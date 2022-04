Velcan Holdings : Résultats annuels 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 28 avril 2022

VELCAN HOLDINGS : RESULTATS ANNUELS 2021

BONS RÉSULTATS FINANCIERS, RESULTAT NET ET EBITDA AFFECTES PAR UNE PROVISION IMPORTANTE SUR LES PROJETS INDIENS

CHIFFRES CLES NON AUDITES 202 1 2020 Var % Chiffre d’Affaires net (m€) 2.4 2.5 -4% EBITDA (m€) -5.6 -2.0 -176% Résultat Net (m€) 6.5 2.1 +205% Trésorerie et actifs financiers (m€) 120 105 +15% Capitaux Propres (m€) 122 116 +5%





Avec le rebond des marchés américain et chinois, sur fond de soutien de la FED et d'intensification des campagnes de vaccination, les positions du Groupe sur les actions et les matières premières (ces dernières principalement liées au pétrole et à l'or) ont en moyenne bien performé en 2021 et ont permis de dégager un résultat financier significatif de 21,0 millions d’euros, contre 7,7 millions d’euros fin 2020 (+173%). Cette bonne performance financière contraste avec un résultat opérationnel en retrait, impacté par une importante provision de 7,5 millions d’euros comptabilisée sur les projets hydroélectriques indiens du groupe, et une nouvelle année de faible production d'électricité de l'usine de Rodeio, en raison de la sécheresse extrême persistante au Brésil, tous deux entraînant une baisse significative de l'EBITDA, à -5,6 millions d’euros contre un EBITDA négatif de -2,0 millions d'euros en 2020. Le résultat net 2021 s'élève à 6,5 millions d'euros, soit 205 % augmentation par rapport aux 2,1 millions d’euros de 2020. Les capitaux propres ont augmenté de 5% principalement en raison des revenus positifs de cette année.

En 2021, malgré de nombreux efforts et diverses tentatives, les concessions hydroélectriques du Groupe situées en Inde (571 MW) n'ont pas progressé en raison d'obstacles administratifs persistants depuis de longues années, rencontrés notamment dans la procédure d'acquisition des terres et le cadre réglementaire de la distribution d'hydroélectricité. Les modifications des accords de concession, cruciales à ce stade des projets, n'ont pas été acceptées par le gouvernement. Ne voyant aucune possibilité de poursuivre les discussions avec le gouvernement de l’Arunachal Pradesh, Velcan Holdings a décidé de suspendre les projets, car ils ne sont pas en mesure de faire le moindre progrès dans de telles circonstances. Une provision complémentaire de 7,5 millions d'euros pour 2021 a donc été comptabilisée sur la valeur incorporelle des projets indiens, en plus des provisions précédemment comptabilisées. Cela porte la provision totale à 15,0 millions d'euros (100%).

La production et l'EBITDA de la centrale de Rodeio Bonito ont de nouveau été affectés par des niveaux de précipitations historiquement bas, entraînant une augmentation des paiements au système du MRE1. Le chiffre d'affaires de la vente d'électricité s'est élevé à 2,4 millions d'euros ou 15,5 millions de reals brésiliens (BRL). Il est en baisse de 3,7 % en euros et en hausse de 4,3 % en monnaie locale par rapport à 2020 (2,5 millions d’euros ou 14,8 millions de BRL pour 2020).





EXERCICE 2021 – COMMENTAIRES DE LA DIRECTION SUR LES AFFAIRES

Actifs financiers

Le groupe VELCAN HOLDINGS a continué à gérer son portefeuille d'actifs financiers pour générer des rendements financiers. Le Groupe a investi au fil des ans dans une gamme diversifiée d'actifs financiers, principalement des actions internationales, des actifs liés à l'or, des matières premières, des devises, des obligations, des prêts directs et des investissements privés.

