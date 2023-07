Velocity Composites plc est un fournisseur britannique de kits de matériaux composites avancés et de produits connexes destinés au secteur aérospatial. La société fournit une seule gamme de produits en kit. Elle propose divers services, notamment des kits de matériaux structurels, des kits de matériaux pour sacs sous vide, des nids d'abeille, des composés d'enrobage d'âme et des matériaux co-liés, des produits d'optimisation des processus, ainsi que des services de soutien technique et de mise en œuvre de projets. Elle propose un service complet de génération de plis, de gestion de la forme et de contrôle de la configuration, de gestion de la durée de vie, de découpe et de fourniture en utilisant les équipements de découpe, d'imbrication et d'identification. Elle a développé un service de développement et de fabrication d'un service d'approvisionnement en kit utilisant des matériaux provenant de n'importe quel fournisseur ou combinaison de fournisseurs. Ses divers produits d'optimisation des processus comprennent, entre autres, des systèmes d'intensification des élastomères, des membranes de préformage en élastomère, des systèmes de masquage de peinture et des thermocouples.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense