Velcan Holdings SA, anciennement connu sous le nom de Velcan SA, est un holding d'investissement basé au Luxembourg qui détient principalement des actifs dans le domaine de l'énergie et des investissements financiers. Le groupe développe, finance et exploite des concessions hydroélectriques dans plusieurs pays, dont l'Inde, le Brésil et l'Indonésie. Le groupe présente ses services dans quatre segments géographiques, à savoir l'Europe, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Asie. Ses installations ont une capacité individuelle allant de 15 MW à 240 MW. Son principal projet énergétique en cours de développement est une cascade de concessions hydroélectriques situées en Inde et totalisant 571 MW. Le groupe opère au niveau international et détient des actifs monétaires et non monétaires libellés dans des monnaies autres que l'euro, sa monnaie fonctionnelle.

Secteur Sociétés holdings