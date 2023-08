La nouvelle imprimante permet à SBOT d'imprimer en 3D des pièces de grande taille, jusqu'à 600 mm de diamètre et 550 mm de hauteur, et d'assurer la production en série et à faible coût de pièces métalliques

Velo3D, Inc. (NYSE : VLD), une société jouant un rôle de premier plan dans la technologie de fabrication additive pour les pièces critiques, a annoncé que Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology (SBOT), un fournisseur majeur de composants de haute précision pour l'industrie pétrolière et gazière, a acheté une imprimante Sapphire XC grand format pour accroître ses capacités de fabrication additive. La nouvelle imprimante Sapphire XC est étalonnée pour imprimer des pièces métalliques en Inconel® 718 et répondra à la demande croissante de pièces en 3D de la part des clients de SBOT. La dernière imprimante de l'entreprise améliore les capacités de production et permet de produire des pièces en grande quantité, et ce à un coût réduit. Elle permet, par ailleurs, d'imprimer des composants de grande taille, jusqu'à 600 mm de diamètre et 550 mm de hauteur.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230808883417/fr/

Metal 3D printed parts on display at Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment's offices in Ternitz, Austria. The parts shown were produced using Velo3D's fully integrated metal additive manufacturing solution. (Photo: Business Wire)

SBOT possède une vaste expérience dans la fabrication de composants haut de gamme pour l'industrie pétrolière et gazière, dont plus d'une décennie d'expérience à proposer à ses clients des capacités de fabrication additive. Outre ses activités en Europe, la filiale de la société, Knust-Godwin, exploite un parc d'imprimantes Velo3D dans ses installations de Katy, au Texas. Après avoir vu les capacités d'impression et l'adopté technologie Velo3D aux États-Unis, SBOT est devenue le premier fabricant sous contrat de Velo3D en Europe en novembre 2021 avec l'achat d'une imprimante Sapphire étalonnée pour imprimer en Inconel 718. L'ajout d'une imprimante Sapphire XC permet à SBOT d'augmenter aisément la production de pièces précédemment imprimées et qualifiées sur l'imprimante Sapphire.

« La fabrication additive continue à susciter un intérêt grandissant. Grâce à l'imprimante 3D Sapphire XC de Velo3D et une augmentation du débit de 500 % par rapport à la Sapphire d'origine, notre équipe peut en outre augmenter la capacité de production des pièces pour les clients », déclare Campbell MacPherson, vice président de la fabrication avancée chez SBOT. « Avec l'augmentation des cas d'utilisation de la fabrication additive métallique permise par la production de pièces plus grandes, nous serons en mesure de conserver notre position de chef de file dans ce secteur. »

L'imprimante 3D Sapphire XC assure à SBOT une liberté de conception géométrique hors pair, permettant la production de pièces très complexes caractérisées par une précision et une efficacité sans compromis, une production par ailleurs associée à l'un des plus grands volumes d'impression disponibles aujourd'hui. Le fabricant sous contrat propose également des capacités de fabrication conventionnelles telles que le fraisage et le tournage CNC, le traitement thermique, les essais de matériaux et le polissage. Cela permet à SBOT de fournir à ses clients des pièces prêtes à l'emploi.

« Nous sommes ravis de collaborer avec SBOT et d'étendre notre présence en Europe avec notre première installation de Sapphire XC chez un fabricant sous contrat », explique Benny Buller, fondateur et PDG de Velo3D. « L'engagement de SBOT à fournir des composants haut de gamme concorde parfaitement avec notre mission qui consiste à permettre aux fabricants de libérer le plein potentiel de leurs produits grâce à la fabrication additive. Nous sommes convaincus que les capacités avancées de la Sapphire XC permettront à SBOT d'atteindre de nouveaux sommets en matière d'innovation et d'excellence dans ses processus de fabrication. »

La consolidation de la présence de Velo3D en Europe témoigne d'une évolution prometteuse pour l'industrie de la fabrication additive. Le partenariat avec SBOT atteste de l'impact de Velo3D sur l'industrie manufacturière en Europe et renforce sa position de leader mondial dans le domaine de l'impression 3D métal avancée.

Forte de son expérience dans l'industrie pétrolière et gazière, Velo3D maîtrise parfaitement les défis spécifiques à ce secteur. L'expertise de l'entreprise en technologie de fabrication additive permet de produire des géométries complexes, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité des composants essentiels dans le secteur pétrolier et gazier. En adoptant les solutions innovantes de Velo3D, SBOT est en mesure de perfectionner ses processus de fabrication, ce qui se traduit par une amélioration des performances, une réduction des délais et une plus grande agilité opérationnelle.

À propos de Velo3D :

Velo3D est une entreprise spécialisée dans la technologie d'impression 3D métal. L'impression 3D, également appelée « fabrication additive » (FA), a la capacité unique d'améliorer la façon dont les pièces métalliques de grande valeur sont construites. Toutefois, les capacités de la FA métal conventionnelle ont été considérablement limitées depuis son invention il y a près de 30 ans, ce qui a empêché la technologie d'être utilisée pour créer les pièces les plus critiques et les plus importantes, cantonnant ainsi son utilisation à des niches spécifiques où les limitations étaient acceptables.

Velo3D a surmonté ces limites de sorte que les ingénieurs puissent concevoir et imprimer les pièces souhaitées. Offrant une grande liberté de conception, la solution de l'entreprise permet aux clients des secteurs de l'exploration spatiale, de l'aviation, de la production d'électricité, de l'énergie et des semi-conducteurs d'innover pour l'avenir dans leurs industries respectives. En s'appuyant sur Velo3D, ces clients sont désormais en mesure de construire des pièces métalliques essentielles qu'il n'était pas possible de fabriquer auparavant. La solution entièrement intégrée comprend le logiciel de préparation d'impression Flow, la gamme d'imprimantes Sapphire et le système de contrôle qualité Assure, tous ces éléments étant alimentés par le processus de fabrication Intelligent Fusion de Velo3D. L'entreprise a livré son premier système Sapphire en 2018 et est un partenaire stratégique d'innovateurs tels que SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy et Lam Research. Velo3D a été désignée comme l'une des entreprises les plus innovantes de Fast Company pour 2023. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse Velo3D.com, ou suivre l'entreprise sur LinkedIn ou Twitter.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1996. Les résultats réels de l'entreprise peuvent différer de ses attentes, estimations et projections. Par conséquent, il convient de ne pas considérer ces déclarations prospectives comme des prédictions d'événements futurs. Des termes tels que « s'attendre à », « estimer », « projeter », « budgétiser », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « pouvoir », « devoir », « pourrait », « devrait, « croire », « prédire », « potentiel », « continuer », et d'autres expressions similaires ont pour but d'identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les objectifs de l'entreprise pour 2023 et les autres attentes, espoirs, convictions, intentions ou stratégies de l'entreprise pour l'avenir. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes considérables susceptibles de créer un écart sensible entre les résultats réels et les résultats escomptés. Vous devriez examiner minutieusement les risques et les incertitudes décrits dans les documents déposés périodiquement par l'entreprise auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient créer un écart sensible entre les événements et résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de l'entreprise et sont difficilement prévisibles. L'entreprise recommande de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, y compris les projections, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. L'entreprise ne prend aucun engagement à, et n'accepte aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives afin de refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées.

VELO, VELO3D, SAPPHIRE, et INTELLIGENT FUSION, sont des marques déposées de Velo3D, Inc. ; et WITHOUT COMPROMISE, FLOW et ASSURE sont des marques de Velo3D, Inc. Tous droits réservés © Velo3D, Inc.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230808883417/fr/