.

Les frais d’administration pour le semestre se sont élevés à 44,1 millions de dollars, une diminution de 6,4 millions de dollars, ou 12,7%. La baisse des frais d’administration pour le semestre est attribuable principalement à l’inscription au dernier trimestre de l’exercice précédent d’une provision relative à l’amiante fondée sur la valeur des règlements potentiels à l’égard de réclamations futures inconnues. Les charges liées aux règlements se sont chiffrées à 6,3 millions de dollars pour le premier semestre de l’exercice 2023. La baisse des frais d’administration pour le semestre s’explique aussi par la réduction des frais d’expédition, qui se sont stabilisés, et des frais de commissions sur vente, à la suite de la baisse du volume des ventes. Enfin, la baisse pour le semestre a été partiellement neutralisée par une augmentation généralisée des frais d’administration.

La perte nette1 pour le semestre s’établit à 10,4 millions de dollars, ou 0,48 $ par action, comparativement à 11,0 millions de dollars, ou 0,51 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA2 s’est chiffré à un montant négatif de 0,8 million de dollars, ou 0,04 $ par action, pour le semestre, comparativement à un montant négatif de 1,5 million de dollars, ou 0,07 $ par action, pour l’exercice précédent. La variation favorable du BAIIA2 est attribuable principalement à la diminution des frais d’administration, exposée précédemment, partiellement compensée par la réduction de la marge brute et l’augmentation des autres charges. La variation positive du résultat de la Société est attribuable principalement aux mêmes facteurs que ceux exposés précédemment combinés à une variation favorable de la charge d’impôt sur le résultat et une variation défavorable des charges financières.

Dividende

La Société a choisi de ne pas déclarer de dividende ce trimestre.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre qui aura lieu vendredi, le 6 octobre 2023, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-945-0427, code d’accès 22028032. Le matériel qui sera référencé lors de la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant l’événement sur le site web de la société dans la section Relations avec les investisseurs (https://www.velan.com/fr/company/investor_relations). La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d’accès 22028032.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 370,4 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie approximativement 1 650 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante.

Bénéfice (perte) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)

Trimestres clos les

Semestres clos les

(en milliers, sauf les montants par action) 31 août

2023

$ 31 août

2022

$ 31 août

2023

$ 31 août

2022

$ Perte nette1 (2 120 ) (3 676 ) (10 404 ) (11 028 ) Ajustements au titre des éléments suivants: Amortissement des immobilisations corporelles 2 154 2 023 4 220 4 184 Amortissement des immobilisations incorporelles et coûts de financement 514 556 1 077 1 124 Charges financières, montant net 1 391 378 2 596 614 Impôt sur le résultat 1 021 2 084 1 672 3 593 BAIIA 2 960 1 365 (839 ) (1 513 ) BAIIA par action - De base et dilué 0,14 0,06 (0,04 ) (0,07 )



Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles et coûts de financement, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s’obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s’entendent des commandes fermes, net des annulations, enregistrées par la Société au cours d’une période. Les nouvelles affaires varient en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes.

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société sera confrontée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

1Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Voir les explications ci-haut.

États de la situation financière consolidés (en milliers de dollars américains) Aux 31 août, 28 février, 2023 2023 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 41 474 50 513 Placements à court terme 17 37 Créances d'exploitation 99 280 121 053 Impôt sur le résultat à recouvrer 6 343 6 195 Stocks 225 868 202 649 Acomptes et charges payées d’avance 9 051 7 559 Actifs dérivés 141 107 382 174 388 113 Actifs non courants Immobilisations corporelles 70 095 68 205 Immobilisations incorporelles et goodwill 16 253 16 153 Impôt sur le résultat différé 4 849 4 663 Autres actifs 653 723 91 850 89 744 Total des actifs 474 024 477 857 Passifs Passifs courants Dette bancaire 2 102 260 Dettes d'exploitation et charges à payer 74 925 79 408 Impôt sur le résultat à payer 1 562 2 832 Acomptes de clients 30 163 28 201 Provisions 18 495 16 485 Passifs dérivés 31 299 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 643 1 298 Partie à court terme de la dette à long terme 13 353 8 177 142 274 136 960 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 11 450 9 458 Dette à long terme 20 029 21 719 Impôt sur le résultat à payer 519 933 Impôt sur le résultat différé 4 172 3 966 Acomptes de clients 31 420 27 937 Provisions 66 041 70 924 Autres passifs 5 084 5 125 138 715 140 062 Total des passifs 280 989 277 022 Total des capitaux propres 193 035 200 835 Total des passifs et des capitaux propres 474 024 477 857





États des résultats consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois

closes les

Périodes de six mois

closes les

31 août, 31 août, 31 août, 31 août, 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 80 318 85 054 147 977 160 059 Coût des ventes 56 933 61 572 109 540 116 504 Marge brute 23 385 23 482 38 437 43 555 Frais d’administration 22 571 24 678 44 070 50 490 Autres charges (produits) 525 7 512 (134 ) Résultat d'exploitation 289 (1 203 ) (6 145 ) (6 801 ) Produits financiers 136 78 271 168 Charges financières (1 527 ) (456 ) (2 867 ) (782 ) Charges financières, montant net (1 391 ) (378 ) (2 596 ) (614 ) Résultat avant impôt (1 102 ) (1 581 ) (8 741 ) (7 415 ) Charge d'impôt sur le résultat 1 021 2 084 1 672 3 593 Résultat net de la période (2 123 ) (3 665 ) (10 413 ) (11 008 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (2 120 ) (3 676 ) (10 404 ) (11 028 ) Participation ne donnant pas le contrôle (3 ) 11 (9 ) 20 Résultat net de la période (2 123 ) (3 665 ) (10 413 ) (11 008 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué (0,10 ) (0,17 ) (0,48 ) (0,51 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne - - 0,02 0,02 et action à droit de vote multiple (- $ CA ) (- $ CA ) (0,03 $ CA ) (0,03 $ CA ) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21 585 635 21 585 635 21 585 635 21 585 635





États du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les

Périodes de six mois

closes les

31 août, 31 août, 31 août, 31 août, 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période (2 123 ) (3 665 ) (10 413 ) (11 008 ) Autres éléments du résultat global Conversion de devises étrangères 1 696 (7 760 ) 3 104 (13 591 ) Résultat global (427 ) (11 425 ) (7 309 ) (24 599 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (424 ) (11 437 ) (7 300 ) (24 619 ) Participation ne donnant pas le contrôle (3 ) 12 (9 ) 20 Résultat global (427 ) (11 425 ) (7 309 ) (24 599 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.





États des variations des capitaux propres consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social Suplus

d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total Participation

ne donnant

pas le contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 28 février 2022 72 695 6 260 (32 126 ) 217 995 264 824 686 265 510 Résultat net de l'exercice - - - (11 028 ) (11 028 ) 20 (11 008 ) Autres éléments du résultat global - - (13 591 ) - (13 591 ) - (13 591 ) Résultat global - - (13 591 ) (11 028 ) (24 619 ) 20 (24 599 ) Autres - - (97 ) 97 - - - Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (366 ) (366 ) - (366 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (131 ) (131 ) - (131 ) Solde au 31 août 2022 72 695 6 260 (45 814 ) 206 567 239 708 706 240 414 Solde au 28 février 2023 72 695 6 260 (41 208 ) 162 142 199 889 946 200 835 Résultat net de l'exercice - - - (10 404 ) (10 404 ) (9 ) (10 413 ) Autres éléments du résultat global - - 3 104 - 3 104 - 3 104 Résultat global - - 3 104 (10 404 ) (7 300 ) (9 ) (7 309 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (354 ) (354 ) - (354 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (137 ) (137 ) - (137 ) Solde au 31 août 2023 72 695 6 260 (38 104 ) 151 247 192 098 937 193 035





États des flux de trésorerie consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les

Périodes de six mois

closes les

31 août, 31 août, 31 août, 31 août, 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (2 123 ) (3 665 ) (10 413 ) (11 008 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation 2 246 6 072 3 080 4 317 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (21 283 ) (13 931 ) (3 133 ) (7 898 ) Sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation (21 160 ) (11 524 ) (10 466 ) (14 589 ) Activités d'investissement Placements à court terme 1 107 20 (1 181 ) Entrées d'immobilisations corporelles (1 605 ) (616 ) (2 714 ) (1 536 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (390 ) (1 200 ) (774 ) (1 209 ) Produit de la cessions d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles 39 24 53 40 Variation nette des autres actifs 5 14 33 28 Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (1 950 ) (1 671 ) (3 382 ) (3 858 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple (491 ) (497 ) (491 ) (497 ) Variation nette de la facilité de crédit renouvelable 5 000 16 5 000 16 Augmentation de la dette à long terme - - - 2 160 Remboursement de la dette à long terme (778 ) (2 108 ) (1 704 ) (2 677 ) Remboursement des obligations locatives à long terme (390 ) (362 ) (752 ) (732 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 3 341 (2 951 ) 2 053 (1 730 ) Incidence des écarts de change sur la trésorerie 511 (1 781 ) 914 (3 563 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période (19 258 ) (17 927 ) (10 881 ) (23 740 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 58 630 47 652 50 253 53 465 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 39 372 29 725 39 372 29 725 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 41 474 32 938 41 474 32 938 Dette bancaire (2 102 ) (3 213 ) (2 102 ) (3 213 ) Trésorerie, montant net, à la fin de la période 39 372 29 725 39 372 29 725 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (53 ) 15 (102 ) (208 ) Impôt sur le résultat payé (939 ) (2 180 ) (3 549 ) (3 997 )





Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Bruno Carbonaro, Chef de la direction et Président

Tél. : 438-817-7593

ou

Rishi Sharma, Chef de la direction financière

Tél. : 438-817-4430