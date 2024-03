Velo3D, Inc. est une société spécialisée dans la technologie d'impression tridimensionnelle (3D) de métaux. La société produit une solution matérielle et logicielle entièrement intégrée basée sur sa technologie de fusion laser sur lit de poudre (L-PBF). Cette technologie permet de produire des pièces complexes et critiques que les solutions existantes de fabrication additive (AM) ne peuvent pas produire sans qu'il soit nécessaire de revoir la conception ou de procéder à un assemblage supplémentaire. Sa famille de systèmes Sapphire (imprimantes 3D) donne à ses clients des secteurs de l'espace, de l'aviation, de la défense, de l'automobile, de l'énergie et de l'industrie la liberté de concevoir et de produire des pièces métalliques présentant des caractéristiques internes complexes. Sa solution de bout en bout comprend le logiciel de préparation d'impression flow, la famille d'imprimantes Sapphire et le système de contrôle de la qualité Assure, qui sont tous alimentés par son processus de fabrication Intelligent Fusion. Ses clients sont principalement des fabricants d'équipements d'origine et des fabricants sous contrat qui se tournent vers l'AM pour résoudre les problèmes liés aux technologies de fabrication de pièces métalliques.

Secteur Equipements et pièces électroniques