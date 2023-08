Velo3D, Inc, anciennement JAWS Acquisition Corp, est un producteur de solutions matérielles et logicielles complètes. Les solutions de la société sont basées sur la technologie de fusion sur lit de poudre (PBF), qui permet une production sans support. Ses produits permettent aux clients de concevoir et de produire des pièces métalliques aux caractéristiques et géométries variées. Elle dessert les secteurs de l'espace, de l'aviation, de la défense, de l'énergie et de l'industrie. Sa solution comprend différents composants, dont le logiciel de préparation d'impression Flow, les imprimantes de fabrication additive (AM) en métal Sapphire et le logiciel de validation de la qualité Assure. Le logiciel de préparation d'impression Flow analyse les caractéristiques de la pièce métallique et spécifie un processus de production qui permet l'impression sans support de la pièce. Les imprimantes AM métal Sapphire produisent la pièce en utilisant la technologie PBF, qui permet des conceptions sans support. Le logiciel de validation de la qualité Assure valide le produit fabriqué par Sapphire pour confirmer qu'il est fabriqué selon les spécifications requises par le design original.

Secteur Equipements et pièces électroniques