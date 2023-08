Velocity Composites plc est un fournisseur britannique de kits de matériaux composites avancés pour le marché de l'aérospatiale. Les services de la société comprennent des kits de matériaux structuraux, des kits de matériaux pour sacs sous vide, des nids d'abeille, des composés de noyautage et des matériaux co-liés, des produits d'optimisation des processus, des services d'assistance technique et la mise en œuvre de projets. L'entreprise propose des services complets de génération de plis, de gestion de la forme et de contrôle de la configuration, de gestion de la durée de vie, de découpe et d'approvisionnement. Ses kits de matériaux pour sacs sous vide comprennent des formes simples découpées, des formes complexes découpées avec des marques d'identification, des sacs sous vide soudés en nylon en 3D, des packs de reniflards et de purgeurs cousus en 3D, des plis pelables découpés au laser et des sous-ensembles complexes. En plus de fournir un service de kitting spécialisé pour les principaux matériaux structurels et auxiliaires, la société met également en kit les éléments restants dans le processus de construction afin de fournir un kit total. La société propose également des services d'assistance technique et de mise en œuvre de projets.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense