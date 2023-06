Avio S.p.A. achète deux imprimantes 3D métal de Velo3D pour le développement de ses systèmes de propulsion, dont une imprimante 3D Sapphire XC 1MZ

L'entreprise italienne, innovante en matière de propulsion spatiale, installera les imprimantes à son siège de Colleferro, en Italie, afin de produire des pièces critiques pour sa gamme de moteurs-fusées

Velo3D, Inc. (NYSE: VLD, société spécialisée dans la technologie de fabrication additive métal pour les pièces critiques, a annoncé aujourd'hui qu'Avio, l'un des leaders de l'aéronautique coté sur le segment STAR de la Bourse italienne, a acheté une imprimante Sapphire XC 1MZ et une imprimante Sapphire pour le développement et la production de ses systèmes de propulsion et accélérer l’essor de l'industrie spatiale. La solution de Velo3D a été sélectionnée pour sa capacité à produire des pièces de qualité; intégrant des géométries optimisées pour une performance maximale, et pour le grand volume de fabrication disponible sur la Sapphire XC 1MZ. Les deux imprimantes sont configurées pour produire des pièces en alliage de nickel qui leur assure robustesse et résistance à la corrosion à des températures extrêmes.

Avio est un innovateur de premier plan dans l'industrie aérospatiale depuis plus de 120 ans. L'entreprise s'attache désormais à rendre l'espace plus accessible et plus abordable. En mettant l'accent sur les systèmes de propulsion, Avio a fourni des solutions compétitives pour la mise en orbite de charges utiles de type institutionnelles, gouvernementales et commerciales par le biais de sa famille de lanceurs Vega. En adoptant la solution entièrement intégrée de Velo3D, Avio a pour objectif de franchir de nouvelles étapes en matière de qualité de conception et de temps de mise sur le marché de ses produits.

Offrant l'un des plus grands volumes de fabrication pour imprimantes 3D à fusion laser sur lit de poudre, l'imprimante 3D Sapphire XC 1MZ a un volume d'impression de 600 mm de diamètre et de 1 000 mm de hauteur. La Sapphire quant à elle présente un volume d'impression de 315 mm de diamètre et de 400 mm de hauteur. Les deux imprimantes permettent à Avio de dépasser les contraintes de fabrication traditionnelles, y compris les solutions conventionnelles de fabrication additive. Elles offrent, à cet effet, une liberté de conception géométrique et une précision inégalées. La solution de Velo3D permet à Avio d'optimiser ses conceptions et de fabriquer des composants de qualité et de haute performance avec des géométries complexes qu'il n'était pas possible de réaliser auparavant. Il en résulte de meilleures performances, un poids réduit, une fiabilité accrue et, en fin de compte, une industrie spatiale plus efficace et plus accessible.

« Nous nous réjouissons à l'idée de faire équipe avec Avio, l'un des chefs de file de l'industrie spatiale en Europe, et de le soutenir dans sa recherche de systèmes de propulsion révolutionnaires », a déclaré Benny Buller, fondateur et PDG de Velo3D. « La société collabore avec certaines des entreprises et agences les plus innovantes d'Europe et du monde entier pour leur fournir la technologie dont elles ont besoin pour atteindre l'espace. La Sapphire XC 1MZ permettra à Avio d'intensifier le développement de ses systèmes de propulsion et de contribuer à la transformation en cours de l'industrie spatiale. »

La coopération entre Avio et Velo3D intervient à un moment charnière de l'industrie spatiale, qui connaît une croissance rapide et des progrès transformateurs. Avec l'avènement de l'impression 3D, l'industrie connaît un essor sans précédent en permettant des temps de mise sur le marché plus courts, des chaînes d'approvisionnement distribuées, la consolidation des pièces et des capacités de performance accrues. Velo3D est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'impression 3D pour les entreprises du secteur du NewSpace, avec des clients tels que SpaceX, Launcher (Vast), et des dizaines d'autres innovateurs.

À propos de Velo3D :

Velo3D est une entreprise spécialisée dans la technologie d'impression 3D métal. L'impression 3D, également appelée « fabrication additive » (FA), a la capacité unique d'améliorer la façon dont les pièces métalliques à haute valeur ajoutée sont construites. Toutefois, les capacités de la FA métal conventionnelle ont été considérablement limitées depuis son invention il y a près de 30 ans, ce qui a empêché la technologie d'être utilisée pour créer les pièces les plus critiques, cantonnant ainsi son utilisation à des niches où ses limitations étaient acceptables.

Velo3D a surmonté ces limites de sorte que les ingénieurs puissent concevoir et imprimer les pièces souhaitées. Offrant une grande liberté de conception, la solution Velo3D permet aux clients des secteurs du spatial, de l'aviation, de la production d'électricité, de l'énergie et des semi-conducteurs d'innover pour l'avenir de leurs industries respectives. En s'appuyant sur Velo3D, ces clients sont désormais en mesure de construire des pièces métalliques essentielles qu'il n'était pas possible de fabriquer auparavant. La solution entièrement intégrée comprend le logiciel de préparation d'impression Flow, la gamme d'imprimantes Sapphire et le système de contrôle qualité Assure, tous ces éléments étant supportés par le processus de fabrication Intelligent Fusion de Velo3D. L'entreprise a livré son premier système Sapphire en 2018 et est un partenaire stratégique d'innovateurs tels que SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy et Lam Research. Velo3D a été désignée comme l'une des entreprises les plus innovantes par Fast Company en 2023. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse Velo3D.com, ou suivre l'entreprise sur LinkedIn ou Twitter.

À propos d'Avio :

Avio est l'un des principaux groupes internationaux engagés dans la construction et le développement de lanceurs spatiaux et de systèmes de propulsion solide et liquide pour les voyages dans l'espace. L'expérience et le savoir-faire accumulés depuis plus de 50 ans placent Avio à l'avant-garde du secteur des lanceurs spatiaux, de la propulsion solide, liquide et cryogénique et de la propulsion tactique. Avio exerce ses activités sur 5 sites répartis en Italie, en France et en Guyane française et emploie environ 1 200 personnes hautement qualifiées, dont environ 30 % sont engagées dans la recherche et le développement. Avio est maître d'œuvre du programme Vega et sous-traitant du programme Ariane, tous deux financés par l'Agence spatiale européenne (« ESA »), ce qui place l'Italie parmi le nombre restreint de pays capables de produire un engin spatial complet.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1996. Les résultats réels de l'entreprise peuvent différer de ses attentes, estimations et projections. Par conséquent, il convient de ne pas considérer ces déclarations prospectives comme des prédictions d'événements futurs. Des termes tels que « s'attendre à », « estimer », « projeter », « budgétiser », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « pouvoir », « devoir », « pourrait », « devrait, « croire », « prédire », « potentiel », « continuer », et d'autres expressions similaires ont pour but d'identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les objectifs de l'entreprise pour 2023 et les autres attentes, espoirs, convictions, intentions ou stratégies de l'entreprise pour l'avenir. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes considérables susceptibles de créer un écart sensible entre les résultats réels et les résultats escomptés. Vous devriez examiner minutieusement les risques et les incertitudes décrits dans les documents déposés périodiquement par l'entreprise auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient créer un écart sensible entre les événements et résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de l'entreprise et sont difficilement prévisibles. L'entreprise recommande de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, y compris les projections, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. L'entreprise ne prend aucun engagement à, et n'accepte aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives afin de refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées.

