Velocity Composites plc est un fournisseur britannique de kits de matériaux composites destinés à l'aérospatiale et à d'autres fabricants de haute performance. La société fabrique des kits de fibre de carbone avancée et de matériaux auxiliaires destinés à la production d'aéronefs. Ses services comprennent des kits de pré-imprégnés structurels, des kits de matériaux pour sacs sous vide, des nids d'abeille, des composés de noyautage et des matériaux co-liés, des aides au processus et à l'outillage, ainsi que des services d'assistance technique. La société propose des services complets de génération de plis, de gestion de la forme et de contrôle de la configuration, de gestion de la durée de vie, de découpe et d'approvisionnement à l'aide d'équipements de découpe, d'imbrication et d'identification. Son kit de matériaux pour sacs sous vide comprend divers produits, tels que des formes de coupe simples, des formes de coupe complexes avec marques d'identification, des sacs sous vide en nylon soudés en 3D, des pistes sous vide dédiées et des sous-ensembles complexes. L'entreprise est spécialisée dans la gestion de toute une série d'autres matériaux tels que les nids d'abeille métalliques et non métalliques, les noyaux de mousse et autres.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense