VELCAN HOLDINGS : CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE LE 30 JUIN 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 30 mai 2022

VELCAN HOLDINGS :

CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE LE 30 JUIN 2022

VELCAN HOLDINGS annonce que les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le jeudi 30 juin 2022 à 15 heures, dans les locaux de l’Etude Tabery & Wauthier, 10 rue Pierre d’Aspelt, L‐1142 Luxembourg, à l’effet de délibérer principalement sur l’approbation des comptes consolidés condensés non audités de l’exercice 2021 et des comptes sociaux audités 2021 ;

L’ensemble des informations et documents requis sera mis en ligne et disponible en téléchargement libre sur le site de la Société dans la journée du 30 mai 2022 :

Avis de convocation des actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ;

Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée sur les résolutions proposées ;

Texte des résolutions proposées ;

Formulaire unique de participation.

Le rapport annuel de gestion et le rapport d’audit sont disponibles en ligne depuis le 28 avril 2022.

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à s’informer en consultant la page:

http://www.velcan.lu/investors/reports-accounts/



* * *

Contact Relations Investisseurs investor@velcan.lu



A propos de Velcan :

Velcan Holdings est un holding d'investissement gérant un portefeuille mondial de participations et investissements.

Le siège de Velcan Holdings est à Luxembourg, avec des bureaux administratifs et financiers à Singapour et à Maurice.

La société a été lancée il y a plus de 15 ans par son actionnaire de référence, LHP SA, détenu par l'équipe dirigeante de Velcan Holdings.

Velcan Holdings est coté sur le marché non règlementé Euro MTF au Luxembourg (Ticker VLCN / ISIN FR0010245803). Velcan Holdings n'a jamais effectué d'offre publique au sens de la directive 2003/71 / CE du Parlement européen et du Conseil.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou indirectes de bénéfice. L’attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de circonstances futures et qu’elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire, dont la survenance serait susceptible d’avoir un effet négatif sur l’activité et les performances futures du groupe.

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs qualifiés dans le cadre d’une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, ni dans aucun autre pays.