En réallouant ses actifs financiers vers les actions au cours de l'année 2020, le Groupe a investi dans des sociétés qui se négociaient à des prix historiquement bas et qui pouvaient bénéficier de l'amélioration de la situation liée au Covid-19. Les deux secteurs ainsi retenus ont été le secteur bancaire et celui de l'énergie. 2021 a été une année exceptionnelle pour les marchés boursiers avec des performances positives sur ces actions, qui ont commencé à se redresser au premier semestre 2021 par rapport à leurs prix historiquement bas de 2020. Les marchés ont été soutenus par des politiques budgétaires et monétaires très accommodantes. Alors que les marchés américain et chinois ont connu un rebond avec le soutien de la FED et l'augmentation des campagnes de vaccination, les positions du Groupe sur les actions et les matières premières (ces dernières principalement liées au pétrole et à l'or) ont bien performé en 2021.

En 2021, le Groupe a également poursuivi la réduction de son portefeuille obligataire, estimant que les rémunérations restaient insuffisantes pour couvrir les risques de défaut potentiels. Le Groupe a en outre investi dans Alibaba en 2021 et dans d'autres actions chinoises, notamment Anhui Conch Cement Co Ltd, Tencent et China Mobile. L'exposition aux actions liées au pétrole a également été augmentée en 2021, par l'achat d'actions CNOOC et Royal Dutch Shell. Cela a été en partie financé par une réduction de l'exposition aux actions bancaires, notamment Citigroup, WFC, COF, BBVA, Santander, UBS Group et DBS Group vers la mi-2021.

Cette allocation d'actifs a généré un gain financier de 21,0 millions d'euros (+173%), contre 7,7 millions d'euros à la fin de 2020. Les principaux contributeurs aux gains de 2021 ont été les investissements dans les banques et les sociétés liées au pétrole.

L’évolution de l’allocation du portefeuille est détaillée ci-dessous :





INSTRUMENTS FINANCIERS Valeur 31.12.2021 en mEUR Poids

(% actifs nets) Valeur 31.12.2021 en mEUR Poids

(% actifs nets) Obligations 8.4 7% 19.5 19% Trésorerie & équivalents, Gains non réalisées sur contrats de change à terme et fonds monétaires 26.9 22% 14.9 14% Actions liées a l’or et l’argent 26.5 22% 23.7 23% Actions liées au pétrole 32.3 27% 21.6 21% Positions actions longues (EM, EU, USA, Japan) 56.7 47% 44.3 42% Positions actions courtes 3.1 3% 3.8 4% Investissements privés et prêts 0.5 0% 0.6 1% Total actifs (A) 154.5 129% 128.4 123% Découvert bancaire et prêts à court terme -33.3 -28% -23.9 -23% Pertes non réalisées sur contrats de change à terme -1.4 -1% 0 0% Total dettes financières (L) -34.8 -29% -23.9 -23% Net Total (A+L) 119.7 100% 104.5 100%





Le Groupe a encore réduit son exposition financière à l'USD et a maintenu son exposition à l'Euro et au Yen japonais. A la fin de l'année 2021, les actifs et passifs financiers nets du Groupe étaient majoritairement exposés aux devises suivantes : -

le Yen japonais (26,4%, maintenu au même niveau qu'en décembre 2020),

le dollar de Hong Kong (17,9%),

l'Euro (15%)

le dollar de Singapour (11%)%

L'exposition nette à l'USD a été considérablement réduite puisqu'elle est tombée à 3,7 % à fin décembre 2021.

Comme l'année dernière, mais contrairement aux années antérieures à 2020, le Groupe a utilisé un certain effet de levier. La trésorerie nette du groupe au 31/12/21 est de -7,8 MEUR (trésorerie et équivalents de trésorerie de 25,5 MEUR et découvert bancaire de 33,3 MEUR garanti sur les actifs financiers côtés du Groupe). Le Groupe disposait d'une trésorerie nette de -12,9 MEUR au 31/12/20.

Le portefeuille financier est détaillé dans la partie I, section 3.1. du rapport annuel 2021 disponible sur http://www.velcan.lu/investors/reports-accounts/



Au cours de l'année, Velcan Holdings a continué d'exécuter des programmes de rachat afin d’apporter de la liquidité aux actionnaires souhaitant vendre leurs actions. Les actions sont rachetées en vue de leur annulation ou pour couvrir des attributions d'actions gratuites. Au total, 93 941 actions ont été rachetées en 2021, pour un prix total de 0,9 million d'euros.

Projets hydroélectriques indiens

En Inde, après plus de 5 ans de discussions, la négociation de l'amendement des accords de concession des projets hydroélectriques est arrivée dans une impasse, le gouvernement de l'Arunachal Pradesh (GoAP) ayant refusé catégoriquement d'examiner des modifications cruciales, malgré de nouveaux échanges et discussions entre avril et juillet 2021.

Les principaux amendements en jeu concernent les capacités installées autorisées, les frais administratifs, le calendrier de développement, les conditions dans lesquelles Velcan Holdings serait obligée de démarrer les constructions des projets, les obligations des deux parties et l'augmentation de l’électricité gratuite accordée au GoAP en échange du retrait de sa participation potentielle au capital des projets. Le GoAP n'a accepté que ce dernier point, alors que Velcan Holdings considère que le GoAP n'avait initialement aucun droit à une participation au capital des projets.

Les contrats de concession constituent la pierre angulaire des projets car ils sont la base de toutes les licences et autorisations techniques et environnementales, et la base du développement ultérieur des projets, y compris de leur financement bancaire. En l'absence des modifications susmentionnées, notamment en ce qui concerne les capacités et les délais alloués, les contrats de concession actuels sont inadéquats et les agréments technico-économiques (Techno-Economic Clearance) accordés par le gouvernement indien en 2015 ne sont techniquement plus valables, car leur renouvellement dépend de l'amendement des contrats de concession.

Les sondages fonciers requis par l'article 192 de la procédure d'acquisition foncière ont été relancés en février 2021 par le gouvernement, après près d'un an d'inactivité. Les sondages et le bornage ont été achevés par l'administration locale en mars 2021. Mais à la date de ce rapport, le Groupe n'a pas reçu de l’administration locale ni le rapport de l’enquête foncière, ni la liste des propriétaires fonciers. Étant donné que la procédure de l’article 19 n'a pas été complétée, le groupe comprend que la section 11 de la procédure, qui est cruciale car elle acte le consentement des propriétaires fonciers à l'acquisition de terres, a expiré le 25 septembre 2021. Concernant les autres activités des projets (route d'accès, procédure forestière et contrat d'achat d'électricité) présentées en détail dans le rapport annuel 2020 publié en avril 2021, aucune avancée n'est à signaler pour 2021.

Ne voyant aucune possibilité de poursuivre les discussions avec GoAP, Velcan Holdings a décidé de suspendre les projets, car ils ne sont pas en mesure de progresser dans de telles circonstances. L'ensemble des opérations indiennes du Groupe a été suspendu et le bureau de New Delhi ainsi que les bureaux sur site ont été fermés au troisième trimestre 2021. Le Groupe continuera de suivre l'évolution du marché indien de l'hydroélectricité, et bien qu'il ne soit pas favorable à l'heure actuelle, a commencé à chercher un éventuel partenaire majoritaire pour reprendre les projets et les opérations de développement.

Une provision complémentaire de 7,5 millions d'euros pour 2021 a été comptabilisée sur la valeur incorporelle des projets, en plus des provisions précédemment comptabilisées. Cela porte la provision totale à 15,0 millions d'euros (100%).

Centrale hydroélectrique de Rodeio Bonito (Brésil)

La production d'électricité de 27 638 MWh en 2021 (contre 29 496 MWh en 2020) a de nouveau été très faible, bien en deçà de l'énergie assurée de Rodeio Bonito, et proche du plus bas historique de 2012 (24 793 MWh). Cela reflète à nouveau des niveaux de précipitations très faibles au Brésil en 2021, comparables à ceux de 2020. Le déficit pluviométrique important pendant plusieurs années consécutives a pesé sur le secteur hydroélectrique brésilien et sur le secteur électrique brésilien en général.

Il en a résulté un système global MRE à nouveau déficitaire en 2021, avec un impact significatif sur les paiements faits par la centrale de Rodeio Bonito au MRE (-0,9 millions d’euros en 2021 contre -0,7 millions en 2020). L'exploitation et la maintenance de Rodeio Bonito sont satisfaisantes avec une disponibilité technique de 98,7% au cours de l’année 2021, contre 97,4% pour 2020.

Le chiffre d'affaires des ventes d'électricité de la centrale s'est élevé à 2,4 millions d'euros ou 15,5 millions de BRL. Il est en baisse de 3,7 % en euros et en hausse de 4,3 % en monnaie locale par rapport à 2020 (2,5 millions d’euros ou 14,8 millions de BRL pour 2020). Cet impact négatif en euros par rapport à la devise locale est dû à une dépréciation de -8 % du taux moyen EUR/BRL au cours de l'exercice 2021 par rapport à l'exercice 2020, tandis que l'impact positif en BRL est dû à une augmentation liée à l'inflation des prix de l'électricité.

En conséquence, l'EBITDA de l'usine est tombé à 6,3 millions de BRL contre 8,2 millions BRL en 2020 (-23% principalement en raison de l'impact négatif des paiements au MRE). Exprimé en euros, il a même baissé de 29 % (1,0 million d'euros en 2021 contre 1,4 million d'euros en 2020) en raison du taux moyen EUR/BRL plus défavorable, comme indiqué ci-dessus.

Évolution prévisible du Groupe :

Suite à la clôture de l’exercice 2021, le groupe va poursuivre la diversification de son portefeuille d'investissements afin de maximiser les rendements possibles.





EXERCICE 2021 – COMMENTAIRES DE LA DIRECTION SUR LES COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES

Compte de résultat (consolidé non audité)

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,4 millions d'euros (contre 2,5 millions d'euros en 2020, soit une diminution de 12%), provenant principalement des ventes d'électricité au Brésil.

Le résultat opérationnel courant s'élève à -13,8 millions d'euros (contre -5, millions d'euros en 2020):

Coût des ventes : les paiements de la centrale Rodeio Bonito au MRE (Energy Reallocation Mechanism) se sont élevés à 0,9 millions d'euros en 2021 contre 0,7 millions d'euros en 2020.

La dépréciation et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles de l'usine de Rodeio Bonito se sont élevés à 0,5 million d'euros (comme en 2020), tandis que la dépréciation des projets incorporels en développement était de 7,5 millions d’euros en 2021 contre 2.8 millions d’euros en 2020 et 2,2 millions d’euros en 2019, en raison de la provision passée sur les projets indiens.

Les charges de personnel s'élèvent à 5,7 millions d'euros en 2021 contre 2,7 millions d'euros en 2020, une augmentation principalement due à la provision pour les bonus liés à la bonne performance du portefeuille d’actifs financiers. Le Groupe employait en moyenne 12 salariés permanents en 2021.

Les dépenses externes s'élèvent à 1,6 millions d'euros en 2021 contre 1,4 millions d'euros en 2020.

Le résultat Financier Net du Groupe s'est élevé à 21 millions d'euros en 2021 contre 7,7 millions d'euros en 2020.

En 2021, les autres produits d'exploitation et dépenses étaient nuls, contre 0,2 million d'euros en 2020, qui étaient principalement constitués de gains sur un complément de prix versé, et lié à des actifs brésiliens cédés les années précédentes.

La charge d'impôt s'est élevée à -0,7 millions d'euros en 2021, contre -0,2 millions d’euros en 2020.

Le résultat net, part du Groupe, s'est élevé à 6,5 millions d'euros en 2021 comparé à 2,1 millions d'euros en 2020.

L'EBITDA du Groupe a chuté à -5,9 millions d'euros contre -2 millions d'euros en 2020.

La stabilisation du BRL (+0,1%) et l'appréciation de la roupie indienne (INR) de +5,7% par rapport à l'euro, à la date de clôture 2021, ont eu un impact légèrement positif sur les autres éléments du résultat global, les principaux investissements corporels et incorporels du Groupe ayant été faits en monnaie locale, contrairement à l'année dernière où la forte dépréciation des taux BRL (-41%) et INR (devise indienne -12%) avait fortement et négativement impacté les autres éléments du résultat global (0,3 million EUR en 2021 contre EUR -4,5m en 2020). Le résultat global total s'élève à un gain de 6,8 millions d'euros en 2021 contre une perte de -2,4 millions d'euros en 2020.

Bilan - Actif (consolidé non audité)

Les immobilisations incorporelles nettes s'élèvent à 1,0 millions d’euros en 2021 et sont en baisse de 7,2 millions d’euros par rapport à 2020, en raison de la provision de -7,5 millions d’euros passée sur les actifs indiens, d'un amortissement de -0,1 million d’euros sur les immobilisations incorporelles de Rodeio Bonito, et malgré la revalorisation de la devise indienne (+0,2 million d’euros) et l'ajout de 0,2 million d’euros de coûts capitalisés sur les projets indiens.

Les immobilisations corporelles nettes s'élèvent à 4,9 millions d’euros en 2021 et ont diminué de 0,4 million d’euros entre 2020 et 2021, principalement en raison de la dépréciation de l'usine de Rodeio Bonito (-0,4 MEUR) alors que la stabilisation de la devise brésilienne n'a pas eu d'impact sur celle-ci (VS un impact de -2,3 millions d’euros en 2020).

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers (nets des passifs financiers courants) sont passés de 105 millions d’euros en 2020 à 120 millions d’euros en 2021 (+15%) principalement grâce à la bonne performance du portefeuille financier du Groupe et malgré les programmes de rachat d'actions (-0,9 MEUR). Les actifs financiers se composent principalement d'actions cotées, actions liées aux matières premières, d'actions liées à l’or et d’obligations.





Enfin, le total des actifs a augmenté de 12,9 % au cours de l'exercice 2021 (en hausse de 18,4 millions d'euros), principalement en raison du bon résultat financier, de la facilité de découvert bancaire décrite ci-dessous dans le cadre des « passifs » et des achats d'actifs associés, et malgré l'importante provision sur les actifs indiens.

Au 31 décembre 2021, le Groupe (Velcan Holdings et ses filiales) détient 361 614 actions propres (2020 : 314 023). Au cours de clôture de fin d'année de 9,35 EUR, ces actions propres ont une valeur de marché de 3,4 millions d'euros. Conformément aux règles IFRS, ce montant n'est pas comptabilisé à l'actif du Groupe.

Bilan - Passif (consolidé non audité)

Les provisions non courantes et autres passifs non courants s'élèvent respectivement à 0,8 millions d’euros et 1,0 millions d’euros au 31 décembre 2021 et résultent de litiges liés aux 2 centrales biomasse précédemment détenues par le Groupe (Satyamaharshi SMPCL - 7,5 MW et Rithwik RPPL - 7,5 MW, détenu entre 2006 et 2010). La provision existante représente la majeure partie des réclamations ainsi que les intérêts accumulés et les frais de justice.

Le poste fournisseurs et autres dettes s'élève à 2,6 millions d’euros contre 0,9 millions d’euros en 2020, en raison de 2,4 millions d’euros de bonus et honoraires de succès à payer.

Les passifs financiers courants s'élèvent à 34,8 millions d’euros en 2021 (vs 23,9 millions d’euros en 2020). Ils concernent :

30,9 millions d'euros (2020 : 23,9 millions d'euros), de facilité de découvert accordée par une société de bourse au Groupe pour créer un effet de levier sur ses investissements cotés. Dans le cadre de cette facilité, les titres détenus sur le compte de négociation sont utilisés comme garantie pour emprunter de l'argent. Cette facilité a permis au Groupe de rentabiliser ses investissements et de maximiser ses profits. Mais il convient de noter que l'effet de levier fonctionne dans les deux sens et pourrait également entraîner des pertes plus importantes en cas de baisse des prix du marché.

0,5 millions d'euros de découvert accordé par une société de bourse au Groupe pour acheter des actions propres ;

1,9 millions d'euros de prêt à court terme accordé par une banque du Groupe pour créer un effet de levier ;

1,4 million d'euros de pertes nettes sur les positions de change à terme (Forex Forward).

Les actions propres, comptabilisées directement en contrepartie des capitaux propres du Groupe à leur coût historique, viennent diminuer les capitaux propres nets du Groupe de -2,7 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre -2,1 millions d'euros au 31 décembre 2020 suite aux programmes de rachat d'actions (EUR - 0,9 million) et à l'utilisation d'actions (EUR +0,3 million) pour couvrir les paiements en actions au personnel.

Au 31 décembre 2021, les pertes latentes sur les réserves de conversion, comptabilisées directement en contrepartie des capitaux propres, s'élevaient à -13,8 millions d'euros contre une perte latente de -14,8 millions d'euros au 31 décembre 2020 (voir commentaire sur le résultat global ci-dessus).

Avec des fonds propres consolidés de 121,6 millions d'euros (+ 5,8 millions d'euros par rapport à 2020), le Groupe dispose toujours d'une situation financière saine (trésorerie + actifs financiers – passifs financiers = 120 millions d'euros).

Le rapport annuel 2021 complet est disponible :

http://www.velcan.lu/investors/reports-accounts/







ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SIMPLIFIES (non audités)

Bilan

ACTIF (milliers d’euros) 2021 2020 ACTIFS NON COURANTS 6 549 14 375 Immobilisations incorporelles 1 041 8 256 Immobilisations corporelles3 4 918 5 315 Actifs financiers non courants 586 805 ACTIFS COURANTS 154 300 128 060 Actifs financiers courants 128 432 115 946 Trésorerie et équivalent de trésorerie 25 467 11 673 Autres actifs courants 401 440 TOTAL ACTIF 160 849 142 435





PASSIF (en milliers d’Euros) 2021 2020 TOTAL CAPITAUX PROPRES 121 614 115 819 PASSIFS NON COURANTS 1 739 1 662 PASSIFS COURANTS 37 495 24 954 Dette Bancaire 34 761 23 918 Autres dettes 2 734 1 036 TOTAL PASSIF 160 849 142 435





COMPTE DE RESULTAT (non audité)

(en milliers d’Euros)



2021 2020 Chiffre d’affaire 2 425 2 517 Charges opérationnelles (8 282) (4 772) Amortissements, provisions et pertes de valeur (7 990) (3 349) Résultat opérationnel courant (13 847) (5 604) Autres éléments du résultat opérationnel (8) 233 Résultat opérationnel (13 855) (5 371) Résultat financier 21 020 7 711 (Charge) ou Produit d’impôt (709) (220) Résultat – Part du groupe 6 456 2 119 EBITDA (5 857) (2 022)





COMPTES SOCIAUX STATUTAIRES SIMPLIFIES AUDITES (Lux GAAP)

Bilan audité

ACTIF (milliers d’euros) 2021 2020 ACTIF IMMOBILISE 145 102 146 574 ACTIF CIRCULANT 5 225 58 778 Créances 55 44 Valeurs Mobilières 5 072 57 831 Avoirs en banques 98 904 COMPTES DE REGULARISATION 51 47 TOTAL ACTIF 150 378 205 399





PASSIF (en milliers d’Euros) 2021 2020 CAPITAL ET RESERVES 123 888 111 813 DETTES 26 490 93 587 TOTAL PASSIF 150 378 205 399





Compte de résultat audité (en milliers d’Euros)

2021 2020 Résultat Brut (1 207) (1 457) Corrections de valeur 3 077 - Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé 36 1 700 Autres intérêts et autres produits financiers 8 261 532 Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant 2 239 (3 852) Intérêts et autres charges financières (334) (2 737) Impôts sur le résultat 0 (9) Autres impôts 5 (5) Résultat de l’exercice 12 076 (5 829)





* * *

1 Mécanisme de réallocation de l'énergie qui implique des paiements par les producteurs lorsque l'ensemble du système est déficitaire (définition et explication dans la section 3.2 du rapport annuel)

2L’achèvement des activités de l’article 19 est essentiel, en particulier l’établissement de la liste finale des propriétaires fonciers, car elle constitue la base des allocations financières dans le cadre du futur plan de réhabilitation et des compensations foncières. Après l’achèvement de l’article 19, le cas échéant, le gouvernement local devrait poursuivre un autre ensemble d’activités et d’étapes procédurales telles que le calcul de la valeur des terres, les enquêtes sur les réclamations faites par les propriétaires, l’émission de subventions financières individuelles (articles 23 à 30), la mise en œuvre du plan de réhabilitation, les procédures de paiement et la prise de possession physique des terres (article 38)

3 Presque intégralement constitué de l’actif Rodeio Bonito.





